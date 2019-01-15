英國脫歐協議將在議會闖關 五種可能面面觀

圖片版權 EPA Image caption 普遍預計特蕾莎·梅首相與歐盟達成的脫歐協議不會獲得下議院議員的支持。果真如此，英國脫歐前景將如何？

英國脫歐又到了全球關注的一個巔峰時刻：英國議會下議院議員們將投票表決是否支持特蕾莎·梅政府與歐盟達成的脫歐協議草案。接下來會發生什麼？

英國2016年6月底英國全民公投決定退出歐盟，對外震動寰球，對內在英國政壇引發連綿不斷的餘震。這次會有多大影響？全英國和世界都在關注。

經過英國議會長達5天的激烈辯論，一次所謂的「有意義的投票」將在英國當地時間1月15日傍晚於英國議會下議院舉行。

梅首相呼籲議員們投票支持她的脫歐草案，否則的話，按她的話說，會出現「讓英國人民失望」的風險。

但政治觀察家們說，由於特蕾莎·梅領導的保守黨的許多議員預計將加入反對派，投票反對這一協議，外界普遍預計議會不會通過該協議草案。

投票時間表

格林尼治標凖時間中午12:50 英國議會總檢察長傑弗裏·考克斯開始最後一天的辯論；

格林尼治標凖時間18:30 梅首相發表講話結束辯論；

格林尼治標凖時間19:00 ，投票開始：首先是由議會後座議員（通常不是英國內閣成員的議員）提出修正案，而這些修正很可能會重塑協議草案，然後是全體議員對英國脫歐協議草案本身進行投票。

這次投票原本計劃於2018年年底舉行，但因為英國朝野內部反對和分歧激烈，被推遲到2019年1月15日。

如果特蕾莎·梅首相的脫歐協議被議會否決，那麼英國政局將面臨以下五種可能：

無協議

如果沒有意外，英國會出現無協議脫歐的局面。根據現有的法律，英國將在2019年3月29日脫離歐盟。無論如何，歐盟規定都意謂著英國將在那天脫歐。

英國政府或許希望為無協議脫歐通過某些立法，但這並非關鍵。

重新談判

如果議員反對梅首相的脫歐協議，英國政府可能會提議重新談判新的協議。

如此一來需要時間，也就意味著有必要推遲脫歐，需要以下兩個步驟：其一，英國向歐盟提出延遲要求；其二，所有歐盟國家如果同意才能得以延遲。

大選

首相特蕾莎·梅可能決定提前舉行大選，以擺脫目前的僵局，從民意中為她的脫歐協議爭取政治支持。

然而，她必須獲得三分之二的議員支持才能啟動提前大選。即便真的提前大選，也需要在至少25個工作日之後。大選的具體日期由首相決定。

當然，這並非提前大選的唯一途徑。

不信任投票

英國主要反對黨工黨已經暗示，將正式要求對現政府舉行不信任投票。梅首相自己也可以提出，來鞏固自己執政權威。

根據英國定期議會法案（Fixed-Term Parliament Act)，如果政府在不信任投票中失敗，將又有幾種可能的結果。

又一次公投

當然，現任政府可以選擇再次公投。

但在3月29日之前舉行公投已經沒有可能。公投也不會自動啟動。根據英國啟動公投的法律要求，必須有新的立法，確立誰可以公投等細節後，公投才有可能。

公投立法也不能倉促而成，因為公投設定的問題必須經過選舉委員會充分的協商和考慮。