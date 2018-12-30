英國使領館十個最奇怪的求助：吸血鬼、美女清單、見教宗

圖片版權 Getty Images Image caption 一名男子致電問波蘭是否有吸血鬼，因為他在網上認識的女生，在首次約會前問他甚麼血型。

英國外交部在全球各地的使領館，2018年收到超過33萬宗求助個案，雖然這本來是緊急求助熱線，但一些英國國民卻問了一些十分奇怪的問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名在加那利群島的人叫外交部說服酒店替他更換房間，因為一隻貓在他的牀上小便。

以下為英國外交部公開的資料，希望藉此提醒英國公民，只有在緊急情況才求助。

一名在曼谷的男子在按摩店睡著了，他認為自己不需要付錢，而要求外交部與店方交涉。 一名男子致電問波蘭是否有吸血鬼，因為他在網上認識的女生，在首次約會前問他甚麼血型。 一人則在意大利問大使館可否為他們舉行婚禮，並尋門票去見教宗。 一名在加那利群島的人叫外交部說服酒店替他更換房間，因為一隻貓在他的牀上小便。 一個在荷蘭的人則看完電影后，打電話問大使館劇情。 一名印尼新德里的人問英國的高級專員公署甚麼時候辦公，因為他聽說那兒賣素食腸。 一名在科威特的男子問使領館職員可否收養他的寵物。 一名男子致電查詢可否提供阿根廷女性的清單，列出他可以跟哪一名女子結婚。 一名男子在海灘拾到一塊五尺長的木頭，他認為是來自1700年代一艘英國戰船，然後他問使領館應不應該寄回來。 一名在美國的男子致電查詢，前一晚電視節目《Strictly Come Dancing》哪個選手被淘汰。

Image caption 一名在美國的男子致電查詢，前一晚電視節目《Strictly Come Dancing》哪個選手被淘汰。

外交部發言人表示，他們很遺憾，沒法就以上查詢給予建議，而使領館亦沒有人手去提供素食腸，但如果英國國民真的在其他國家遇上緊急情況，仍然可以尋找當地使領館尋求協助。

2018年，英國的使領館協助了3,400人送院及4,900名海外被捕人士，外交部合共發出29,600緊急旅遊證件。