圖片版權 Twitter Image caption 米尼克·韋斯特（右）建議由格拉芙（左）接替克雷格（下）扮演新的007。他的評論在推特上引起軒然大波。

英國導演，演員多米尼克·韋斯特( Dominic West) 說，接替丹尼爾·克雷格(Daniel Craig) 扮演英國特工007這個經典角色的新人應該是漢納·格拉芙，她是英國軍銜最高的跨性別軍人。

跨性別（Transgender）者是那些性別認同或性別表達不同與他們出生時的指定性別的人。漢納·格拉芙（Hannah Graf）原本是男性軍官，他在駐扎阿富汗期間，因不願繼續活在謊言裏，決定變成女性，並在2013年返回英國做了變性手術，成為英軍中軍銜最高的變性軍官。

圖片版權 Getty Images Image caption 批評者說，作者弗萊明創作的007應該一直保持男性白人中產階級的傳統形像。如果有人想做根本改變，就自己去寫劇本創作好了，不要改變弗萊明的007。

英國導演和演員韋斯特說，「有個非常酷的女性，一名演員的妻子….她是英軍工兵的上尉，是軍隊中級別最高的跨性別戰士。」 這名跨性軍官的演員丈夫在韋斯特最近的傳記劇情電影《科萊特》（Colette）中扮演過角色。

韋斯特對《星期天泰晤士報》雜誌說，「她兩次在阿富汗執行任務。她是個美麗的金髮女郎，她能演邦德。這是個好主意。」

格拉芙女士對媒體說，韋斯特的建議令她感到受恭維，「我不認為我很快會成為演員，但是沒有理由禁止塑造一個跨性別的邦德。」她說，男人演英雄，女人演配角，這種事情太多了。

她還說，一個女性扮演007會讓年輕的女孩大受鼓舞。有許多人議論是否007的角色應該有女性扮演。

圖片版權 Twitter Image caption 一些人在社交網站推特上貼出韓國和中國的「小鮮肉」男孩藝人，說他們演新邦德最合適。

英國女演員蕾切爾·薇茲（Rachel Weisz），詹姆士·邦德扮演者丹尼爾·克雷格的妻子，則提醒那樣做需要謹慎。她在接受《每日電訊報》採訪時說，007的始作俑者弗萊明在塑造這個角色時煞費苦心，他筆下的這個人物是一個獨特的男性，他以特有的方式同女性打交道。

韋斯特要求由跨性別演員扮演007的建議在社交媒體引起軒然大波。許多評論其他經典的男性角色是不是也要與時俱進，比如搞個女性"雷神"，素食的蝙蝠俠。

到目前為止，有6位男性演員扮演過007這位英國軍情六處的特工。目前的邦德電影中的主角是丹尼爾·克雷格，他演過最近的4部007系列。最近的一部正在拍攝中，據說這是他最後一次扮演007。

以後的邦德系列電影中由誰來扮演這位著名的間諜就成了討論話題。有人說韋斯特的說法是政治正確泛濫的表現，會把007的作者弗萊明在九泉下氣得直打滾。還有人在社交網站推特上貼出韓國和中國的「小鮮肉」男孩藝人，說他們演新邦德最合適。