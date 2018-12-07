英國女子：「我每天都遭到丈夫強姦」

Image caption 魯比15歲時被父母強迫嫁給陌生人

很難想像在當今社會，一位在英國出生長大的年輕女孩，卻被父母逼婚，嫁給自己根本不認識的陌生男子，在婚姻中過著不幸的生活，每天遭到丈夫強姦。

這聽上去有點令人難以置信，但卻是真實的故事。本文的主人公叫魯比·馬麗，今年35歲。

魯比出生在英國的威爾士，她有著天真而快樂的童年。但在15歲那年，父母以帶她回孟加拉度假為由把她推入強迫婚姻，從此一切開始改變。

說好了，他們要在孟加拉呆6個星期，但一住就是2個月，之後一拖再拖，從2個月變成3個月，再延到6個月。

魯比開始想念英國的家、學校和朋友。當她問父親何時能回家時，父親總是找各種借口，說他們為了這趟旅行花了很多錢。

其實，魯比當時有所不知，他父親正在秘密策劃把她嫁人。

有一天，魯比正和全家人一起用餐，突然父親提議：「如果我們能把魯比嫁人該多好啊！」

這一消息對魯比來說猶如晴天霹靂，她還是個孩子。她當時羞愧難忍，大喊大叫。把吃飯的盤子扔到地上，發了一通脾氣後跑回自己房間，不知如何是好。

拍賣

圖片版權 Getty Images Image caption 魯比父母以休假為名義將她帶到孟加拉

之後，魯比覺得自己像一個被拍賣的「奴隸」一樣等人們出價。

魯比覺得自己在這個陌生的國度，無處求援，找不到電話可打，徹底崩潰無助。

接下來，魯比被強迫嫁給一個年齡比她大一倍的男子。在婚禮上，魯比被「打扮得像玩偶一樣」。

「房間裏到處是來參加婚禮的人，人人都想偷看一眼新娘子的模樣，」魯比說。

魯比坐在那裏心裏想自己就像被當作一件物品一樣。她安慰自己先熬過去，熬到回到英國的家再說。

但是，現實是殘酷的。結婚後，他丈夫想要一個孩子。因此，「差不多每一天，我都被強姦。他希望我能懷孕，這樣他就可以冠冕堂皇的來英國。因為他是孩子的父親。這是他們的計劃，」魯比補充道。

魯比真的懷孕了，回到威爾士生孩子。孩子生下後，魯比就逃走了。

當然，這讓魯比的父母蒙羞。她的家人為此和她脫離關係，持續很長時間。

現在，魯比專門幫助宣傳教育關於強迫婚姻的問題。

犯罪

圖片版權 RUBIE MARIE Image caption 5歲時的魯比，過著快樂的童年生活。

與此同時，在英國涉及一些少數族裔社區，特別是南亞裔社區的強迫婚姻現象時有發生。

有些女性為了逃避強迫婚姻離家出走，甚至慘遭家族男性以維護名譽為由殺害（即所謂的Honour Killing ）。

魯比說，她希望通過自己的聲音，幫助那些和她有著同樣經歷的人，讓她們知道黑暗的盡頭是光明。關鍵是你自己要掌握主動，改變命運。

英國內政部一名發言人表示，強迫婚姻是一種犯罪。他們希望受害人能鼓起勇氣，尋求幫助。內政部也正在徵詢意見，考慮是否要把肇事者繩之以法？

英國在2014年已經把強迫婚姻定為犯罪，但卻很少有人為此而受到法律懲罰。

活動人士說，如果使用法律手段，可能會阻止一些受害人髮聲。因為一旦定罪，受害人的父母可能會面臨監禁。很少有受害者願意看到自己的父母坐牢。

對此，魯比表示，這的確是一個兩難的問題。一方面你愛你的家人，但另一方面，通過強迫婚姻脅迫孩子是一種虐待。

據威爾士政府估計，僅在威爾士強迫婚姻案例就多達100起，全英國範圍內由於強迫婚姻問題尋求支持和幫助的就有近1200起。

一些南亞裔社區工作人員認為，為可能受到強迫婚姻威脅的年輕人提供法律保護可能更有效，這樣也免於讓她們的父母成為犯法者。

工作人員說，最重要的還在教育。例如，一些南亞裔父母沒有意識到，在英國這樣做是犯罪行為。