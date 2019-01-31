英國脫歐：民眾應急囤貨忙 罐頭食品營養真相揭秘

圖片版權 Getty Images Image caption 選擇罐頭食品

英國議會就脫歐問題仍然爭論得熱火朝天。此前，為了防止「無協議脫歐」所造成的混亂，英國政府和軍隊都凖備了一些應急措施。

雖然周二（29日）議會表決否決了「無協議脫歐」，讓很多人鬆了一口氣。但脫歐大戲仍是一頭霧水，如何走出僵局沒人知曉。

與此同時，老百姓不能永遠生活在不確定的陰影下，日子還得照樣過。

儘管有些人是樂天派，但也有許多人正在悄悄儲備生活必需品，以防萬一，特別是罐頭食品。

罐頭食品

罐頭食品，因為它價格便宜、容易儲藏，而且有效期長。

英國超市的罐頭食品琳琅滿目，多種多樣。在沒有新鮮食品和蔬菜的緊急情況下靠它們填飽肚子絶對沒有問題。

但是，如果長期依賴罐頭食品，是否能夠保障人們獲取人體所需的營養呢？

缺乏營養？

圖片版權 Getty Images Image caption 各種蔬菜罐頭食品

首先，我們看一下罐頭食品的製作方法。為了罐裝，食品通常會經過高溫加壓烹飪，然後密封和保存。

像常規烹飪方法一樣，食品在烹飪過程中會流失一些營養。

這是否意味著罐頭食品要比新鮮或冷凍食品的營養價值低呢？

飲食專家告訴BBC，並不盡然。

英國營養基金會（British Nutrition Foundation）的營養專家貝內萊姆（Bridget Benelam）說，由於罐頭食品種類繁多，營養價值不能一概而論。有些罐頭要好些，例如罐裝三文魚就非常健康。

同樣，罐裝豆子和豆類，比如鷹嘴豆和扁豆都是優秀蛋白質和纖維來源，而且脂肪含量低。

「不幸的是，目前沒有關於罐裝食品營養與新鮮和冷凍食品對比的數據，」 貝內萊姆說。

維生素流失

圖片版權 Getty Images Image caption 罐頭食品在製作過程中可能會流失一些維生素。

但在罐頭食品的製作過程中流失和減少的主要營養成分是一些水溶性維生素。它們對皮膚、血管、骨骼以及神經系統的健康起到關鍵作用。

研究人員試圖測量和比較新鮮、冷凍以及罐裝蔬菜和水果之間的營養流失情況。

研究發現冷凍食品在最初的冷凍包裝時只會流失少量營養，但等到了家中開始烹飪時，它們流失的營養和罐裝果蔬相似。

同樣，即使新鮮採摘的蔬菜和水果，隨著時間的推移都會流失一些營養，即便人們把它們儲藏在冰箱裏。

貝內萊姆表示，罐裝食品的確可以流失一些維生素C和B族維生素，但它對人體健康產生多大影響還取決於整體飲食。

綜上所述，營養學家貝內萊姆認為，如果你儲藏多種不同的罐頭食品，從營養方面來說還是可行的。

但關鍵是長期吃罐裝食品會很枯燥單調，味道也差一些。這一點罐裝食品無法與時令果蔬相比。

注意事項

圖片版權 Getty Images Image caption 要特別注意罐頭食品中的鹽、糖和脂肪的含量。

英國營養師菲利普斯還建議人們在儲藏罐裝食品時要仔細檢查食品所含的脂肪、鹽和糖的含量。

此外，還有一些切實可行的小竅門，幫你搞定罐裝食品。

例如，如果打開罐裝食品但又不能一次性吃完時，最好把剩餘的食品倒入碗中或其他容器中保存。

因為，罐體通常由鋼製成，為了防止生鏽會在罐內塗上一層錫或氧化鉻塗層。

因此，一旦開了罐，食品會接觸到空氣。罐中的錫可能會迅速轉移到罐中的食品上。

罐頭食品廉價並便於儲藏，即使不是為了脫歐許多英國人也會經常購買和食用罐裝食品。

據一項對2000名英國成年人的調查顯示，他們每人平均儲藏16聽罐裝食品，其中最受歡迎的是用於英式早餐的茄汁黃豆（baked beans）、罐裝西紅柿、各種湯類、魚類以及菜蔬和甜玉米（sweetcorn）等。