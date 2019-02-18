圖片版權 AFP Image caption 消息稱哈蒙德原計劃於本周訪華。

英國財政大臣菲利普·哈蒙德（Philip Hammond）取消近日訪華行程，有報道指原因或與英國國防大臣發表言論惹怒北京有關。

哈蒙德原計劃與本周訪問中國，與中方高級官員就貿易問題進行對話。而上周，英國國防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）表示，英國計劃向太平洋派遣一艘航空母艦。

一名英國國防部消息人士否認哈蒙德訪問計劃變化是受到威廉姆森發言影響。一名英財政部發言人稱：「我們從來沒有宣佈或確認過任何訪問行程。」

威廉姆森上周宣佈，將向太平洋、中東及地中海地區部署航母「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth），執行其首次航行任務。

他還表示，中國正在「發展現代軍事及經濟實力」。

中國目前在太平洋海域與其他國家存在領土糾紛，與多國就南海多個島嶼主權問題有爭議。有媒體報道稱，中國政府對威廉姆森的這番言論不滿。這一消息尚未經證實。

但有英國國防部消息人士向BBC政治事務記者本·賴特（Ben Wright）表示，哈蒙德訪華行程取消並非是因為威廉姆森的發言。這名人士稱，首相府唐寧街10號及財政部已經確認威廉姆森的發言沒有問題。

英國政府的中國政策

圖片版權 PA Image caption 英國航母「伊麗莎白女王號」

BBC政治事務記者喬納森·布萊克（Jonathan Blake）報道稱，威廉姆森的言論有些讓人意外。

「雖然有消息人士告訴我，這次訪問還未經最終確認，但現在明顯可以看出，至少從中國方面的反應看，訪問目前應該不會發生，」布萊克說。

而英國前財相喬治·奧斯本（George Osborne）最近表示，英國政府的對華政策很難讓人理解。

「國防大臣在以比較老派的做法進行炮艦外交（gunboat diplomacy），財務大臣和外交大臣則想要跟中國有更加緊密的經濟伙伴關係，」他向BBC電台第四頻道（BBC Radio 4）表示。

「說到最後弄清楚這些是特蕾莎·梅（Theresa May，文翠珊）的責任，目前所有的事情看起來都沒什麼頭緒。」

「黃金時代」

為促進英中貿易與投資關係，特蕾莎·梅去年曾訪華三天。訪華前她曾表示，這次行程將極大增強英中兩國關係的「黃金時代」。

梅首相當時稱，她希望中國在世界經濟發展中扮演「重要角色」，因此她決定與中國在事關國際事務及經濟方面的重大問題上加深合作。

中國對英國經濟有多重要？

最近幾年來，英國與中國貿易關係加深。鑒於脫歐後英國將會簽署更多雙邊貿易協議，英國政府必定希望繼續增進與中國的貿易聯繫。

根據英國稅務海關總署（HMRC）進出口數據，中國是英國2018年第四大貿易伙伴，位列德國、美國與荷蘭之後。

去年，英國對中國的貿易逆差為218億元英鎊。英國從中國進口商品價值共計426億英鎊，向中國出口商品價值208億英鎊，絶大部分出口商品為汽車。

中國公司及企業家對英國的投資活動也十分活躍。英國泰晤士水務公司（Thames Water）、欣克利角（Hinkley Point）核電站、蘇格蘭的旅行搜索平台天巡（Skyscanner）、連鎖餐飲品牌Pizza Express、西布朗維奇（West Bromwich Albion） 足球俱樂部等最近都接受過中方投資。

但中國經濟增長正在放緩。

上月官方數據顯示，中國經濟增長錄得1990年以來最低水平，為6.6%。同時中國2018年汽車銷量20年來首次出現下降，減少6%。

中國經濟減速帶來了不少對全球經濟潛在影響的擔憂。

南海爭議

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC的記者登上一架美軍飛機，飛過備受爭議的南中國海。六個國家在這片海域競爭，但是近年來中國加強了建島和巡邏力度。

數百年來，南海周邊國家對該地區領土問題一直爭執不休，但近年來這種緊張態勢極大增強。

中國、越南、菲律賓、台灣、馬來西亞及文萊在這一地區海域及西沙群島（Paracels，又稱帕拉薩爾群島）、南沙群島（Spratly，也稱普拉特利群島）的主權問題存在爭議。

這些地區大都無人居住，但附近可能存在豐富的自然資源。同時南海既是一條國際主要航線，也是該地區人口賴以生存的眾多漁場所在地。