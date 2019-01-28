英國最適合居住的地方在哪？你絶對想不到

圖片版權 Isabel Addison Image caption 奧克尼群島的布羅德蓋石圈

一項年度報告披露，英國最適合居住的地方是蘇格蘭的奧克尼群島，但真的是這樣嗎？

奧克尼群島位於蘇格蘭北部10英里（16公里）的海外，一向以其優美的自然景觀和豐富的考古資源聞名。群島由70個島嶼組成，但其中只有20多個島嶼有人居住，居民人口大約22000。

蘇格蘭哈利法克斯銀行的生活品質調查排名將奧克尼排在全英國第一，其他排前幾名的也不是知名度很高的地方，例如北約克郡的裏士滿排名第二，東米德蘭的拉特蘭第三，北約克郡的漢伯頓第四，坎布裏亞郡的伊登第五。

奧克尼位居第一的原因包括高就業率，低犯罪率，考試成績好，小學班級人數少，醫療和生活的滿意度高。

但是這些優點真的能掩蓋過在奧克尼群島上生活必須面臨的許多困難和問題嗎？

圖片版權 Colin Keldie Image caption 奧克尼群島由70個島嶼組成

BBC蘇格蘭記者威廉姆斯:

和其他許多調查一樣，這個調查排名考慮的是居民的健康醫療，預期壽命，就業率和犯罪率。

而且和其他許多調查一樣，這個調查排名也將奧克尼排在第一位。

推廣奧克尼的組織也會抓緊機會好好地為奧克尼做宣傳。

許多奧克尼本地人一定為因為奧克尼經常被評為最佳居住地點而感到十分自豪。

但是也有人對奧克尼抱持懷疑態度，尤其是因為那些調查排名通常不會考慮的評比因素。

這些調查排名從來不考慮一個地方的生活成本，交通便利性，信息連接的發展程度，燃料價格等重要因素。

即使是最支持奧克尼的粉絲也不得不承認，如果將這些因素納入評比，那麼結果就可能會大不相同。

圖片版權 Andy Macdonald Image caption 一隻狗在夕陽中的奧克尼海灘上玩耍

奧克尼有什麼好？

所有排在前五名的地方人口密度都相對較低，奧克尼平均每平方公里只有22人。

圖片版權 Amanda Ruddick Image caption 奧克尼是在英國觀看極光的最佳地點之一

圖片版權 Peter Starling Image caption 奧克尼的主要城鎮柯克沃爾

奧克尼平均房價17萬英鎊（約23萬美元），相對較容易負擔，就業率高，16至64歲人口有88%的人就業，這也都是奧克尼名列第一的有利因素。

奧克尼人每周平均收入達671英鎊（約884美元），雖然低於蘇格蘭和英國一些地方，但稍微高於全國平均。

圖片版權 Catherine Mackinnon Image caption 奧克尼的新石器時代遺址斯卡拉布雷，歷史比巨石陣和大金字塔還要悠久

圖片版權 Dr Sarah Christie Image caption 奧克尼的意大利教堂是二戰期間戰俘建造的

奧克尼的犯罪率是全蘇格蘭最低的之一，每10000人只有5.9，全國平均是44.1。

也許就是因為這樣，英國國家統計局的數據顯示，奧克尼人是英國最快樂、最滿足、對生活滿意度最高的居民。