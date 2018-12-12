英國脫歐關鍵點 首相特蕾莎‧梅面臨不信任投票
- 2018年 12月 12日
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英國首相特蕾莎‧梅（Theresa May）在推遲脫歐草案在議會的表決後，面臨執政保守黨內部的不信任動議投票，領袖地位岌岌可危。
這意謂著英國的脫歐進程將可能面臨更多的不確定因素。所謂「攘外必先安內」；在英國內部政局如此動蕩的情況下，英國與歐盟的分手協議將會有怎樣的結果？
保守黨下議院黨團——1922委員會——在周三（12月12日）收集到了48名議員聯署，符合啟動對特蕾莎‧梅發動不信任投票的門檻。投票將在英國格林尼治標凖時間下午6時至8時舉行。預計結果將在晚間10點公布。
特蕾莎‧梅在首相府前發表聲明，表示將全力以赴爭取在不信任投票中獲得多數保守黨議員的支持。
根據英國保守黨的章程，特蕾莎·梅必須獲得超過半數議員的支持，也就是158票。如果她成功，她的領袖地位將在未來一年時間免受挑戰。
如果她不能成功獲得足夠票數的支持，保守黨將展開領袖選舉，而特蕾莎·梅不能參選。
英國脫歐
英國首相特蕾莎·梅面臨的不信任投票，為脫歐局面帶來更多的不確定因素。
特蕾莎·梅在首相府門前發表的聲明中表示，保守黨改變領袖，將「危及我們國家的未來，造成我們承擔不起的飄搖局面。」
脫歐，堪稱英國自第二次世界大戰以來最重大的政治和經濟決定。最後的結果，不僅將塑造英國未來的經濟地位，也將關係到國家的統一，決定倫敦是否能繼續保持國際金融中心的地位。
自2016年英國舉行脫歐公投以來，英鎊兌美元的匯率已經下跌。