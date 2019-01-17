英國富商中年確診不育 孩子親爹至今是個謎

Image caption 理查德·梅森（Richard Mason ）在英國廣播公司電台播音室講述自己發現真相那一刻的情形和感受

「那一刻就好像被人當頭一棒。」

說這話的是人到中年的英國富商理查德·梅森（Richard Mason），54歲。他是英國網商「貨幣超市」（MoneySupermarket.com）的聯合創始人。

梅森52歲那年確診患有一種叫囊腫性纖維化的疾病，這種病是遺傳的，而且隨著年齡增長病情會加重。最關鍵的是，因為有這種病，他從兒時就喪失了生育能力。

這還不是最糟糕的。讓梅森無法接受的是，他和前妻有三個孩子。

如果他從小就不育，那誰是仨孩子的親生父親呢？

醫生告訴他，得了囊腫性纖維化病的男子基本上都沒有生育能力，幾乎沒有例外。

梅森現在的伴侶艾瑪一直未能懷上孩子，所以兩人都去做了檢查 ，結果真相大白。

圖片版權 Getty Images Image caption 親子鑒定。DNA 測試證實梅森不是他和前妻三個孩子的親生父親

彌天大謊

剛開始，他內心是抗拒的，「我覺得醫生搞錯了，是誤診。但他們肯定地告訴我，最好跟我前妻談一談這事。」

他為此找到前妻凱特。兩人結婚20年後於2007年離婚。

她告訴梅森，19歲的雙胞胎兒子埃德和喬艾爾，還有他們23歲的哥哥威勒姆，都是他的親骨肉。

但DNA親子鑒定結果跟她的說法相反。

梅森陷入了這個巨大的困惑，難以解脫，這些話不斷在他耳邊嗡嗡作響，那些念頭在他腦子裏縈繞。

梅森把前妻告上法庭，指控她欺詐。

他們離婚時她分到500萬英鎊財產。去年11月，法官判她賠償梅森損失，共計32萬英鎊。

同時，法官允許凱特對孩子生父的身份保密。

梅森的心理創傷卻很難治癒：「我無法擺脫這個疑問，到底誰是他們親爹。我徹底崩潰了。」

他的律師對《每日電訊報》說，凱特不願意公開那人的身份，也不肯解釋理由。

最後，她同意賠錢，而不必公布孩子親生父親的身份。

圖片版權 Getty Images Image caption 法庭裁決：凱特可以對三個孩子生父的身份保密

猜測和懸賞

梅森對媒體表示：「將來有一天，孩子們會想知道自己的親生父親究竟是誰，而我能告訴他們的是，我不知道，可能是我的某個朋友，或者哪個跟我比較親近的人。」

「在我看孩子們踢足球或打橄欖球的時候，或者參加學校家長見面會的時候，那個人可能就在我附近。我不知道。」

「遇到這種改變人生的懸疑，誰都會希望知道真相。」

英國小報《每日郵報》說，梅森猜測孩子的生父可能是前妻原來在倫敦巴克萊銀行工作時的一位同事，兩人1990年代曾經有過一段戀情。

BBC迄今無法聯絡到凱特。

圖片版權 Facebook Image caption 理查德·梅森和現在的妻子一直沒孩子，這才想到去檢查。

傷口撒鹽

梅森告前妻案非但沒有為他解惑，反而加劇了他的痛苦。

他對《每日郵報 》抱怨：「我可以在臉書上看到他們現在的情況。老大不久前畢業了，卻沒邀請我參加畢業典禮。」

三個孩子中唯一跟他保持聯絡的是雙胞胎中的一個，埃德。

另一個，喬艾爾，對《每日郵報》抱怨梅森，說他很會操控別人，不容易相處。他還說自己從15歲就注意到 這一點。

即便如此，他聲稱自己無意尋找親生父親。

「理查德就是我父親，我不會去找那個親爹。我懷疑他根本不知道我們的存在。」

但是，理查德已經公開宣佈， 懸賞6400英鎊求孩子生父線索。