圖片版權 Getty Images Image caption 英國各方各派意見仍然分歧巨大。

英國國會再次凖備表決首相特蕾莎‧梅（Theresa May，又譯文翠珊）的脫歐議案。她上月因為未能取得足夠議會議員支持，推遲表決，一個多月過去，情況似乎沒有改變，而執政保守黨和在野工黨內部對這份議案、甚至脫歐本身都仍然存在分歧。

英國議會預計當地時間周二（1月15日）表決特蕾莎‧梅的議案，這個議案將會決定英國在3月29日脫歐後與歐盟的關係。

除了一些保守黨人表明反對議案外，在野工黨領袖科爾賓（Jeremy Corbyn）也揚言會帶領黨員投反對票。他又說，將在脫歐議案被否決後會向特蕾莎‧梅發起不信任動議，迫使對方提早舉行大選。

特蕾莎‧梅的方案

特蕾莎‧梅的議案分成兩部份：第一部份是有關英國脫離歐盟後各方關係的有約束力文件，第二部份是有關英國與歐盟未來關係的無約束力政治聲明。

特蕾莎‧梅多次表明，她的議案是最好的，也是唯一能同時尊重脫歐公投結果，又不會破壞英國經濟的方案。

BBC分析預計，特蕾莎‧梅政府這個脫歐議案很大可能會被否決。各個派系內部對支持或反對議案都有不同意見，特蕾莎‧梅的執政保守黨有100名議員表示會投反對票，與保守黨組成執政聯盟的北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party）10名議員也表明會投反對票。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本首相安倍晉三早前訪問英國，表態看好脫歐後的英國在亞太地區的作用。

在野工黨雖然表明會反對議案，黨內各個派系反對的原因卻不盡相同：科爾賓一向被視為「疑歐派」，支持在某些方面切斷英國與歐盟的關係。

但許多工黨議員反對特蕾莎‧梅的議案，是因為他們希望舉行第二次脫歐公投，讓英國有機會留歐。

如果英國議會否決特蕾莎‧梅的議案，外界預計她會在周三（1月16日）到訪歐盟總部尋求對方作讓步，然後她可以在三個工作天內提出替代方案，讓議會重新表決。

硬脫歐的可能

我們目前仍然未能知道英國脫歐最終的結果會怎樣，但別忘記，如果英國在沒有與歐盟達成協議下仍然離開歐盟，就會變成「硬脫歐」，英國和歐盟之間現有的絶大部分紐帶都切斷，雙方會變成在世界貿易組織的框架下做生意，令英國經濟受損。

按目前的情況，如果議會沒有通過任何脫歐協議、通過推遲脫歐限期或通過取消脫歐，英國將會在3月29日「硬脫歐」。