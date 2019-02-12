英國防相稱「硬實力」對付中國 首相謹慎表態

圖片版權 Reuters Image caption 英國國防大臣在周一的講話中表示，面對俄國和中國的挑戰，英國需要更強大的武裝部隊展示"硬實力"。

英國國防大臣2月11日表示，面對俄國和中國的挑戰，英國需要更強大的武裝部隊展示「硬實力」。在英國脫歐前景不明之時，類似發言會究竟有何用意？對中英關係產生什麼影響？

國防大臣加文·威廉姆森在英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）有關脫歐後國際角色講話中說，英軍需要以硬實力應對俄國與中國。他隨即宣佈將皇家海軍新的 「伊麗莎白女王」號航母部署到南海爭端領域，以及參加美軍領導的南海自由航行活動。

此番講話隨即引發英國多方爭議和批評，首相特蕾莎·梅也與國防大臣派航母去南海的表態保持距離。

首相官方發言人回應媒體時表示，中國是「一個和我們（英國）有著牢固和建設性關係的國家。」

南海與對華關係爭議

威廉姆森在講話中警告，英國必須勇敢地面對那些 「蔑視國際法」的人。需要凖備好動用「硬實力」。

他同時表示，英國皇家海軍新的 「伊麗莎白女王」號航空母艦首次行動任務是部署到太平洋地區，在那裏中國與一些其它國家捲入了南海領域爭端。

該航母將與來自英國和美國的F35戰鬥機一起參加此次行動任務。

但梅首相的官方發言人說，該航母在2021年之前不會有正式部署行動，此前它會訪問全球一系列地點。之後，英國首相才會決定其航線。

就有關威廉姆森大臣的表態，首相的發言人說：「涉及到中國，我認為我們已經清楚表明我們有一些擔心，比如說有關針對英國及我們的盟國的網絡入侵問題。但是，這（中國）也是一個和我們（英國）有著牢固和建設性關係的國家。"

圖片版權 PA Image caption 英國國防大臣宣佈，英國皇家海軍新的 "伊麗莎白女王" 號航空母艦服役後首次航行將前往太平洋地區。但英國首相發言人表明，該航母在2021年之前不會有正式部署行動，此前它會訪問全球一系列地點。

評論俄國與中國威脅

威廉姆森在英國皇家聯合軍種研究所有關英國脫歐後的國際角色的講話中表示，英國退出歐盟後將在世界舞台上獲得更大的機遇。

他呼籲英國要建設一支更大膽、更強大的現代化軍隊，必須增加其規模和戰鬥打擊力。

就俄國，威廉姆森說：「俄羅斯正在重新恢復其力量，重建其軍事武庫，以使格魯吉亞和烏克蘭等這樣的獨立國家重返前蘇聯的軌道。」

就中國，他說：「與此同時，中國一直在發展現代能力和商業實力 。」

威廉姆森表示，由於越來越多地使用技術戰，顛覆和宣傳，和平與戰爭之間的界限變得模糊。而英國及其盟友必須凖備好使用硬實力維護其全球利益。

不能自掃門前雪

威廉姆森借此演講，勾勒出英國將加強網軍力量，未來既可攻又可守的可能。

這位國防大臣已經為國防部額外贏得了18億英鎊的預算。

他還說，在國際危機中不採取行動的代價往往過大，西方大國不能在其它國家需要救助時只顧自掃門前雪。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 威廉姆森表示，在英國退出歐盟後，將獲得重新定義英國在世界舞台上的地位的最大機遇。他的講話受到讚揚和批評。

開支爭議和批評

近日，英國議會國防委員會說，脫歐後，英軍不能做出與經濟能力不達的規劃。

英國在野的工黨影子國防部長尼亞·格里菲斯批評執政的保守黨削減國防開支，削弱了英國在國際舞台上扮演角色的能力。

英國《金融時報》在一篇近期發表的社評中也指出，英國軍方現在做出的所謂"全球化英國"的長遠規劃需要符合英國的實力。該社評還批評了威廉姆森試圖逆轉英軍自蘇伊士運河事件半個多世紀以來從全球撤退的政策。

社評稱，十多年來皇家海軍規模日漸縮小，而中國海軍擴大的規模等於每年造出一支皇家海軍。

社評表示，作為美國的盟國，（2018年）皇家海軍艦隻象徵性前往亞洲已經為美軍阻擋中國海軍在亞太的擴張做出了力所能及的貢獻，承擔了與中國發生軍事衝突的風險。

該文認為，英國在家門口還面臨俄國的直接軍事威脅，需用專注應對，亞太的安全和維和任務應該更多交給地區國家負責。