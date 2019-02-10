英國熱鬧慶祝農曆豬年「慢半拍」的背後原因
- 2019年 2月 10日
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在豬年農曆春節過年假期的最後一天，英國各地終於舉行了傳統的中國新年慶祝活動。
由於農曆春節在英國並不是公共假日，各行各業照常上班營業，各級學校業照常上課，因此英國各地慶祝中國新年的活動一般都是在年後進行，選在過年後的第一個周日慶祝，更方便華人、本地人、各地遊客一起歡慶新年。
只不過這麼一來，英國豬年農曆春節慶祝活動落在2月10日，正好是中國、香港、台灣等地民眾過年假期的最後一天，這時候慶祝新年也給位於亞洲的華人一種「慢半拍」的奇特感覺。
但是這並不妨礙英國各地民眾慶祝中國新年的熱情，倫敦中國城、曼徹斯特、利物浦、伯明翰和紐卡斯爾都舉行了熱鬧的舞龍舞獅，鑼鼓喧天熱情絲毫不減。
在倫敦，成千上萬人冒著間歇的細雨在中國城附近沿街觀看熱鬧的中國新年巡遊表演，附近的特拉法加廣場也搭建舞台，推出與豬年春節相關的各式表演節目。
主辦者倫敦華埠商會稱，30年前的倫敦春節慶祝活動還只是當地華人社區的小型活動，但現在已經成為亞洲以外，全世界最大型的農曆新年慶祝活動。
倫敦的中國新年慶祝活動由倫敦華埠商會主辦，倫敦市長和威斯敏斯特地方政府協辦。
以上照片版權所有。