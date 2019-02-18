英國脫歐「懶人包」讓你一次看懂10大問題

英國脫歐最後期限3月29日逐漸逼近。經過兩年的吵吵鬧鬧還是有很多人搞不懂脫歐是怎麼一回事，以下就列舉出10大關鍵問題讓你一次看懂。

為什麼要脫離歐盟？

2016年6月23日英國舉行公民投票，決定英國是否要脫離、或是繼續留在歐洲聯盟。公民投票結果贊成脫離歐盟佔51.9%，支持繼續留在歐盟佔48.1%，投票率達71.8%,，投票人數超過3,000萬人。

什麼時候要脫離歐盟？

公民投票後，英國政府在2017年3月29日正式啟動《里斯本條約》第50條脫離歐盟程序，英國和歐盟雙方必須在兩年時間內，也就是2019年3月29日周五之前，就脫離歐盟達成協議。

但歐盟法院裁定，在脫歐日到期以前，英國隨時能停止脫歐程序，繼續留在歐盟之內。

如果歐盟28個會員國一致同意，英國脫離歐盟的期限也可以延長，但目前各方面都希望能在這個期限之內完成脫歐程序。

圖片版權 Thinkstock Image caption 脫歐按鈕已經按下

一定會脫歐嗎？

按照目前局勢來看，英國將在2019年3月29日脫離歐盟，無論雙方能否達成協議。當然，英國政治風雲變化，意外也可能發生。

可以取消脫歐嗎？

可以，但是需要修改英國法律，而目前保守黨和工黨都無意這麼做。

歐盟法院2018年12月10日裁決，英國可以取消脫歐程序繼續留在歐盟，並不需要其它27個歐盟成員國的同意，但英國要取消脫歐程序必須通過議會決定。

可以推遲脫歐嗎？

理論上是可以的。如果歐盟認為這有助於事情進展，甚至有可能讓英國繼續留在歐盟之內的話，歐盟可以同意延長脫歐程序，但也只是幾個月的時間。

英國反對黨工黨想要迫使政府提前舉行大選，工黨上台後再和歐盟重新協商新的脫歐協議，如果真的這樣脫歐程序也必須延長。

圖片版權 PA Image caption 工黨領導人科爾賓想把首相拉下台，重新協商脫歐協議

可以重新再舉行一次公民投票嗎？

這需要英國政府立法才可以，但英國政府表示不會這麼做。

如果有足夠人數的議會議員支持的話，也可以再舉行一次公民投票，但只有少數工黨議員和極少數保守黨議員支持。

工黨領導人科爾賓不排除支持再舉行一次公民投票，但他想要先試試看能不能先把首相拉下台再說。

需要達成協議才能脫歐嗎？

不一定，達成協議的目的是保障企業和個人在脫歐過程中盡可能受到最小程度的干擾，同時也讓雙方有時間進行貿易談判。

圖片版權 Reuters Image caption 英國和歐盟代表進行協商

達成脫歐協議了嗎？

在經過數月的協商之後，英國和歐盟達成了脫歐協議，主要有兩方面，但這協議還需要英國議會通過。

長達585頁的脫歐協議，這是具有法律效力的條文，列出英國脫離歐盟的條款，包括英國必須支付歐盟的費用——390億英鎊，還有居住在對方國家各自的公民的權利，協議也包括避免北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間重新設立邊界的措施。

另外還有一份26頁關於雙方未來的聲明，這份聲明不具法律效力，而是關於英國和歐盟雙方未來關係的政治宣言。

脫歐協議也設立了所謂的脫歐過渡期，從2019年3月29日到2020年12月31日為止，過渡期是為了要讓企業和個人為英國脫歐後生效的新規定做好凖備。

如果英國議會不通過脫歐協議，英國還會脫歐嗎？

是的，這就是所謂的無協議脫歐。

無協議脫歐會怎樣？

無協議脫歐意味著英國會立即脫離和歐盟的所有關係和聯繫，沒有脫歐過渡期，雙方公民的居住權也沒有保障。

英國政府擔心，無協議脫歐會在短期內嚴重影響商業運行，海關重新檢驗進出口貨物，通往英國的港口和陸路貨運將大排長龍，超市已經警告可能會有食品短缺問題，國民健康保險也在囤積藥物以免藥品供應受到影響。

但支持脫歐的議員宣稱，情況不會如想像的那麼糟，無協議脫歐的話英國就不必支付390一英鎊的費用，也可以和世界各國商談有利的貿易協議。