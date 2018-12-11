誰是陳屍英國美麗荒野的「泰國新娘」？

圖片版權 RICHARD HILL Image caption 理查德·希爾是當時發現這名女子屍體的5位徒步者之一，該女子的屍體就在他身後的岩石小溪中。

約克郡谷地（the Yorkshire Dales）是英國著名的風景區之一。它也是熱愛在鄉間山野徒步旅行者的樂園。

正是在這樣一個風景如畫的三峰地區（Yorkshire's famous Three Peaks），5位英國徒步旅行者無意中發現了山間小溪中的一具女屍。

14年過去了，英國警方仍然試圖解開該名女子陳屍山谷之謎。

她到底是誰，為什麼會葬身於此？是他殺還是意外？

雖然圍繞該名女子的身份與死亡仍然有許多未解之謎，但隨著法醫科學鑒定技術的發展和進步，警方可以對該名女子最後幾年的生活做出一個大概的推斷。

荒野女屍

圖片版權 NORTH YORKSHIRE POLICE Image caption 當時的畫像，未必反映本人的真實容貌，因為是依據死者身後所畫。

山區的天氣說變就變。就是因為一場暴風雨迫使這5位徒步旅行者改變路線，到相對平坦的谷地來小避一下。

這裏有幾個山洞，是徒步行者休息打尖的好場所。5個人在這裏環顧四周的風景，拍幾張風景照。突然，彼得·古德修發現山間小溪中一具半裸屍體。

起初，彼得還以為是個模特衣架，但仔細一看意識到是一名女子的屍體。

儘管進行了廣泛的調查，北約克郡警方迄今未能回答兩個最重要的問題：這個女人是誰，她是怎麼死的？

但是通過檢查死者的屍體，有關方面能夠一點一點建立起有關該女子的個人資料。現在已知她生前身高149厘米，體重大約63公斤。

她的年齡據信在25歲到35歲之間，有著深褐色的中長髮。

最重要的一點是，警方認為她是東南亞人，比如可能來自泰國、菲律賓、老撾、越南或者是印度尼西亞。

然而，在屍體被發現後沒有人前來認領，當地人把她稱為「山丘女士」(the Lady of the Hills)。

當地教區為她安排了葬禮，共有40多人出席了葬禮。她被埋葬在當地村莊的一個墓地。

死因疑團

圖片版權 Alamy Image caption 約克郡谷地風景區

儘管當地居民對該名女子的命運深表同情，但警方的調查工作卻一籌莫展。

病理學家推斷她是在屍體被發現前的1到3周之前死亡，但卻無法確定她的死因，因為她身上沒有明顯創傷痕跡。

同時，由於屍體嚴重腐爛，醫生無法斷定她是否死於像心臟病突發或中風等自然原因。

此外，從屍體狀況來看，法醫認為她的屍體在山谷荒野中被發現前最多只有幾天而已。

而且，當時的刑偵人員更傾向於一種沒有疑點的死因解釋。

該名女子屍體被發現時，腳上穿著襪子，身上穿著瑪莎商標的牛字褲，但上身只有鉤環折斷的胸罩，掛在左臂上。

這一切顯示或許她在山中迷了路，之後死於體溫過低（hypothermia）？

在一系列的查詢、調查，包括查詢失蹤人員數據庫、外國使館以及醫學取樣測試之後，案子還是毫無線索。

最後，辦案人員只好把此案暫時擱置。

重拾舊案

圖片版權 Alamy Image caption 當地村莊

但是，2016年有關人員又開始從新的視角重新審查此案，卻得出了與最初調查人員完全不同的結論。

辦案組的主要調查人員，已經退休的哈蘭德解釋說，該名女子可能是在20世紀90年代末或21世紀初來到英國，與英國的一位白人男士結為伴侶關係。

他說，「沒有人報告她失蹤這一事實顯示兩人之間關係破裂。她的消失可以被解釋為『她已經回到老家了』」。

「正是因為這一原因，她的伴侶得以找到自然借口。這也是為什麼他可以逃脫這麼久的理由，」 哈蘭德說。

哈蘭德和其他小組成員認為，該名女子生前生活在北蘭開夏郡或坎布裏亞郡南部的鄉村社區。她被其伴侶謀殺後棄屍荒野。

辦案人員通過她手指上戴的結婚戒指的黃金含量純度，一直追溯到曼谷。

此外，根據國家統計局的數據，2004年蘭開夏郡和坎布裏亞郡中有大約3000人在東南亞國家出生。

調查人員還總結了過往的謀殺犯拋屍的規律。通常，罪犯會把屍體拋棄在距離停車處不超過50米的地方。

而且，如果是開車拋屍的話，一般罪犯會選擇驅車到50到80英里以外的地點。

Image caption 警方認為該名女子的屍體被藏在右邊的山丘後，因為暴雨把屍體衝出來。

而根據該女子被發現的地點，可以推斷拋屍者開的是四輪驅動越野汽車，而且可能就居住在鄉下。

但是，她的屍體有可能被拋棄在較隱蔽的地點，是因為下暴雨才被衝到小溪中被人發現的。

新線索

圖片版權 Alamy Image caption 這名神秘女子被安葬在當地的墓地

另外一名前偵探喬維特稱，他們找到了一名每天在山谷中的晨跑者。因為他每天都要觀察天氣和雨水情況。

根據他提供的線索顯示，在該名女子屍體被發現前的24小時之內曾經下過暴雨。降水量足夠可以移動屍體。

哈蘭德也認為，謀殺嫌疑人一定對此地區非常熟悉。他說，「如果你只是偶然發現這一地區，你可能會把屍體藏在山洞中。」

「只有熟知當地狀況的人才知道山洞中有個金屬格柵，因此經常有步行者到這裏來歇腳小憩。」

哈蘭德認為，她很可能是死在家中，然後被人拋屍在野外的。

Image caption 當地的採石場捐贈了一塊石灰石作為她的墓碑

當然，最新和最有說服力的證據來自法醫科學的進步。穩定同位素分析（Stable isotope analysis）在案件初發時還沒有，但現在它可以被用於決定該女子生命的最後2年是在哪裏生活的。

這種技術通過檢查在頭髮，牙齒或骨頭樣本中土壤或飲用水中的碳，氧，氫和氮的含量，來鑒定有關人們居住地的信息。

通過對牙齒和骨骼的鑒定，證實這名女子是在東南亞長大。但是對她頭髮的測試顯示，只有在英國幾個地方才有的同位素，其中包括坎布裏亞南部和蘭開夏郡的北端。

這樣就給辦案人員提供了進一步的信息以及縮小調查範圍。

哈蘭德說，一旦弄清該名女子的身份，以及誰最後和她在一起，那就有線索了。那個最後和她有關聯的人要交待清楚，到底發生了什麼？

「我們未破的案子不多。這個案子難度很大，但還是可以偵破的，」他說。