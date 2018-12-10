女性的自白：老公性癮成癖 我該怎麼辦

圖片版權 Karen Charmaine Chanakira

什麼是「性癮」？這是一個真實的疾病嗎？BBC記者桑吉塔•米什卡（Sangita Myska）接觸了多名「性癮」患者，試圖了解「性癮」是否真實存在。她也訪問了一些生活被有"性癮"的伴侶嚴重影響的人，包括這位結婚20年後發現了自己丈夫秘密的女士。她該怎麼辦？以下是她的自述。

我一直以為自己的婚姻很正常。我倆婚前就已經在一起生活好幾年了，現在已經結婚20年，也有孩子。老公是一個相當成功的商人，常常出差，所以我經常獨自在家打理家務和帶孩子。不過，他周末總是回來。我感覺他在家的時候很愉快，我從來沒有懷疑過他。

但有一天，我到他書房去找點東西，他的手提電腦開著，屏幕上顯示著他的電郵信箱，我看到這是一封他在一家倫敦飯店預定房間的郵件，日期是我跟幾個朋友去度假的第二天。「這有點奇怪，為什麼他要預定飯店呢？」

我一整天都放不下這件事。晚上，我們躺在牀上時，我仍然感覺不好，於是鼓起勇氣問他，為什麼訂這個房間？他沒回答。

他的沉默讓我有一種直覺肯定有事兒了。沉默似乎無止境，我感覺好像半個小時之後——實際可能只有兩分鐘，我問他：「到底發生了什麼事？」

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記不得他的原話了，只記得他說，對不起，他跟別人約會了。我立刻起牀拿著我的睡衣跑到樓下去了。我無法跟他繼續待在同一房間裏，我失聲痛哭。

過了一會兒，他下樓來，坐在我對面，向我不停地道歉。他說，不久前他去脫衣舞夜總會，跟一個舞女好上了。現在他預定這個飯店房間，打算繼續發展這個關係。

我直接問他，你們上牀了嗎？他說還沒有，目前他們只是調調情而已。

我太想相信他了。雖然我非常傷心，但心底裏自我安慰，「OK，這只是男人的中年危機吧，我們能對付過去。」

因為我的幾個女朋友非要拉著我跟她們一起去過一個女友周末，我想，也好，我正好整理一下自己的情緒和思緒。

我沒和女朋友們說這件事，那幾天真的很難過，睡不好，吃不好。回想起來真不知道我是怎麼熬過來的。

回家之後，我倆談了很多，我的眼淚也流了很多。

但我心裏總是懷疑，怎麼他們的關係正要往深入發展的時候，正好我就看見這封訂房間的郵件了呢？是不是太偶然了？

所以，我讓老公看著我的眼睛發誓，他沒有跟這個女人髮生性關係。但是他做不到。這離我發現郵件已經兩三周了。他承認了他跟這個女人已經有性關係幾周，或者幾個月了。

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我看著眼前這個我結婚20年的男人，我自問：「他怎麼隱藏的這麼好？我怎麼一點蛛絲馬跡都沒發現呢？」

我實在不能理解我以為我熟悉的這個男人能幹出這種事，完全崩潰了。除了靠買買買來療傷，我開始翻看他更多的電郵。

我發現了好幾個月以前的一些飯店房間預定郵件，甚至幾年前的房間預定，根據他的說法，那時他還沒遇見這個舞女。

這天我們一起出去散步，我直截了當地對他說：「我需要知道一切。我會一直追問你，因為你沒對我說實話。」我威脅說，我要查他的所有銀行轉賬和他所有的郵件，我要知道所有真相。

他說：「你真決心要走這條路嗎？」那一刻我心涼了，「天哪，還有更多的貓膩！」但我怎麼也沒想到，真相讓我多麼心碎！

原來，在我們結婚這麼多年裏，他一直沒停止嫖妓。他告訴我，他看色情視頻，有時好幾個小時。他還說，他在國外出差時，常去脫衣舞夜總會，色情俱樂部和影院。

老公的這些秘密我誰都沒告訴。我對所發生的一切感到羞恥。怎麼跟朋友們說出口呢？他們會怎麼看我，怎麼看他呢？我也擔心，或許朋友們會感覺我是不是配不上他？我是不是不夠漂亮，不夠性感？

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我一直是比較自信的人，並不每天打扮，或做美容什麼的。我承認，我已人到中年，有點發胖，臉上已經出現一點皺紋，但我認為這是自然規律呀。現在我對自己開始懷疑了，我懷疑自己是不是一個讓人感到沒有情趣的人？

我開始經常化妝，盡量讓自己光鮮一點。體重也下降了，因為，說句實話，我一點胃口也沒有。我買了一些新衣服，經常去發廊，甚至做了臉部去皺微手術。

但是我相信他也有心理問題，也許是某種病症。我認為他需要幫助，需要我的幫助。

我去了診所諮詢，醫生告訴我老公的行為或許屬於一種"性癮"症狀。「好，世上有這種病，老公是有病了。」

我願意相信這個原因，因為這說明我沒問題，是他有病。但老公心理諮詢回來說，他不能肯定他是有「性癮」還是做了一些錯誤選擇。我為此沮喪了好幾天。

於是我們開始了婚姻調解程序。我記得他在一次調解上說，在我發現他的秘密之前，他好像一直生活在不得不保密和欺騙的黑暗中，現在他終於可以看到隧道盡頭的亮光了。

我看著他，暗想，「不錯，你倒是看到亮光了，現在我可墮入了黑暗！對我來說，到處是無邊的黑暗，我得保守這些秘密，因為我無法跟任何人說。」我感覺這太不公平了！

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我只能保守這些秘密，因為我不想遭人恥笑。例如，我看電視上一次高爾夫球公開賽，看到老虎伍茲（Tiger Woods）和他的女朋友，我就想，人們一定會想 「噢，那個就是伍茲的可憐的小女人，他有性癮，根本不尊重女性。」人們總是對他人說三道四。

其實在很多方面我們的婚姻挺不錯的，但我們還是接受了婚姻諮詢和調解，持續了好幾個月。現在我們之間比以前透明多了，我們經常交談，不是只談每天干什麼，而是實際上談心，不管開心還是沮喪。

當然我還是有抑鬱的時候，但多數時間我感到我們的婚姻開始平穩了，我的感情也趨於穩定了。

我能原諒他嗎？我跟諮詢師曾談過這個話題。我說，我不知道原諒到底意味著什麼。我想，我可能永遠都不會原諒他對我的傷害，傷口太深了。但我仍然愛他，願意跟他生活在一起，和他一起生活我感覺好。這算原諒嗎？我不知道。

我想我們還是會在一起的，我們一直是好朋友，我還愛他，他也跟我保證他一直都愛我，永遠如此。

另外我想到孩子。我絶不想讓孩子們知道這些事，不想讓他們失去對父親的尊重。而且我的家人都喜歡他。你如果遇見他，你絶不會相信他會幹那種事。

他不是那種你懷疑會幹那類蠢事的人，但他確實幹了。

（插畫： Karen Charmaine Chanakira）