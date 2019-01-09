圖片版權 Thinkstock Image caption 在英國，肥皂的銷售量超過了液體肥皂，說明了什麼問題？

曾經每家每戶必備的清潔用品——肥皂塊 ，在淡出人們的日常生活多年後，如今在英國又重新成為受歡迎的產品。

國際消費研究公司Katar Worldpanel最新公布的數據顯示，截至2018年9月的一年時間內，英國人在超市購物時共花費6830萬英鎊購買肥皂。該數字比上一年高出3%，也是多年來第一次肥皂銷售額超出沐浴露和液體肥皂。

研究公司的數字還顯示， 越高檔的超市，肥皂的銷售增幅越大。在英國高端超市Waitrose的肥皂銷售量的增幅更是高達7%。

這一消費市場上的新現象，究竟是從何而來？

肥皂

作為人們清潔用品的肥皂，據說已經有近5000年的歷史。

在西方，最早有記載的肥皂來自公元前2000多年前的古巴比倫，由水、鹼和桂皮油混合而成。公元前15世紀，古埃及留下的紙草文獻上留下記載稱，人們用一種結合動物油、植物油和鹼性鹽的肥皂定期清洗身體。

而在古代中國，用豬的胰臟、板油以及鹼搗碎曬乾後洗東西的去污品被稱為「胰子」。另外，傳統上人們還用皂角清潔。

隨著現代醫學的發展，人們意識到清潔與健康之間的關係後，18世紀晚期出現大規模工業生產的肥皂。

在英國工業革命之前，肥皂都在小作坊生產 ，而且質量比較粗糙。

1807年， 理髮匠出身的安德魯·皮爾斯（Andrew Pears）在倫敦生產出高質量透明的肥皂，並調以玫瑰香味，成為當年的時尚消費品。它也就是如今人們仍然使用的著名「梨牌」肥皂，因為Pears的字面意思是梨。

1862年，皮爾斯的女婿托馬斯··巴拉特（Thomas J. Barratt）開設了一家肥皂工廠。

液體肥皂

Image caption 1980年代，小小擠壓泵的出現讓液體肥皂獲得巨大市場成功，塊狀肥皂逐漸淡出人們的購物視線。

如今以洗手液、洗髮露、沐浴露等多種形式出現的液體肥皂，其實與肥皂幾乎同時期出現。 1865年，液體肥皂的專利由一個名叫威廉·謝潑爾德（William Shepphard）的人申請。

液體肥皂在專利申請之前和之後，其實一直都是相當受歡迎的產品，主要用於醫院。然而液體肥皂大規模工業生產成為家家戶戶普及使用的清潔用品，卻是在1980年代。

讓液體肥皂獲得巨大市場成功的最關鍵發明是那個小小的擠壓泵：輕輕一按，瓶中的肥皂液就滴入手中。

而在1960年代就已經出現的價廉物美的塑料瓶，助推液體肥皂在過去近40年大大擠壓了肥皂塊的生存空間：超級市場中瓶裝清潔用品琳琅滿目，而小小的肥皂塊通常被擺放在貨架的最底層，最不起眼的地方。

環保革命

如今，肥皂再次走俏，連各大奢侈品牌也開始推出肥皂產品，實際上反應了正在逐漸上升的消費者意識：減少塑料污染從生活的點滴開始。

一場針對塑料發起的環保運動，已經蔓延到液體肥皂的消費。人們意識到，塑料瓶裝洗手液、沐浴露、洗面奶等產品，其實都可以還原它們本來的面目——肥皂。

肥皂能有朝一日將塑料瓶裝的液體肥皂擠到超市最無人問津的角落嗎？這恐怕需要相當長的時間。但是塑料污染帶來的環境破壞已經到了刻不容緩的危機關頭。

世界上所有的海灘，無論是旅遊勝地還是無人居住的荒野之處，無一不被塑料污染；

科學家2018年4月在北冰洋深層海水中發現了塑料微粒；

1950年代，世界25億人口生產150萬噸塑料；2016年，全球70億人口生產3.2億噸塑料；2034年，塑料總額還將增加一倍。

如今，全世界許多國家已經實行超市「禁塑令」，不再提供免費塑料購物袋。

在英國，有超市已經開始實施進一步的環保措施，減少包裝造成的塑料垃圾：如顧客自帶容器買肉、買魚、買蛋等。

生活中的小小不便能對保護環境起很大的作用，有人願意嗎？答案是肯定的。肥皂在英國銷量的增加就是最好的證明。