圖片版權 House of Commons Image caption 下議院宣佈投票結果。

這是英國歷史上在位政府於議會上遭受的最大失敗——首相特蕾莎·梅（Theresa May，文翠珊）提出的脫歐方案以230票之差在議會遭到否決。

梅首相的議案列出了英國在3月29日脫離歐洲聯盟（EU）的具體條款，但是議案被議員以432票對202票否決。

工黨領袖傑里米·科爾賓（Jeremy Corbyn，郝爾彬）已經對政府提起不信任動議，這一舉動將可能最終導致英國必須進行大選。

這項信任投票預計將在格林尼治標凖時間周三（1月16日）19時進行。

此次議案被否決，對於特蕾莎·梅來說是一次重大的打擊。此前，她用了超過兩年時間與歐盟敲定脫歐協議方案。

方案的目的在於讓英國能夠在3月29日有條不紊地脫離歐盟，並由此定下一段21個月的過渡期，令雙方能夠就自由貿易協議進行討論。

投票原來定於2018年12月進行，但是梅首相為了試圖贏得更多議員的支持而決定延遲投票。

按計劃，英國仍然將在3月29日脫離歐盟，但是此次議會未能通過議案，將給脫歐的方式和時間帶來疑問。

一些議員希望再一次進行公投，或者希望得到一個更妥協的脫歐方案。他們希望要麼停止脫歐，要麼在沒有協議的前提下脫歐。現在，隨著首相的形勢變弱並且願意聽取他們的意見，這些議員將會進一步努力爭取他們想要的結果。

梅首相的噩夢－BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析

由於此次落敗的差距，今晚人們見證了一個歷史——實際投票結果的差距比事前最誇張的謠傳還要更大一些。

但是，首相所面對的困境和過去一段時間裏的是一樣的，只不過此次的形勢更加嚴峻而已。

她在議會當中沒有屬於自己的大多數，因此難以保證她的中間路線能夠順利突圍。而她的很多批評者，對於首相應該選擇更激進還是更嚴謹、妥協的脫歐方式，也無法彼此統一。

這兩派相互衝突的基本立場，一直都有可能令她和現屆政府面臨撕裂。

脫歐問題的辯論超越了傳統的黨派格局。

約有118名保守黨議員——包括梅首相所屬黨派內的脫歐派和留歐派——在投票中與反對黨一起否決了梅首相的議案。

工黨則有三名議員對首相的議案投了支持票。

最具爭議性的僵持點是有關北愛爾蘭的後備計劃問題——當中需要一個後備方案，以避免英國和愛爾蘭之間重新出現實際存在的邊境關口。

歐盟領導人在本周曾表示，有關後備方案將是暫時的，即使施行也將只會持續「盡可能短的時間」，梅首相曾希望這一番保證能夠幫助她得到更多支持。

不過，在投票之前的辯論當中，議會內各派的成員均表示，這一舉措不夠有力。

在通常情形下，政府推行的重大議案遭遇如此壓倒性的完敗，往往都會導致首相辭職。

但是，在投票之後立即發表的講話中，特蕾莎·梅暗示，她的意願將是繼續擔任首相。

「下議院已經表達了意見，而這個政府將會傾聽，」梅首相向議員們說。

圖片版權 House of Commons Image caption 梅首相向議員們表示，如果她在信任投票中保住首相職位，將進行跨黨派的對話。

她提出，如果她在信任投票中的取勝，就進行跨黨派對話，以決定脫歐的路向。

前外交大臣、脫歐派的領頭人物鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）表示，此次投票是「比人們預期更大的一次落敗」，而這意味著梅首相的議案已經「死亡」。

不過，他表示，這也給了首相已經重大的理由，回到布魯塞爾去商討一個更好的協議，一個沒有北愛爾蘭爭議性後備方案的協議。

約翰遜還表示，他會在周三的信任投票當中支持特蕾沙·梅。

工黨議員楚卡·烏姆納（Chuka Umunna）表示，假如他的政黨領袖未能成功爭取到重新大選，科爾賓就應該做「壓倒性大多數」的工黨成員都希望會做的事，就是支持再次進行脫歐公投。

同樣希望再次舉行公投的自由民主黨領袖文斯·凱布爾（Vince Cable）表示，梅首相的落敗是「英國脫歐終結的開始」，但是他也承認，沒有科爾賓的支持，倡導再次公投的人不會成功。

蘇格蘭首席部長妮古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）表示，梅首相是遭受了「歷史性的大敗」，而他再次呼籲作為脫歐程序的《里斯本條約》第50條「計時停止」，以讓重新公投得以進行。

她說：「我們如今已經到了一個地步，繼續將球踢向前是不合情理的。」

不過，內閣大臣羅利·斯圖爾特（Rory Stewart）表示，目前下議院沒有任何一項脫歐計劃得到了大多數的支持——其中包括再次進行公投。

信任動議是如何運作的？

BBC政治研究主管彼得·巴恩斯（Peter Barnes）

在2011年的《英國定期國會法》（Fixed Term Parliaments Act）規定下，英國大選是每五年才能進行一次。下一次的年期將是在2022年。

不過，對首相的不信任動議將令議員們有權決定，他們是否希望這一屆政府繼續執政。動議必須以這樣的字眼呈現：「下議院對女皇陛下的政府不持有信任。」

如果議會大多數投票支持不信任動議，就將會啟動14天的倒數。

在這段時間內，如果現屆政府或任何暫代政府不能重新贏得信任動議投票，就將會提前進行大選。

大選至少需要等25個工作日才能夠進行。

在周三中午12時的首相答問之後，議員們將就工黨的不信任動議進行約六個小時的辯論。

科爾賓表示，這將令下議院能夠「對本屆政府的無能作出判定」。

不過，北愛爾蘭民主統一黨領袖阿琳·福斯特（Arlene Foster）表示，她將會在周三的信任投票當中支持特蕾莎·梅。

福斯特向BBC表示，議員們投票否決議案，是為了「全英國的最高利益」。

但她補充說：「我們將會給予政府空間，去制定能帶來更好協議的計劃。」

圖片版權 Reuters Image caption 科爾賓已經對政府提起不信任動議。

在對議員發表的講話中，梅首相稱，她計劃在下周一給下議院另一份備選計劃——前提是她能夠在信任投票中保住首相職位。

梅首相表示，她會與歐盟探討在跨黨派討論中得到的任何想法，但是她仍然堅持致力於執行2016年的脫歐公投結果。

但是，歐盟委員會（European Commission）主席讓－克洛德·容克（Jean-Claude Juncker）表示，協議在英國被投票否決，增加了英國脫歐要在無序中進行的風險。

他表示，達成協議是「保證有序退出的唯一途徑」，而他與歐洲理事會（European Council）主席唐納德·圖斯克（Donald Tusk）在本周進一步重申有關看法，已經是為了令英國議員們放心而「顯示出了善意」。

「我敦促英國盡快釐清該國的意圖，」他說，「時間幾乎就要到了。」

圖斯克表示，他對投票的結果感到遺憾，之後又在推特（Twitter）上問：「誰最後會有勇氣說出來，唯一正面的解決方法是什麼？」

愛爾蘭政府的聲明也表示，對英國議會的決定感到遺憾，同時表示「繼續相信批准這項協議是保證英國有序脫歐的最佳途徑」。

愛爾蘭同時亦表示，將會為沒有協議的脫歐「繼續進行緊密凖備」。