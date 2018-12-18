圖片版權 Getty Images Image caption 非洲灰鸚鵡以聰明和詞匯量大、語言模仿能力強著稱。

人工智能時代的到來給人們的生活帶來了許多便利。例如， Siri, Alexa這些智能語音助手可以在短短幾秒中之內回答人們提出的任何問題。

不僅如此，通過語音識別它們還可以幫助人們在網上購物、甚至求醫問藥等。

而最近一隻在英國牛津郡的寵物灰鸚鵡也愛上了主人家使用的亞馬遜（Amazon）智能語音助手Alexa。

這只叫Rocco的非洲灰鸚鵡，在其主人出門後自己在家自娛自樂，例如，它讓Alexa給它播放各種音樂以及講笑話等。

它還學會給Alexa下單，趁主人不在家的時候，在網上「瘋狂購物」。

它在網上的購物單中包括自己喜歡吃的各種水果諸如草莓、西瓜、冰激淋等價值近90英鎊的物品。

Rocco的主人瑪麗恩吃驚地發現，自己的亞馬遜賬戶裏突然有一串等著付款的購物單，而這些並非瑪麗恩本人的聖誕禮物購物清單。

Rocco大約2歲，非常聰明，會模仿各種電話鈴聲，喜歡聽搖滾樂，並隨著節拍起舞。

Rocco還與瑪麗安家中的另一寵物慄鼠Bruce成為好朋友。它會對Bruce說：「Brucie我愛你」，有時還表揚Bruce是個好男孩（a good boy）。

圖片版權 AMAZON Image caption 智能語音助手成為人們的好幫手

聰明長壽之鳥

雖然一些品種的鸚鵡有模仿人說話的本領，但是非洲灰鸚鵡尤以語言能力著稱。

非洲灰鸚鵡俗稱灰鸚，是一種體形較大的鸚鵡，主要生活在非洲中部和西部。如果生活在野外，壽命可達40至50 年。

由於非常聰明，個性溫順且飼養容易，非洲灰鸚鵡是極為受人喜愛的寵物鳥。

據信，人類從兩千多年前的古羅馬就開始飼育灰鸚了。古羅馬人那時就已經發現非洲灰鸚鵡具有模仿人語的能力，並視此鳥為貴族的象徵。

非洲灰鸚鵡大約具有2到7歲人類的智商以及2歲小孩的情感。它們被稱為鳥類中的愛因斯坦。

經過訓練，他們的詞匯可以達到800個。其中，Alex可能是最有名的一隻非洲灰鸚鵡，其詞匯數量可達1000個甚至更多，Alex在2007年9月6日去世，享年31歲。

另外一隻叫Prudle的灰鸚鵡由於其詞匯量驚人還被收錄到吉尼斯世界紀錄。

但像許多物種一樣，灰鸚的生存也面臨各種威脅，特別是人類對它們的盜捕和貿易走私，加上棲息地受到破壞，對野外灰鸚數量造成極大影響。

由於盜捕及貿易走私造成野外灰鸚數量迅速下降，目前據統計全球約有56萬隻野生非洲灰鸚鵡。