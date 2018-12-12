英國脫歐：首相面對不信任投票是怎麼一回事？

圖片版權 Getty Images Image caption 特蕾莎‧梅早前與歐盟達成英國脫歐協議，但不少英國國會議員都不滿意，包括許多保守黨人。

英國保守黨議員周三（12月12日）稍後將投票，決定是否讓首相特蕾莎‧梅（Theresa May）留任保守黨領袖一職。

保守黨下議院黨團收集了48名議員聯署，符合啟動對特蕾莎‧梅發動不信任投票的門檻。她聲言她將會抗爭到底，又警告如果保守黨黨員要求選出新領袖，將為英國帶來不穩定性。

特蕾莎‧梅與歐盟達成的脫歐協議近來備受爭議，她早前更宣佈將延遲讓國會就脫歐協議表決。

甚麼是不信任動議？

不信任動議是指一個英國政黨的黨員要求就撤換領袖投票。每個政黨都有自己相關的規定。

在保守黨來說，必須有15%的保守黨國會議員聯署支持，才可以對黨領袖發動不信任動議。以保守黨目前的議席來計算，這相當於48名國會議員。他們要向稱為1922委員會的保守黨下議院黨團提交聯署信，指自己對黨領袖已經失去信心。

1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）周三較早前確認，他已經收到足夠的聯署信，可以啟動不信任動議投票程序。他又透露，周二（12月11日）把啟動不信任動議投票的消息告訴特蕾莎‧梅後，對方表示「非常希望事情可以盡快解決」。

圖片版權 HoC Image caption 特蕾莎‧梅說將"盡全力抵抗這次投票"。

議員現在要做甚麼？

保守黨國會議員將於周三英國時間傍晚6時至8時（即北京時間周四凌晨2時至4時）作不記名投票。如果有158名議員投票要求撤換領袖，特蕾莎‧梅就必須辭去黨主席職務，她也將同時失去首相一職，而且不得參選新任領袖。

但如果她勝出，任何黨員一年之內都不得向她再次啟動不信任動議。

特蕾莎‧梅在英國首相府外接受傳媒訪問時說將「盡全力抵抗這次投票」。她又說，撤換領袖「將令英國的未來蒙上陰影，增加不確定性，而英國目前完全無法承受」。

她又說，如果保守黨花長時間擬定新領袖人選，可能會把與歐盟就脫歐協議的談判權拱手相讓給在野工黨。

圖片版權 Reuters Image caption 英國國會原定本周表決脫歐議案，支持英國留歐和脫歐的公眾分別在英國國會大樓外示威。特蕾莎‧梅其後決定延遲表決。

不信任動議的投票過程如何？

如果保守黨人投票決定撤換特蕾莎‧梅，他們下一個階段就要選出新領袖，通常他們要提名兩人黨領袖候選人。

如果最終只有一人獲提名競逐黨主席，那麼他就會自動當選，無須投票，但保守黨內部近期就脫歐事宜吵得火熱，這不大可能。如果最終有3個或以上的國會議員獲得提名，就要舉行多輪投票，每次得票最少的候選人會被淘汰，直至剩下兩名候選人。

最終成為保守黨領袖的議員，通常可以同時獲推舉成為英國首相，除非有大選。

這個過程可能需要幾個星期才能完成，但脫歐的期限快到，保守黨在推舉領袖面對許多壓力。

這個動議對脫歐談判有甚麼影響？

英國公眾在2016年公投通過脫歐後不久，特蕾莎‧梅就成為首相，但她近來因為與歐盟的談判而備受批評。

如果保守黨決定撤換特蕾莎‧梅，可能要到明年1月才選出新領袖。這名新領袖很可能需要與歐盟商討，延期甚至停止脫歐談判。特蕾莎‧梅早前宣佈，英國將在明年3月29日脫離歐盟。

BBC政治事務編輯羅拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）預計，梅首相的支持者很大程度會指出撤換特蕾莎‧梅就等於拖延脫歐，為她爭取支持。

特蕾莎‧梅原定周三訪問都柏林（Dublin）與愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面，希望修改早前與歐盟達成的脫歐協議，務求在英國國會取得更多支持。

但她說，她已經臨時取消行程，以便應對這次不信任動議。