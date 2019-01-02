新年倫敦焰火：多語言祝福，為何沒有中國話？

圖片版權 EPA Image caption 重達8噸的煙火從"倫敦眼"附近的3條駁船上發射升空。

倫敦市長薩迪克·汗(Sadiq Khan)利用除夕夜煙花慶祝倫敦和歐洲的關係，向倫敦100多萬歐盟公民發出支持信息。但是他直言批評首相的脫歐協議，被許多人認為是利用新年慶祝發出反「脫歐」信息。

新年伊始，英國面臨同歐洲關係不確定的前景，3月英國如何脫離歐盟的問題仍然懸而未決。據認為倫敦除夕慶典大量歐洲的音樂作品被認為是要試圖抵消英國在脫歐前給外界造成的「孤立內視」的印象。

薩迪克·汗之前一直表示支持進行被稱作「人民投票」的第二次公民投票，決定英國是否要脫離歐盟。這次他在除夕夜講話說，「令許多倫敦人，全國和歐洲的許多人都感到不滿的事情是英國議會政客使用的語言和腔調，他們造成了我們是封閉，內視，不歡迎歐洲人的印象。」

Image caption 有批評說薩迪克·汗將倫敦的新年除夕夜慶祝政治化。薩迪克·汗之前一直表示支持進行被稱作"人民投票"的第二次公民投票，決定英國是否要脫離歐盟。

「我認為政府把同歐盟的（脫歐）談判搞砸了。因為議會不能解決我們將如何脫離歐盟的問題，我們應該允許公眾重新有繼續留在歐盟的選項，或接受政府達成的協議。」

一些批評說薩迪克·汗將倫敦的新年除夕夜慶祝政治化。周三（1月2日）倫敦市長接受BBC倫敦電台採訪時說，那些主張英國脫離歐盟，指責他政治化的人都是些天真的「玻璃心」。他的原話用了snowflakes（雪花）這個政治貶語，指人脆弱，容易受傷害。

薩迪克·汗在廣播中說，「我生活在這樣一個世界上最多元化的城市當中真的無比自豪。我們應該慶祝歐洲人對我們城市的巨大貢獻。我不明白為什麼那些『脫歐者』怎麼都成了這種玻璃心。」

2018年一直在維修的議會「大笨鐘」也再次響起迎接新年，「倫敦眼」摩天輪被燈光照耀成黃色，襯托在藍色背景中，儼然成了巨幅的歐洲旗幟。10萬人聚集在倫敦泰晤士河畔觀看了倫敦除夕夜辭舊迎新的盛大焰火，重達8噸的煙火從「倫敦眼」附近的3條駁船上發射升空。

絢爛的焰火展示圍繞著「倫敦開放」的主題進行，在午夜時分「倫敦開放」被用意大利語，波蘭語，德語，羅馬尼亞語，西班牙語，法語和英語共7種語言播送。

倫敦市長薩迪克·汗在世界媒體推特上說，「以倫敦為家的100萬歐盟公民們：你們是倫敦人，你們作出巨大貢獻，這裏歡迎你們。在迎接2019年的祝辭中向你們表達支持，令我很自豪。」

圖片版權 EPA Image caption 倫敦市長薩迪克·汗對倫敦這個世界上最多元化的城市表示自豪（倫敦除夕焰火的女性觀眾）。

有人在後面評論說，作為倫敦市長，薩迪克·汗表達了大部分倫敦人的心聲。但是許多主張脫歐的人留言發出質疑，說他的親歐盟信息不代表倫敦人。有人抱怨他渲染歐盟重要的時候，倫敦治安不力，有人死於刑事犯罪。

薩迪克·汗還在推特上說，無論英國脫歐的結果如何，除夕夜焰火的意義都是對商界和創意界展示倫敦是世界上最了不起的城市。

倫敦LBC廣播電台的主持和聽眾在討論中說，既然新年慶祝重點要在英國脫歐之際表達倫敦一如既往地對外開放的信息，即倫敦對世界敞開，以倫敦多樣化和包容性自豪，那麼為什麼不用中國話播放"領導開放"呢？

去年在英國外交大臣訪問中國時，北京表示願意同展開脫歐後的自由貿易談判。有評論說，中英的自由貿易談判是今年英國正式脫歐後的重點之一。不過特雷莎梅政府對中國在包括電信和核能等敏感行業投資提高了警惕。