圖片版權 Getty Images Image caption 到2018年11月，在英國3千9百萬有駕駛執照的司機裏，11萬人以上是90歲以上，約530萬人是70歲以上老人。

到2018年11月，在英國3900萬有駕駛執照的司機裏，11萬人以上超過90歲，約530萬人是70歲以上老人。

2019年初，英國女王97歲的丈夫愛丁堡公爵獨自駕駛一輛路虎（Land Rover）越野車，在高速公路入口被另一輛小轎車撞翻，所幸沒有受傷，只是當時受到驚嚇。

但與之相撞的是起亞（Kia）小轎車，車上前排兩名女士均受傷送醫院治療，一名手腕骨折，但傷勢不重。小轎車後排的一個小嬰兒在安全座裏沒有受傷。

兩天不到，英國媒體發現愛丁堡公爵獨自駕駛一輛嶄新的路虎又上路了，而且拍到他沒有系安全帶。

媒體報道後，英國王室桑德靈厄姆府所在地區的諾福克郡警方一位女發言人表示，已經「給了有關司機適當的建議」。

安全帶有關規定

英國機動車駕駛交通規則規定，在汽車裏如果有安全帶的話，在公共道路上行駛時乘客和司機必須系安全帶（特別是駕駛者）。只有幾個例外，比如司機倒車時, 或者出於醫療原因無法系安全帶。

如果警察發現一個沒有系安全帶的人，可能會當場處以罰款100英鎊。如果案件提交法院審理, 罰款可能會增加到500英鎊

司機不會因為不系安全帶而被罰分。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國前總統奧巴馬訪問英國時，乘坐當時94歲的愛丁堡公爵親自駕駛的汽車。

老齡化社會

根據英國交通管理部門數據，英國截至2018年11月共有11萬名90歲至99歲年齡段、有駕駛執照、可以開車的司機（並非全部都開車）。

英國截至2018年11月共有314名百歲以上、有駕駛執照、可以開車的老司機（並非全部都開車）。

在大約530萬70歲以上老人司機中，有 超過11. 2萬 人涉及道路交通事故（包括被撞）。

並非老人開車就一定不安全。2016年劍橋郡報道過一位103歲的老司機，開了80多年車從來沒有出過任何交通事故。

據英國國家統計局2017年數據，在全國6560萬人口中，18%（近1/4）是65歲以上。