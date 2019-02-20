圖片版權 Alamy Image caption 喬丹對阿歷克斯實施家暴罪名成立，被判處7年半徒刑。

阿歷克斯（Alex）22歲，他的女友叫喬丹（Jordan）。通常一提到家庭暴力，人們總會認為受害者是女方。但本篇故事講的是一位男性家暴受害者。

而對他實施家暴的正是他的女友喬丹。阿歷克斯沒有勇氣擺脫家暴摧殘原因之一是害怕女友對他下毒手，將他殺害。

最終，如果不是警方及時干預，阿歷克斯可能真的就沒命了。

喬丹也成了英國第一名由於實施家暴而被判刑的女子。

根據英格蘭和威爾士的犯罪調查最新數據，估計有200萬年齡在16-59歲的成人在去年一年中經歷過家暴， 其中三分之一以上的受害者是男性。

據估計，五分之一的青少年曾受到過其男友或女友的身體傷害。

2017年，在英格蘭和威爾士有記錄在案的男性家暴受害者人數就有15萬，比2012年翻了一番。

阿歷克斯講述自己的悲慘經歷：

圖片版權 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 阿歷克斯

我認識喬丹時，我才16歲。喬丹學習好並獲得了大學錄取通知書，主修藝術課程。她希望將來能成為一名教師。

我們戀愛的最初幾個月，一切都挺和睦。我們像任何其他情侶一樣相親相愛， 一起看電影，一起去散步。

但是幾個月後，喬丹的家暴傾向開始顯現。當時，我以為她只不過就是為了要引起別人的注意而已。

很快，喬丹開始控制我，她不讓我見我的家人和朋友，甚至接管了我的社交媒體臉書（Facebook）帳戶。這些都是典型家暴的手段。我找不到任何人可以傾訴。

圖片版權 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 阿歷克斯18歲生日時與母親和雙胞胎兄弟在一起

喬丹開始不讓我吃東西，我體重猛降。我曾試圖對她的行為表示不滿，但每次她都說是我自己的問題。

雖然我知道不是我的錯，但久而久之我開始懷疑自己，是不是自己做錯了？

後來，關係開始惡化。喬丹開始控制我的一切，比如她說她不喜歡我穿灰顏色，不喜歡我的鞋子等等。為了討她歡心，我就不穿灰色，不穿她討厭的鞋子。

我們有兩個年幼的孩子。我只是期望事情能有所改變。雖然喬丹沒有「打」孩子，但我擔心如果我不在她會不會虐待孩子？這也是我沒有離開她的原因之一。

最初的18個月中，喬丹對我更多的是精神和心理虐待。

肉體摧殘

圖片版權 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption X光片顯示阿歷克斯被打傷的牙齒

突然，有一天她開始在睡覺時旁邊凖備一個玻璃瓶子。她開始指責我跟別的女孩搭訕、發短信等。我後來發現這都是她自己編造的無稽之談。

等我入睡之後，她用瓶子砸我頭部，邊砸邊說：「你在想什麼呢？」

就這樣過了一段時間後，我已經感到麻木，感覺不到疼了。她對我的肉體摧殘開始升級，把瓶子換成了錘子。

有一次，喬丹把平板電腦充電器的電線繞在手腕上，朝我頭部掄過來，我頓時血流如注。

我懇求她幫幫我，她卻走上樓，邊走邊大笑著說：「你為什麼不去死呢？沒人在乎你。」

暴力進一步升級，喬丹開始使用刀。有一次，她用刀刺我手腕，差一點就碰到主動脈。

再後來，她改用開水燙。我曾被燙成三度燙傷。

我清楚記得被滾燙的開水澆到皮膚上的感覺，就像慢鏡頭一樣。那種疼痛無以言表，我的皮膚開始打褶。

我懇求她讓我用冷水浸泡我的燙傷處，她雖然允許我得到短暫的緩解，但她命令我出來。如果我不服，她會再用開水澆我，就這樣反反覆複折磨我。

我害怕喬丹，我不敢告訴別人真相，擔心她對我下毒手。

隱瞞真相

圖片版權 Alamy Image caption 由於饑餓，阿歷克斯體重急劇下降。

每次去醫院我都對醫生撒謊，稱自己不小心摔倒，或是被淋浴的熱水燙傷等。

一名鄰居聽到我家裏的慘叫，曾幾次打電話報警。警察來了，我每次都找理由替喬丹開脫。雖然我深知這樣做不好，但我是為了活命。

我經常被打得鼻青臉腫。喬丹用她的化妝品幫我化妝掩蓋自己的「罪行」。

2018年，情形進一步惡化。我的體重減了近32公斤。我長時間吃不到食物，忍受饑餓。

我能感覺到我的機體開始關閉。醫生告訴我如果再有10天我恐怕就不行了，而且我的傷勢已經非常糟糕。

幸虧一名警察跟蹤造訪，向我詢問。我終於忍不住，一下打開了閘門，壓抑了很久的恐怖真相都托盤而出。

我的傷勢當時已相當嚴重，在體重銳減之後我顯得骨瘦如柴，非常憔悴。我再無法偽裝下去了，「把一肚子苦水都倒了出來」。

如果當時沒有警察的干預，我是死定了。我對此堅定不移。

我很「幸運」因為我身上有很多傷，因此有強有力的證據。

圖片版權 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 喬丹接受警察盤問

當然，我們之間的關係也曾有美好的時候，並不都是惡夢。我曾真心試圖努力，維持我們的關係。畢竟我曾愛過她。

我認為喬丹這樣做的原因完全是出於嫉妒心。我跟家人很親，並且有許多好朋友。她把我從他們身邊奪走，讓我孤立無援。

每6個男性中就有1人曾在人生某一階段經歷過家暴，但只有二十分之一的男性會向外界求助。

如釋重負

圖片版權 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 阿歷克斯和孩子團聚

2018年喬丹被判處7年半徒刑，罪名是以強制性控制手段實施家暴，並構成人身故意傷害罪。

當我聽到判決時，覺得正義得到了伸張。當喬丹被警車帶走送進監獄時，我感到如釋重負。我5年來第一次感覺如此輕鬆，不用再擔驚受怕。

喬丹從未道歉。她只關心自己，怕自己被抓住。雖然她在法庭上認罪，但主要是想得到從輕量刑。

我在遇到喬丹前曾對男性家暴受害者有所耳聞。但我卻不知道如何尋求幫助。

此外，我們還有兩個小孩，我只是希望這種情況將會停止。我總是擔心兩個孩子，擔心他們受到傷害。

圖片版權 BBC THREE / CENTURY FILM Image caption 許多男性成為家庭暴力受害人

孩子們年齡太小，並不知道真情。希望他們長大成人後我能向他們解釋。希望他們能夠理解，只要他們能對我說：「爸爸，你做的沒錯」，我就心安了。

喬丹是英國因家暴罪被判刑的第一名女性，這顯示了英國當局對男性被家暴案件的重視。

我希望未來能夠為男性家暴受害者開設一個避難所，為他們提供幫助。

儘管幾年來，我受過無數次傷害、遭受過無數次毆打。幸運的是我的顱骨沒有骨折過。這更讓我覺得我能活下來是有原因的，那就是去幫助別人。

我真心希望所有家暴受害人的處境能有所改善。