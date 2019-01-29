英國脫歐：僵局中逼近大限 「出走」公司激增

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周二（29日）英國首相特蕾莎·梅將在英國議會向議員們交待她的脫歐協議草案遭否決後的下一步行動，拿出她的脫歐「B 計劃」（Plan B）。

但是，立場迥異的脫歐各方一個共識是，特蕾莎·梅的「B 計劃」，就是她的「A 計劃」，「湯藥」都不換。

逼近懸崖

1月15日，英國議會以432 票反對，202票支持的史無前例壓倒性多數，否決了梅首相與歐盟達成的脫歐協議草案。

英國歷史上執政黨在議會投票表決中遭遇的最慘重失敗，似乎並沒能觸動梅首相拿出打破僵局的「險招」。

沒時間了！時間所剩無幾！(Time is running out! ）成了掛在從政客到商家到媒體主播嘴邊的一句話。

摔出門外，「崩脫」(Crushing out！） 一詞出現的越來越頻繁。

圖片版權 PA Image caption 英國首相特蕾莎·梅贏將在29日向議會提交修改後的脫歐草案B 方案，但普遍認為，她的B 方案就是堅持A 方案。

在「硬脫」，「軟脫」，「半脫」、「不脫」的僵持中，英國正在一步步逼近正式啟動脫歐程序的最後期限，格林尼治標凖時間3月29日3點。

英國最終與歐盟達不成協議，赤條條而去，無協議脫歐的可能性越來越大。

啟動緊急預案

在商言商。從做生意的角度看，無協議「崩脫」，是商家最不願意看到的一個英國脫歐結局。而這個結局的可能性正在一天天朝著變成現實邁進。

政客們還在辯論爭吵務虛。商家如坐針氈已經等不得了。

越來越多的英國公司已經啟動了各自的應急預案，希望盡可能減少脫歐混亂帶來的衝擊和損失。

英國商會（ British Chambers of Commerce）說，它的75000會員中，許多已經啟動了對付無協議脫歐的緊急預案，調撥資金、調動人員、加大儲備，以對應可能的危機。

英國商會的政策協調負責人格里菲斯（Matt Griffith）說，特雷莎·梅的脫歐協議草案在議會遭高票否決的一刻，觸動許多公司總裁下決心按下了緊急預案按鈕。

格里菲斯說：「首相的脫歐協議被否決後，採取行動保護自身免遭無協議脫歐衝擊的公司數量激增。在公司總裁們的日程上，無協議脫歐從幾種可能性之一，變成了一個明確的日子」。

藥房儲備藥品，超市儲備食品，銀行儲備鈔票，運輸公司儲備倉位......各家有各家的招數。

圖片版權 Getty Images Image caption 索尼公司宣佈，它將把公司在英國的歐洲總部遷至荷蘭。

出走英國

一些國際性公司甚至快刀斬亂麻，開始把人員和生產基地遷往其它國家，一走了之，「不跟你們玩了」。

英國商會的格里菲斯透露，僅在過去幾天裏，已經有35家公司啟動了「出走英國」的行動方案。

數家國際一流公司已經宣佈了「出走」方案：

索尼公司：日本電子巨頭索尼（Sony）公司23日宣佈，索尼已經在去年底在荷蘭註冊成立了新公司，預計在今年3月底前將英國的歐洲總部業務遷至新公司，並將歐洲總部登記地從英國改為荷蘭。

索尼將歐洲總部遷至荷蘭，目的在於確保該公司在英國脫歐後仍持續享有歐盟關稅同盟。索尼將在荷蘭的阿姆斯特丹註冊新公司，從4月開始營業。

戴森公司：以生產吸塵器聞名的英國家電製造商戴森公司（Dyson）22日宣佈將企業總部從英國遷至新加坡，表明英國本土市場重要性的衰減。公司創辦人詹姆斯．戴森（James Dyson）長期以來支持英國脫歐，是「硬脫」派的鼓與呼者。戴森公司在脫歐前夕選擇將總部遷出，戴森被指「虛偽」。

鐵行輪船公司（P&O）：有180多年歷史的老牌英國渡輪公司，鐵行輪船公司，決定把旗下英倫海峽全數6艘渡輪改變註冊地，今後改掛塞浦路斯旗幟。此舉是為了以便英國脫歐後，該公司仍可繼續採用歐盟的稅務體制。

一些公司雖然還沒有明確要從英國抽身， 但已經發出「最後通牒」，如果脫歐仍脫不出個名堂，它們也不得不加入「大逃亡」的行列。

圖片版權 Getty Images Image caption 戴森公司創辦人詹姆斯．戴森（James Dyson）長期以來支持英國脫歐，是"硬脫"派的鼓與呼者。

飛機製造商空中客車公司是英國最大的製造企業之一，在英國直接僱傭的員工超過1.4萬人，而空客的供應鏈更為11萬英國人提供了工作崗位。

空中客車公司首席執行官恩德斯（Tom Enders）25日表示，這一切都可能被打上問號。恩德斯警告英國的政客們：「不要犯錯，在英國之外有許多國家願意為空客製造機翼。」

英國傳統支柱性產業，汽車製造業也紛紛亮起紅燈。寶馬首席執行官克魯格（Harald Krueger）稱公司可能被迫將生產線轉移到荷蘭。捷豹路虎宣佈裁員4500名並在四月暫時停產。福特公司則公布了8億美元的損失預警。

觀察家相信，英國首相特蕾莎·梅的「B 方案」不會在29日英國議會第二輪投票中被接受，是可以事先確定的。而這個「確定性」，只能給商家帶來更大的恐慌，加入「出走英國」行列的公司只會繼續擴大。