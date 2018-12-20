圖片版權 UK Parliament/Mark Duffy Image caption 科爾賓說的是「蠢女人」（stupid woman) 還是「蠢貨」(stupid people) ，有議員拿出手機上的視頻給下議院議長約翰·伯考（John Bercow）看。

距離英國脫歐正日子，只剩下短短90多天了。脫歐前景極其不明朗之際，讓英國人完全沒料到的是：議會辯論竟然又被蒙上「性別歧視」疑雲。而這一次疑似被歧視的對象，是女首相特蕾莎·梅。一時間，輿論嘩然。

英國媒體周四（20日）很多在頭版頭條關注主要反對黨工黨領袖傑羅米·科爾賓究竟針對首相特蕾莎·梅說沒說過「蠢女人」（stupid woman）。

先來看看各大英國媒體的說法：

《泰晤士報》頭版報道說，科爾賓因為對梅首相的「性別歧視」攻擊言論而受批評。

《每日電訊報》頭版頭條標題是：還有100天就脫歐了，議員們上演年終滑稽劇。

《衛報》頭版報道科爾賓否認自己說過梅首相是「蠢女人」，略帶譏諷地寫道「噢，他沒說.....」

英國小報的標題，寫得更抓眼球，在這一風波上的立場也更加一目了然：

圖片版權 Daily Mail Image caption 《每日郵報》說，這是工黨羞恥的一天，其頭版頭條標題是——科爾賓來聽好了：你是個說謊的家伙！

圖片版權 The Sun Image caption 《太陽報》稱這是工黨掀起的「性別歧視」風暴，其頭版頭條指科爾賓：你當我們都蠢啊！

來龍去脈

科爾賓疑似的「性別歧視」言論，發生在每逢周三的英國下議院首相問答會期間。當特蕾莎·梅譏諷工黨領袖科爾賓是不是敢像保守黨一樣搞不信任投票時，鏡頭下的科爾賓從口型上判斷，似乎說了一聲「蠢女人」（stupid woman)。為此，英國有媒體甚至找到讀口型的專家和聽力殘障人士來判斷，他們一致認為他當時的確說了「蠢女人」一詞。

面對保守黨議員在此問題上緊抓不放要求他道歉，科爾賓堅決否認自己說的是「蠢女人」。他辯解稱，他當時說的是「愚蠢的人們」（stupid people)。

英國堪稱世界平權運動相當領先的國家，儘管現實中對女性存在諸多歧視現象，但法律和政策層面都力爭讓女性獲得與男性同等的地位。因此，科爾賓在議會此番「性別歧視」的辱罵嫌疑，有違他作為反對黨領導人在議會據理力爭、就事論事、為民請願的謙謙君子形像，應該是「跳進黃河都洗不清」的。

不過，在科爾賓的支持者們看來，保守黨在此時此事大做文章，有很明顯的政治動機，目的就是掩蓋首相特雷莎·梅領導的政府在英國脫歐問題上的混亂局面。

有評論人士認為，英國在女性獲得投票權以來的百年間，已經產生了兩位女首相。這一事實本身，足以說明英國女性的社會地位之高。然而，女首相在議會有此遭遇，也說明女性要在社會獲得平等的對待，仍需相當的時日和各方的努力。

女性平等

2018年是英國女性首次獲得投票權100週年。

1918年2月6日，英國允許部分女性跟男性一樣有投票權的「人民代表法案」終於獲得國王喬治五世的御准，使當年約800萬合規婦女有投票選舉議會議員的資格。

不過，當年有投票資格的女性，必須滿足以下條件：30歲以上、有財產。

到1928年，對女性投票的年齡和財產限制才取消：所有年滿21歲的女性都有了與男性同等的投票權。

1918年，英國選出了第一位議會女議員康斯坦絲·馬克維奇，不過她並沒有就職。英國第一位當選後就職的女議員是1919年的南希·阿斯特。

100年來，英國一共選出了 489名女議員，其中瑪格麗特·撒切爾夫人在1979年成為英國歷史上第一位女首相。

性別歧視

儘管如今的英國下議院中，女性議員的比例已經達到了32%的歷史新高，然而議會中對女性的歧視現象仍然經常發生。隨著政界人士對女性權益的認識越來越高和社交媒體帶來的透明度，男議員們的歧視嫌疑，很快就被曝光。

在唇槍舌劍的辯論中，政客們不經意流露出的男權思想和居高臨下的語氣，也常常成為議會議事日程之外的爭論點。

2018年3月7日，工黨領袖科爾賓就曾因提醒第二天是國際婦女節，被首相特蕾莎·梅譏諷是「男人說教」。

而前外交大臣鮑里斯·約翰遜，用夫姓稱呼一位工黨女議員而不稱她的名字，被下議院議長當場指出是性別歧視。

本次特蕾莎·梅遭遇的「蠢女人」疑雲，也讓人想起前任首相大衛·卡梅倫主持首相問答會的一個場景。有評論認為，卡梅倫的那句話，堪稱首相問答會歷史上「最臭名昭著的一刻」。

2011年4月，卡梅倫在問答會上向工黨女議員安吉拉·依格爾說道：「冷靜點，親愛的！」