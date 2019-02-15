圖片版權 PA Image caption 貝居姆2015年離開英國時只有15歲

2015年有3名15歲仍在學校就讀的東倫敦少女離開英國投奔「伊斯蘭國」，當時引起極大關注，現在其中一人表示想要回英國。 不過，內政大臣表示，他會「阻止」那些曾經在海外支持恐怖組織的人士回國。

英國《泰晤士報》記者安東尼·勞埃德（Anthony Loyd）此前在敘利亞一處難民營採訪了現年已經19歲的沙米瑪·貝居姆（Shamima Begum）。

貝居姆表示，她現在懷孕9個月。為了尚未出生的寶寶，她希望能回家生產，讓孩子在英國長大。

她說她之前還曾有過兩個孩子，但很不幸都已經死了。

貝居姆說，當時和她一起投奔「伊斯蘭國」的另外兩名少女，一人被炸死，另一人下落不明。

可能面臨調查和起訴

圖片版權 Met Police Image caption 2015年2月，蓋特威克機場的CCTV拍到貝居姆的畫面

英國安全事務官員本·華萊士（Ben Wallace）表示，出於法律原因他無法對貝居姆的個案發表評論。

但是他說，任何投奔敘利亞參與或支持恐怖活動的英國人，回到英國都必須做好被訊問、調查，甚至可能被起訴的凖備。

被問到英國政府是否會盡快將貝居姆接回國的問題時，華萊士說，「我們不會不顧英國人民的安危，到一個戰亂地區去尋找恐怖分子，或是曾經是恐怖分子的人。」

他還說，雖然英國有責任照顧在敘利亞的英國兒童，但政府對所有人民都有責任，需要保障他們的安全。

內政大臣賈維德（Sajid Javid）周五（2月15日）也重申，對於曾支持恐怖組織的人士，當局會進行追究。「我的信息很明確，」他對英國報紙說，「如果你曾經在海外支持過恐怖組織，我會決不猶豫阻止你回來。」

投奔「伊斯蘭國」

2015年2月，當時就讀倫敦東部的貝斯納爾格林中學（Bethnal Green Academy）的15歲少女貝居姆和阿米拉·阿巴斯（Amira Abase），以及16歲的卡迪扎·蘇丹娜（Kadiza Sultana）一起投奔「伊斯蘭國」。

她們騙父母說結伴外出，其實是從倫敦蓋特威克機場搭乘土耳其航空公司航班飛往土耳其伊斯坦布爾，然後跨越邊界進入敘利亞。

在抵達拉卡之後，貝居姆和其他也是剛抵達，凖備和「伊斯蘭國」戰士結婚的少女一起待在一棟房子裏。

她說，「我申請和一名會說英語的介於20至25歲的戰士結婚。」

10天之後，她和一名27歲的荷蘭男子結婚，這名荷蘭男子當時已經皈依伊斯蘭教。

在那之後，他們兩人一直維持夫妻關係，兩周之前，他們試圖逃離「伊斯蘭國」位於敘利亞東部的最後控制地巴庫茲。

圖片版權 Met Police Image caption 從左至右：卡迪扎·蘇丹娜、阿米拉·阿巴斯、沙米瑪·貝居姆

「無怨無悔」

貝居姆表示，她對自己投奔「伊斯蘭國」一事「無怨無悔」，在「伊斯蘭國」大本營拉卡生活一切正常，就像「伊斯蘭國」的宣傳影片一樣。

「有時候會有空襲，有炸彈什麼的，但其他都正常。」

貝居姆表示，第一次在垃圾桶內看到被砍下的人頭，並沒有把她嚇倒。

「那是從戰場上被俘虜的戰士砍下來的人頭，他們是『伊斯蘭國』的敵人。」

「我只會想，如果他們有機會遇到穆斯林女子會做什麼。」

「我已經不再是那個逃離東倫敦的15歲的傻女孩了，來到這裏我並不後悔。」

BBC內政事務記者多米尼克·卡西安尼（Dominic Casciani）分析：貝居姆能獲准返回英國嗎？

貝居姆離開英國時尚未成年，如果她現在仍然未滿18歲，英國政府就有責任照顧她和尚未出生的嬰孩。

但是貝居姆現在已經是成年人了，而且對投奔「伊斯蘭國」的過去執迷不悔，她必須為自己的行為負責，不論是出於自願或被騙。

2016年，攜子前往敘利亞、加入「伊斯蘭國」的英國穆斯林婦女塔琳娜·沙基爾（Tareena Shakil）返回英國後因為參加恐怖組織而被判刑6年。

如果貝居姆回到英國，她也可能會面臨鼓勵或支持恐怖活動的罪名被起訴。

社會福利機構會介入，考慮是否需要隔離她的孩子，以免孩子在成長過程中被極端化。