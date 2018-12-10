英國脫歐：特里莎·梅宣佈推遲議會脫歐協議投票

圖片版權 Getty Images Image caption 特里莎·梅一直在爭取最後的時間在歐盟峰會召開前再次與歐盟領導人進行談判。

英國首相特里莎·梅周一（10日）宣佈，她聽取了批評人士對北愛邊界問題的關注，決定推遲議會脫歐協議投票。

她說，「很明顯，脫歐協議的許多關鍵條款得到廣泛支持，但是在北愛爾蘭邊境保障措施（backstop）問題上仍然引起廣泛和深刻的關注。」

「因此，我們推遲明天（11日）的議會投票，以避免議會出現分歧。」

她表示，如果解決了議員們關注的問題，她相信協議將得到議會通過。

特里莎·梅一直在爭取最後的時間在歐盟峰會召開前再次與歐盟領導人進行談判。

但是，歐盟執行委員會警告，歐盟已提供英國「最佳且唯一可能的」協議，未來不會重新談判。

歐盟執行委員會發言人安德烈耶娃稱：「我們的立場並未改變。對我們而言，英國將在2019年3月29日離開歐盟。」

此前梅首相表示，議會下院將於12月11日就英國脫歐協議進行最終表決。

如果協議未被通過，那麼英國將面臨「無協議脫歐」的風險，對此不少專家認為，這可能會給國家經濟帶來災難。

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稍早，歐洲法院判定，若英國在明年3月底的預定「脫歐」日期之前，決定退出「脫歐」計劃，英國擁有單方面權利這麼做。然而安德烈耶娃表示，這個判決並未使歐盟改變談判立場。

安德烈耶娃說："目前已有一份達成的協議，這是在11月25日以里斯本條約第50條（Article 50）形式由歐洲理事會批准。正如主席容克所言，這是最佳且唯一可能的協議。我們將不會重新協商。"

9日，英國首相梅和歐盟執委會主席容克交談，提供對方「現況的最新進度」。

英國外相亨特10日向議會議員喊話說，若他們否決首相梅與歐盟敲定的「脫歐」協議，恐將面臨「真正的危險」。

亨特說，梅也不滿意協議的全部內容，包括確保愛爾蘭與北愛爾蘭之間不會重現「硬邊界」的「邊境保障措施」（backstop）。

英國北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題是英國和歐盟談判的重點之一。一旦英國正式「脫歐」，北愛爾蘭與愛爾蘭的邊界將變為非歐盟與歐盟國家的邊界。

為了北愛地區和平，英國和歐盟都不希望看到設置實體邊境海關檢查設施的「硬邊界」。英國也拒絶歐盟此前關於將北愛爾蘭留在歐盟關稅同盟的提議，認為這相當於在愛爾蘭海上劃邊界線，有損英國領土完整。

按照目前雙方達成的協議，北愛爾蘭與愛爾蘭之間不設置「硬邊界」，英歐將繼續商議「脫歐」過渡期結束後通過技術等手段解決這一邊界問題的方案，目標是力保邊界暢通無阻。