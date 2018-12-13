英國脫歐：特蕾莎·梅的艱難勝利和未來挑戰

圖片版權 Getty Images Image caption 不信任案塵埃落定，但英國脫歐前景仍懸而未決，歐盟所提供的協議和批評人士所要求的徹底改革相去甚遠。

英國首相特蕾莎·梅（Theresa May）周三（12月12日）在保守黨對她發起的不信任投票中，以200票對117票，獲得過半數信任票，留任保守黨領袖及英國首相。

結果出爐後，特蕾莎·梅在唐寧街十號發表講話，她誓言將繼續「民眾投票作出」的脫歐決擇。她還會在周四（12月13日）出席歐盟會議，爭取對脫歐協議進行修改。

距離脫歐大限只剩三個多月時間，英國的政局將如何走向，這場不信任投票是否只是在為特蕾莎·梅爭取時間?

艱難的勝利

當保守黨1922委員會主席格雷厄姆·布萊迪（Graham Brady）宣佈投票結果時，保守黨議員們歡呼雀躍，但特蕾莎·梅顯然沒有心情去慶賀。

BBC首席政治記者楊恩（Vicki Young）說，特蕾莎·梅順利過關，但面臨黨內超過三分之一議員的反對。 對此，很多人擔心，這將影響她的脫歐協議在議會通過。

保守黨要員尼古拉斯·索姆斯（Nicholas Soames）號召脫歐派「全力支持」首相，因為她已試圖解決很多議員對脫歐協議上的「嚴重關切」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BBCBreaking UK Prime Minister Theresa May says she will "get on with the job of delivering #Brexit" after surviving a #ConfidenceVote by members of her Conservative partyhttps://t.co/9Vw2gOQoDc pic.twitter.com/Ke6cTamPsc — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 2018年12月12日

但支持脫歐的保守黨議員馬克·弗朗索瓦（Mark Francois）對BBC說，超過半數的不在政府任職的後座議員拋棄了首相，這是「毀滅性的」。

「在寒冷的陽光下，人們回想起117這個數字時，這是相當多的，遠遠超過任何人預測。我認為這對首相來說將是非常警醒的，她需要很仔細地考慮現在所做的事情。」

工黨領袖科爾賓（Jeremy Corbyn）表示，投票「沒有改變任何事情」。

「特蕾莎·梅失去議會多數席位，她的政府已陷入混亂，她無法達成對英國有利的脫歐協議。」

在不信任投票前的最後一刻，特蕾莎·梅向議員們承諾，她將在2022年下一次大選到來前，辭去黨魁一職。她說，雖然「在內心裏」她想再次競選領導人，但她意識到自己所在的政黨不希望她這樣做。她拒絶透露具體的離職日期。

不過，包括保守黨議員在內的很多反對者認為，特蕾莎·梅應當盡快辭職。

未來挑戰

不信任投票塵埃落定，但英國脫歐前景仍懸而未決，歐盟所提供的協議和批評人士所要求的徹底改革相去甚遠。

特蕾莎·梅周一（12月10日）推遲英國下議院的脫歐協議表決，並稱將努力與歐盟進行協商。但她堅持，此協議是3月29日英國有序離開歐盟的唯一選擇。

次日，她旋風式訪問歐盟多國。上午前往海牙與荷蘭首相呂特共進早餐，然後趕往柏林會見德國總理默克爾，隨後又前往布魯塞爾會見歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克。

歐盟峰會

12月13日（周四），特蕾莎·梅將返回布魯塞爾出席歐盟峰會。圖斯克曾表示，該峰會將主要就英國脫歐問題進行磋商。

圖斯克表示，峰會領導人不會重新協商該協議，包括北愛爾蘭後備計劃，「但我們凖備討論如何促進英國的批准。時限將至，我們也將討論協議流產情況下的凖備工作。」

目前的脫歐草案能讓英國在2019年3月29日脫歐，並使英國留在歐盟單一市場。但在2020年12月前，歐盟法規對英國都保有約束力。

圖片版權 Getty Images Image caption 挺過了不信任投票，特蕾莎·梅依然沒有心情去慶賀，等待她的還有多個考驗。

此外，草案也規定英國在與歐盟簽訂永久貿易協議前，北愛爾蘭留在歐盟關稅同盟內，避免產生硬邊界。然而，特蕾莎·梅希望在北愛爾蘭後備計劃上獲得更多讓步。

BBC駐布魯塞爾記者亞當·弗萊明（Adam Fleming）稱，歐洲理事會的一份有關英國脫歐的結論草案表示，歐盟將「盡最大努力，盡快談判並達成一項後續協議，以取代現在的北愛爾蘭後備計劃，使其只在短期和嚴格必要的情況下生效」。

BBC了解到，歐盟也可能承諾在2019年1月為英國提供更多保證。

重新提交議會

在此之後，特蕾莎·梅承諾將在2019年1月21日之前，將該協議連同她在布魯塞爾能爭取到的條款修改，重新提交議會。

英國報聯社（Press Association）首席政治記者大衛·休斯（David Hughes）報道稱，除非進行重大改革，否則保守黨內的脫歐反對者和其他反對黨極有可能聯合起來，打敗她的政府。

不信任案風險

值得注意的是，特蕾莎·梅還要隨時面對反對黨提出對政府的不信任案的風險。

雖然工黨迄今未提出不信任案，但已經有反對黨議員計劃推動讓所有議員——而不只是保守黨議員——在覺得有機會成功時投票，以提前舉行大選。

蘇格蘭民族黨（SNP）斯蒂芬·金尼斯（Stephen Gethins）敦促工黨「行動起來」，對特蕾莎·梅展開不信任投票，他還指責政府「拿人民的生活開玩笑」。

圖片版權 Getty Images Image caption 特蕾莎·梅還要隨時面對反對黨提出不信任案的風險。

四種選擇

英國脫歐進程如何推進，可以說列車已離開站台，但是前方有4條岔道。