圖片版權 PA, Getty, BBC Image caption 加裏夫·索斯蓋特（左）、崔姬（中）和喜劇明星邁克爾·帕林

英國發佈新一年度的榮譽榜，率領英格蘭足球隊闖入俄羅斯世界杯四強的主教練加裏夫·索斯蓋特（Gareth Southgate，修夫基）獲授大英帝國官佐勳章（OBE）。

他率領「三獅軍團」在2018世界杯打入半決賽。另一名體育界的傑出人物、贏得環法自行車賽（Tour de France）冠軍的傑蘭特‧托馬斯（Geraint Thomas）也獲得了同一榮譽。

喜劇團蒙提·派森（Monty Python）的成員之一邁克爾·帕林（Michael Palin）和1960年代的名模崔姬（Twiggy）則獲封為爵士。

同樣獲授爵級勳章的還有前英格蘭板球隊隊長阿拉斯泰爾·庫克（Alastair Cook）和奇幻小說《黑暗物質三部曲》（His Dark Materials）的作者菲利普·普爾曼（Philip Pullman）；小說《侍女的故事》（The Handmaid's Tale）作者瑪格麗特·愛特伍（Margaret Atwood）則獲授名譽勳位（Companions of Honour）。

另外，在7月12名泰國少年足球隊員被困洞穴的事件中參與救援行動的七名英國潛水員則獲頒名譽勳章和英勇勳章。

2017年倫敦與曼徹斯特的恐怖襲擊當中參與救援的43名醫療隊人員和警員也同樣獲得勳章認可。

不列顛的形像大使

邁克爾·帕林成為蒙提·派森喜劇團中第一個獲封爵士的成員。

不過令他獲此榮譽的並非是他的喜劇表演而是他作為作者和紀錄片講述者對旅遊、文化和地理傳播領域的貢獻。他已經為此踏足過世界很多地方，最近一次是前往朝鮮。他在電視行業的貢獻已經令他在2000年獲授司令勳章（CBE）。

他表示，為了紀念這項最新的成就，他可能「只會安靜地慶祝，只是自己喝一杯好立克，然後上牀睡覺」。

圖片版權 Bettmann/Getty Image caption 崔姬在1960年代的倫敦成名。

69歲的崔姬——原名萊斯利·霍恩比（Lesley Hornby）——則因為其對時尚、藝術和慈善事業的貢獻而獲授勳章。

她在1960年代走紅成為當時倫敦的一張標誌性面孔。談到自己最新的爵士稱號時，崔姬說：「我是一個自豪的不列顛人，我感覺我是英國的一個形像大使，我一直都這樣覺得。」

「我唯一不開心的是我的媽媽和爸爸不在了，不知道這一切。否則他們一定會很驕傲的。」

圖片版權 PA Image caption 2018年7月，索斯蓋特率領的球隊在俄羅斯世界杯闖入四強。

上任不到兩年就率隊在世界杯上闖入四強的英格蘭足球隊主教練索斯蓋特則說：「我希望在我的職業生涯當中給過我支持的人都能感受到我獲得這份榮譽的驕傲，因為沒有那些幫助和引導，我不會走到這個位置。」

拯救者們

整份榮譽榜名單共有1148人。其中大約70%是因為在各自社群的貢獻而受勳，名單中有47%是女性。

英國外交部宣佈了另外93個榮譽勳章，另外還有一份名單專門涵蓋爭斗英雄和軍隊服役人員。

七月，泰國一支少年足球隊被困在洞穴裏的事件以及後續的拯救行動受到了全世界的關注。理查德·斯坦頓（Richard Stanton）和約翰·沃倫森（John Volanthen）是最先找到這些少年的潛水員。他們被授予喬治獎章（George Medal），這是頒發給平民的最高級英勇獎章。

圖片版權 Steve Parsons/PA Wire Image caption 理查德·斯坦頓和約翰·沃倫森是泰國足球少年拯救行動中的重要成員。

2017年，七名消防員在赫特福德郡切森特市一場看護中心火災中拯救了一批老年人。他們獲頒女王英勇勳章。

另外，來自切斯特的14歲少年喬·羅蘭茲（Joe Rowlands）則因為在一場獨木舟意外中拯救了遇溺的父親而獲授女王勇敢獎章（Queen's Commendation for Bravery）。

2017年曼徹斯特恐襲事件當中作出貢獻的一批人員也受到了嘉獎，其中就包括大曼徹斯特郡警方的高級督察特里莎·林（Teresa Lam）。她獲頒嘉獎警察與社區服務的英帝國獎章（BEM）。

在曼徹斯特競技場（Manchester Arena）爆炸案中率領英國國家醫療服務體系（NHS）展開應對行動的科林·凱爾西（Colin Kelsey）、在倫敦橋襲擊事件之後負責指揮皇家倫敦醫院急症室的馬利克·拉馬丹醫生（Dr Malik Ramadhan），以及倫敦救護服務的主管保羅·伍德羅（Paul Woodrow），均獲頒官佐勳章（OBE）。

