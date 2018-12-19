圖片版權 Getty Images Image caption 聖誕禮物

在聖誕節到來之際，英國大多數學校都已經開始放假，人們購買聖誕禮物進入最後衝刺階段。

許多學生為了表示對老師一年辛苦工作的感謝，也會借此機會給老師凖備一些聖誕賀卡和禮物。

西方小學生一般都會給老師凖備一些什麼樣的禮物，又怎樣送禮呢？

如果上網查一查，不乏各種各樣的禮物建議。

有人送老師賀卡和巧克力、個性化的手鐲、購物卷、蘇格蘭威士忌酒等等。

壓力和攀比

圖片版權 NATALIE BROWN Image caption 納塔麗說，她對建議給女兒老師捐10磅錢感到震驚，認為這太多了。

許多家長還相互攀比、競爭，各出新招，都希望自己孩子給老師送的禮高過和好於別人。

但這種攀比之風愈演愈烈令人擔憂。 因此，英國威爾士的一所小學不得不請求家長們不要給孩子的老師買聖誕禮物。

有些學校雖然沒有禁止送聖誕禮物的行為，但是規定禮物不能超過50英鎊。

與此同時，蘇格蘭的教師工會ELS、兒童貧窮行動團體以及家長團體Connect 聯合發出信息稱，只要對老師說一聲「感謝你」就足夠了，言外之意：無需送禮。

因為每年聖誕節為了給孩子老師挑選聖誕禮物，讓許多孩子家長倍感壓力。

圖片版權 Getty Images Image caption 有些老師收到的禮物連小轎車都裝不下。

許多家長在英國的媽媽論壇Mumsnet上 抱怨送禮攀比之風讓他們不堪重負，特別是那些家境並不寬裕的家長。

有些家長不是單獨買禮物，而是一起捐錢給老師，並建議每位家長捐10英鎊。這也令有些家長無法接受，他們說如果一個班有30個學生，每位家長捐10鎊，那就是300鎊。這太多了。

但是，從另一方面講，如果你不情願送10鎊，又擔心別人感覺你這個人太「摳門」。

送禮和回禮

感覺有壓力的不僅僅是學生家長，一位老師對BBC表示，雖然家長給老師買禮物是善意行為，但這讓老師感到壓力很大。因為他們不得不給每個學生凖備一個回禮。

由於有些家長的禮物太「貴重」，導致收到禮物的老師不得不委婉拒絶，甚至上交。

學校工作人員伊恩表示，有時老師收到的禮物太多，一輛小轎車都裝不下。

捐給慈善機構

圖片版權 NICOLA BROWN Image caption 退休教師布朗的學生賀卡集

有些學校鼓勵家長們直接把錢捐給慈善事業或是當地的食物救濟站，而不是給老師買禮物。

即使這樣，有些家長還是另外再給老師買禮物。這就讓那些沒有給老師凖備禮物的家長感到內疚，好像他們不認可老師的辛勤付出一樣，特別是當孩子回家告訴家長某某同學都給老師買了什麼禮物。

無可取代

然而，退休教師布朗女士說，也許學生家長對給老師買聖誕禮物這件事上太過於多慮了。

在她看來，賀卡最有價值。

布朗女士說：「禮物可能早已不在，但我卻保存了一些賀卡」。因為對她來說，學生賀卡中的親切話語是無可取代的，勝過任何禮物。