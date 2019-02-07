英國脫歐：馬克思墓的爭議與「英國模式」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國倫敦，包羅萬象。

英國脫歐前景不明，王室及政府一再呼籲國內社會各社區加強團結，反對極端主義，體現了英國社會數百年來秉承的海納百川、有容乃大的自由社會模式。

英國內政部的統計數據顯示，全民公投決定脫歐後，種族仇恨犯罪率大幅上升。

這一事件也顯示了在英國脫歐爭議不斷之際，社會暴露出與自由包容傳統相反的一股暗流。

隨著脫歐辯論溫度上升，政壇朝野相互矛盾，內部意見分裂，基層社會出現極端主義、暴力和仇恨的苗頭。

仇恨犯罪

反移民情緒和對經濟的不滿被認為是英國公民中參加投票的選民有52%選擇脫離歐盟的主要原因。

英國內政部統計，2016年公投後，針對在英國人口、經濟政治和社會影響較大的猶太裔社區的反猶襲擊劇增。

英國曼徹斯特大學國際關係高級講師白蓮娜（Elena Barabantseva）對海外華人社區有深入研究並發表過有關華人社區的專著。

她曾表示，脫歐公投之後，其中一個立即顯現的影響就是針對少數族裔和移民的歧視性侮辱案件增加，目標包括英國各地的華人。脫歐公投讓深植於英國各界的反移民偏見得以釋放。

暴力事件

仇恨犯罪不僅有種族性的，還涵蓋了宗教、意識形態等其它領域。

2019年初，北愛爾蘭發生了自從1998年簽署的和平協議30年來罕見的、"凖軍事組織式"槍擊和爆炸暴力衝突。

2019年初，作為英國官方一級文物保護建築的馬克思墓再次被人惡意損毀。

在此前後，英國最資深的反恐官員警告說，圍繞英國退出歐盟的 "狂熱"氣氛可能會被極右極端分子利用。

圖片版權 PA Image caption 英國女王伊麗莎白二世在2018年歲末聖誕節發表的傳統聖誕講話中，呼籲各社區各群體的不同意見人士相互尊重和理解。

多元文化

英國女王伊麗莎白二世在2018年歲末聖誕節發表的傳統聖誕講話中，呼籲各社區各群體相互尊重和理解。

她說：「即使持有最深的異見，對待彼此也要尊重，好好做人，就是邁向對人類更深刻理解的、良好的開端。」

英國社會長期以來存在著自由主義的傳統，這種傳統在反對封建專制，反對教會的專權的過程中，發展出王室、議會、貴族、平民共存的獨特自由主義的政治模式，不論是與美國還是歐洲大陸國家都有很大區別。

正是這種自由寬容的傳統，使得19世紀時期受到歐洲大陸各國驅逐的馬克思主義創始人遷居英國30多年，使得他得以自由地對人類社會進行思考和學術研究，並從倫敦發表了《共產黨宣言》、《資本論》等對20世紀的社會產生重大影響的著作。

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自由思想

也正是這種傳統，使得英國社會主義者和共產黨人即使是在冷戰的高峰時期為各界爭議的馬克思墓立碑樹像，並在後來使其名列官方的一級保護文物。

喬基娜·格爾德女士年僅31歲就成為倫敦坎姆敦（Camden）地方政府領導人。她領導的工黨地方政府管轄區域包括馬克思墓所在地的海格特墓地。

馬克思墓最近再次被破壞後，她立即在保守黨政治家、前英國財相奧斯本擔任編輯的《倫敦旗幟晚報》上發表文章，抨擊這種反傳統的暴力行徑。

她寫道：「坎姆敦一直就是個激進思想的探索、求同存異、辯論活躍的地方。但我們拒絶接受那些企圖散佈分裂和仇恨的人，拒絶接受那些恐嚇持不同政見的人。」 她呼籲公眾維護這一自由的精神。