球星、演員、音樂家

在藝術界，則有小提琴家尼古拉·貝內德蒂（Nicola Benedetti）、平克·弗洛伊德（Pink Floyd）的鼓手尼克·梅森（Nick Mason）、電影《敦刻爾克大行動》（Dunkirk）的導演克里斯托弗·諾蘭（Christopher Nolan）和演員蘇菲·奧康內多（Sophie Okonedo）獲頒員佐勳章（CBE）。

圖片版權 PA Image caption 演員吉姆·卡特和蘇菲·奧康內多。

電視劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）當中飾演管家的演員吉姆·卡特（Jim Carter）以及《西部世界》（Westworld）演員坦迪·紐頓（Thandie Newton）則獲頒官佐勳章（OBE）。

搖滾樂隊「報警」（Alarm）的主唱邁克·彼得斯（Mike Peters）則因為在慈善事業上的貢獻而獲授員佐勳章。他在自己從癌症中康復之後，為癌症治療項目做推廣。

體育方面，在俄羅斯世界杯以六個進球贏得最佳射手金靴獎的英格蘭隊隊長哈里·凱恩（Harry Kane，哈利·簡尼）獲頒員佐勳章（MBE）。

前英格蘭英式橄欖球代表隊隊長比爾·布蒙特（Bill Beaumont）則獲封為爵士，即將離任的英超聯賽行政總裁理查德·斯庫達摩爾（Richard Scudamore）則獲頒司令勳章（CBE）。

英聯邦運動員籃網球冠軍隊球星吉娃·門托（Geva Mentor）也獲頒司令勳章。

圖片版權 PA Image caption 左上起順時針方向：阿拉斯泰爾·庫克（Alastair Cook）、吉娃·門托、理查德·約翰遜、弗朗西斯·霍頓

蘇格蘭英式橄欖球傳奇人物多迪·韋爾（Doddie Weir）此前被診斷出運動神經細胞疾病之後設立相關研究的基金會。他獲頒官佐勳章

1958年於著名的慕尼黑空難中生還的前曼聯守門員哈里·格雷格（Harry Gregg）則因為在足球界的貢獻而獲頒官佐勳章（OBE）。

平權團體婦女體育信託（Women's Sport Trust）的聯合創辦人喬安娜·博斯托克（Joanna Bostock）則因性別平等方面的貢獻而獲頒員佐勳章（MBE）。

政商界

在商界，維珍理財（Virgin Money）的前任領頭人簡－安·加迪亞（Jayne-Anne Gadhia）則因為在金融服務業和行業女性方面的貢獻而獲封為女爵。捷達集團（Stagecoach Group）的聯合創始人、設立非洲女性醫療慈善的安·格羅格（Ann Gloag）則因為商業和慈善事業上的貢獻而獲得封爵。

圖片版權 PA Image caption 加迪亞和拜利獲封為爵士。

博柏利（Burberry）總裁克里斯托弗·拜利－伍茲（Christopher Bailey-Woods）和餐飲服務公司Whitbread的首席執行官阿里森·布裏坦（Alison Brittain）均獲頒司令勳章。

有三名議員則因為在政界的貢獻而獲得封爵——分別是工黨的阿蘭·坎貝爾（Alan Campbell）、保守黨的約翰·雷德伍德和加裏·斯特裏特（Gary Streeter）。

上月，約翰·海耶斯（John Hayes）議員出人意料地獲得爵士封號，引發人們議論，指唐寧街可能會利用勳爵榮譽來說服政客支持首相特蕾莎·梅的脫歐方案。

不過，政界服務方面的嘉獎是由一個獨立委員會決定的。英國內閣辦公廳（Cabinet Office）也強調，梅首相對於這份榮譽名單所作出的「策略性建議」是要關注那些幫助兒童和對抗歧視的人們。

圖片版權 Sepsis Trust Image caption 梅利莎·梅德（Melissa Mead）在兒子威廉去世後參與呼籲關注膿血症的宣傳活動，她因此受到嘉獎。

主要名單上最年輕的人選是《Youth》雜誌22歲的創辦人塞義德·阿察（Saeed Atcha）。他因其對年輕人作出的貢獻而獲頒員佐勳章（MBE）。

年紀最大的則是100歲的羅伯特·靈格伍德（Robert Lingwood）。他是二戰時期老兵，這次是因為社區服務而獲頒英帝國獎章（British Empire Medal）。

在布萊克浦被前男友殺害的女子簡（Jane）的父親約翰·克勞格（John Clough）則因為其為家庭暴力受害者發聲而獲頒員佐勳章；馬克·普林斯（Mark Prince）的15歲兒子於2006年在倫敦一所學校被殺，馬克因參與對抗集團犯罪而獲頒官佐勳章。

英國勳章榮譽體系

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