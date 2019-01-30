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根據一項針對年輕人的年度媒體調查，將近15年前完結的經典美劇《六人行》（Friends，另譯《老友記》）仍是最受英國年輕人喜愛的電視節目。

觀眾通過網飛（Netflix）觀看這部美劇。現在更多人選擇在手機而電視屏幕上觀看。

這次受調查的觀眾年齡在5到16歲之間，1994至2004年《六人行》首度播放時，他們基本還沒出生。

但來自研究機構Childwise的報告說，這部喜劇是他們最喜歡的節目。

《六人行》講述了幾個生活紐約好友之間的起起伏伏。現在的觀劇方式與90年代首播時相比已有很大改變。

追劇看不停

節目主題曲裏唱著《我會一直與你同在》，對於年輕觀眾而言，這部劇也的確能一直陪在他們身邊，他們隨時都能從類似網飛的串流平台接連不斷地觀看劇集。

而喜歡追劇的觀眾當中，五分之四都選擇了在手機上觀看。

研究人員認為，《六人行》在年輕人間流行，是劇集主題和他們觀劇方式的組合結果。

「對友誼和感情關係的關注能引起青少年的共鳴，」研究人員說。

同時他們喜歡一邊觀看劇集，一邊做自己的事情，一集播完就自動播放下一集。

「事實上他們可以隨時隨地，從頭到尾觀看。」

圖片版權 Chris Haston Image caption 2016年，部分劇組成員在一個電視特別節目上再聚首。

這份報告是該機構的第25份年度媒體習慣分析，基於對2000名青少年的調查。報告指出，這種現象是「年代更迭」，年青一代大部分都在手機、手提電腦

平板電腦等移動設備上觀看節目。

與《六人行》裏的主人公不同，現在的年輕人很少會跟著節目表和別人一同觀看電視。

報告指出，由於「選擇過剩和內容的短暫性」，「最喜愛的節目」這一概念已被逐漸弱化。

通訊發達卻越發孤獨

研究表明，在電子技術浪潮中成長起來的一代年輕人平均每天花三個小時上網。

將近四成人不論外出或在家都頻繁使用網絡。

約七成人在調查前一周使用過網飛的服務。

YouTube是最受年輕人歡迎的音樂與視頻門戶網站，緊隨其後的是Snapchat。

與去年的調查結果相比，將Facebook稱為自己最喜愛網站的年輕用戶比例下降了一半。

四分之一的年輕人家裏安裝了類似亞馬遜Alexa的人工智能語音助手。

然而，也有出現網絡疲勞的跡象。

在年齡稍長的受調查人群（15-16歲）中，約有三成人希望將更多時間花在線下，「拔掉」那些插頭。

人們將過度使用社交媒體與失眠、疲憊以及孤獨相聯繫。

研究主管西蒙•萊格特（Simon Leggett）說：「兒童使用網絡聯繫比其他任何一代都要多，而且一年比一年多。然而，隨著聯繫的增加，兒童卻並沒有與同齡人變得更加親近，反而越來越感到孤獨隔絶。」

「他們獨自在臥室裏，瀏覽網絡內容，觀看其他人的生活如何展開，通過短信聊天，在Instagram和Snapchat上聯繫他人，而不是在放學後去朋友家，或和朋友外出玩耍，」萊格特說。