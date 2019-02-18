圖片版權 PA Image caption 英國首相特蕾莎·梅給保守黨議員寫信，呼籲團結在她協商的脫歐協議周圍。

距離2019年3月29日英國脫歐的正日子只有短短40天了。然而，英國政府與歐盟的脫歐談判進展有限，內部的政治黨派之爭卻愈演愈烈。

周一（2月18日），英國主要反對黨工黨7名議員集體退黨，讓原本就沒有頭緒的政壇，顯得越發分裂。

這7名工黨議員退黨，旨在抗議黨魁傑里米·科爾賓在處理脫歐問題上的方式方法以及反猶太主義。他們還促請其他工黨議員和其他黨派的議員也脫黨，與他們一起「建立一種全新的政治」。

其他工黨議員是否會加入尚不可知，有沒有其他黨派的議員加入他們的陣營也仍然是未知數，倒是工黨黨魁科爾賓立刻表示了「失望」。

科爾賓就這7人的退黨行動發表聲明為工黨的脫歐政策辯護，稱工黨的政策在上一次大選中「激勵」了數百萬人 ，贏得了自1945年以來最多的選民，而這幾個議員「覺得無法再繼續為工黨的政策效力」。

他還批評執政的保守黨政府「在處理脫歐時笨手笨腳錯誤百出」，而工黨卻「制訂了有凝聚力和可信的計劃」。

英國工黨作為最大反對黨，雖然並不直接參加脫歐的決策過程，但是目前的黨內分裂，卻更好地說明了脫歐對英國政壇、政府以及社會造成的巨大衝擊。

而另一方面，執政保守黨內部在脫歐問題上面臨的分裂，也已經影響到英國的外交事務。

圖片版權 Getty Images Image caption 從工黨退出的7名議員決定不成立新黨，而是作為獨立的團體繼續參與議會的工作。

棘手外交

周一（2月18日），《金融時報》披露，英國與日本就脫歐後的雙邊貿易談判節外生枝：日本政府對英國官員的措辭頗為不滿。

事情的經過是，英國外交大臣傑里米·亨特以及國際貿易大臣利安姆·福克斯致函日本政府，表示「時間很關鍵」，希望雙方都表現出靈活態度。

英國政府官員堅持說，這封在2月8日發出的信，使用的都是常規標凖的外交語言，但結果卻讓日本方面頗為不滿，認為英國有抱怨日本「拖拖拉拉」的嫌疑。報道稱，東京方面一度考慮要取消本周的新一輪貿易談判。

在日本與英國生出嫌隙之前，英國財政大臣菲利普·哈蒙德的訪華行程被中國方面取消的消息，周末成為英國的頭條新聞。

有報道稱，哈蒙德的北京之行被擱置，主要是因為英國國防大臣加文·威廉姆森在南海問題上說了些讓中國不高興的話。威廉姆森說，英國計劃向太平洋派遣一艘航空母艦。

圖片版權 PA Image caption 英國航母「伊麗莎白女王號」

英國國防大臣在南中國海問題上的強硬態度，與英國希望在脫歐後與中國保持緊密關係的大方針顯得非常脫節。正是因此，前財政大臣喬治·奧斯本批評說，政府好像仍不確定，中國到底是經濟伙伴還是個軍事威脅。 他說，「要搞清楚英國現任政府的對華政策相當困難。」

奧斯本曾在前首相大衛·卡梅倫時代擔任財政大臣，堪稱英中「黃金時代」的積極推手。他批評國防大臣還在用「過時的炮艦外交」，而財政大臣和外交大臣卻在奔走說他們希望與中國建立緊密的經濟伙伴關係。

這樣的亂局該怎麼辦？正如奧斯本所說，這些都得首相特蕾莎·梅來逐一解決。

特蕾莎·梅首相的確在著手解決。周日（17日）她給保守黨317名議員寫了一封信，促請他們團結在脫歐協議周圍，然而這可不是她寫封信就能解決的問題。

在觀察人士看來，這樣一封信恰恰說明了執政保守黨內部鼎沸的緊張氣氛，以及首相協商的脫歐協議無法獲得黨內外支持和認同的無可奈何。

如此情形，英國究竟會如何脫離歐盟？40天後就有分曉。