圖片版權 Mega Agency Image caption 菲利普親王駕駛的路虎在車禍後發生了側翻。

英國白金漢宮證實，愛丁堡公爵在皇室私有的桑德靈厄姆府（Queen's Sandringham estate）附近駕車時遇到了撞車意外。

97歲的菲利普親王在意外中未有受傷。

當地政府稍後將開會商議，是否需要調低這段道路的限速。

事發在格林尼治標凖時間將近15時，當時親王駕駛的路虎（Land Rover）從支路駛出，進入A149公路。與之相撞的是一輛起亞（Kia）轎車，車上兩名女士需送醫院治理，二人之後均已出院。

有目擊者稱，當時親王的路虎汽車在相撞後側翻。

目擊者表示，他們幫助親王離開出事車輛，而當時菲利普親王意識清醒，但是受到了震驚，身體發抖。

英國諾福克郡警方表示，依據法例，涉事雙方車輛的駕駛者都須進行酒精呼吸測試，而雙方經檢驗均符合標凖。

目前，愛丁堡公爵已經回到桑德靈厄姆府，並且安全起見，已經見過醫生。

一名女士當時曾駕車經過事發現場，她說她看到了救護車和「大量警員」在場。

「我看到一輛黑色的4x4型車傾側，我和我兒子當時覺得『天啊，這看起來不妙』，」她說。

「幸運的是它比較靠近路邊，道路並沒有被封鎖。」

「它看起來很明顯是撞得比較重。事實上，他（親王）沒出事，我覺得挺神奇的。」

警方證實，一輛路虎和一輛起亞汽車發生相撞，在下午三點之前已經有警員到場。

此前曾有報道誤指親王駕駛的是一輛攬勝（Range Rover）。

警方稱，起亞汽車的司機身體被割傷，乘客則手臂受傷。兩人均在當地的伊麗莎白醫院治理。

Image caption 涉事汽車被移上一輛救援車輛。

居住在附近多年的居民尼克·柯伯（Nick Cobb）在15時10分左右開車載著他16歲的女兒艾美利（Emily）經過事發現場，他們看到距離他們的住宅約100碼的地方，有一輛翻側的汽車。

他表示，當時車正傾側在私家路上。

「另一輛車已經撞進對面馬路邊上的樹籬中了。」

「路上有很多碎片，很多玻璃，還有很多其他車，包括一些警車，有些是桑德靈厄姆府出來的車，還有六輛看起來很普通的車，似乎都是停下來幫忙的。」

Image caption 在事發現場，有碎玻璃和汽車撞擊後的碎片留在地上。

「我們後來看到新聞才知道那是親王的車。道路並沒有因為撞車而封鎖，我們經過的時候，路也是開放的。」

BBC記者尼克·裏格比（Nic Rigby）在現場報道指，如今現場剩下的就是一些玻璃碎片，以及側方後視鏡的殘骸。

他表示，這一天的天氣比較冷，在諾福克郡的部分地區還有小雪，不過該郡的道路並沒有受到影響。

從聖誕節至今，女王和菲利普親王一直都留在諾福克郡的府邸內。

約克大主教（The Archbishop of York）約翰·森塔穆（John Sentamu）在推特（Twitter）發帖為親王祈禱，之後又發了另一條推文，為涉事的另外兩人祝福。

分析：親王97歲仍然開車，是否令人驚訝？

- BBC皇室事務記者強尼·戴蒙德（Jonny Dymond）

關於這場意外，有幾個細節能令人倒吸一口涼氣。

首先是好消息——親王毫髮無損地避過一劫。一張相信是意外現場畫面的圖片顯示，一輛路虎經過衝撞後翻側，傾側在駕駛座位一邊。這撞擊肯定不小。

一名目擊者向BBC表示，親王當時是「非常非常震驚」。不過白金漢宮稱，親王沒有受傷，也不需要醫療救治。

還有五個月，親王就要度過98歲生日了。在這樣一場意外當中能夠毫髮無損，以任何人的標凖來說都是令驚訝的。

還有，一些人會驚訝於親王在這個年紀還會獨自在公路上開車。不過，他一直以來都是極度獨立的，他不會接受任何不讓他自己開車的建議。

現在，對於此次意外的狀況將會展開調查。或許這一次，親王差不多要接受建議，不再開車了。

皇室傳記作者雨果·維克斯（Hugo Vickers）向BBC表示：「在97歲的年齡，任何一次交通意外都很可能會帶來驚慌。」

「好些年前，他在遠遠未有必要的時候就放棄了飛行，因為他害怕如果出了什麼事，就會招來很多批評。」

「你想，可能說他為什麼55歲還在開飛機，他48歲就應該退休，諸如此類的。」

「所以他是會聽取這些話的——他是非常、非常通情理的人。」

「任何人遇到車禍，都會是非常令人害怕的事情。如果他覺得自己已經無法集中精神，或者已經看不清楚人的時候，他會意識到自己已經不再能那樣做了。」

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英國汽車協會（AA）主席埃蒙德·金（Edmund King）表示，涉及高齡駕駛者的撞車意外，常常會引發禁止或者限制高齡人士駕車的呼籲。

但是他表示：「如果要依據年齡和安全理由引入駕駛限制令，我們會更應該限制低齡駕駛者，而不是高齡人士。」

「年輕、主要是男性的司機，在取得執照的頭六個月內發生撞車的可能性要比高齡駕駛者執照到期前的最後六個月高得多。」

「高齡駕駛者常常會克制自己的駕駛習慣，比如不在夜間開車，或者只在熟悉的道路上駕駛等。」

2016年，時任美國總統奧巴馬和第一夫人米歇爾到訪溫莎堡時，愛丁堡公爵開車接送他們的事件曾經為人津津樂道。

你的器材不支持播放多媒體材料 菲利普親王在94歲時曾開車接送奧巴馬夫婦。（英文）

在親王此次撞車意外發生之前，諾福克郡就已經計劃在A149公路一帶加裝平均車速監測鏡頭。

菲利普親王在過去數十年一直從旁協助英女王，也時常親自出席慈善機構活動。他在2017年8月退休，不再履行皇室公務。

據白金漢宮統計，親王自1952年至今，一共完成了22219次單獨出席的活動。

在正式停止公務之後，他也曾與英女王以及其他皇室成員一起出席公開場合，包括教學禮拜等等。

上月，菲利普親王沒有出席皇室在桑德靈厄姆府的聖誕禮拜。