Image caption 沙米瑪·貝古姆

15歲加入「伊斯蘭國」的英國少女沙米瑪·貝古姆（Shamima Begum）將失去其英國國籍。

英國政府消息人士稱，英國政府可能會剝奪貝古姆的英國國籍，因為貝古姆有資格獲得另一國國籍。

貝古姆家族的律師阿坤吉（Tasnime Akunjee）稱，他們對這個決定很失望，並考慮使用「所有法律途徑」挑戰這一決定。

貝古姆在2015年離開倫敦，她現在希望能回英國。

貝古姆目前19歲。據報道，她離開了「伊斯蘭國」最後一個據點巴古茲（Baghuz），上周在敘利亞的一處難民營被發現。上周末，她生下了一個兒子。

貝古姆周一（2月18日）在BBC的訪談中稱，她從未想要成為「伊斯蘭國」的「海報女孩」，現在希望回英國安靜地撫養孩子。

英國獨立電視台獲得了一封寄給貝古姆母親的信，信中要求她告知女兒英國政府的決定。

與孟加拉國的關係

《1981年英國國籍法令》規定，一人可以被剝奪其公民身份，如果內政大臣認為這樣做"有利於公眾利益"而且他們不會因此成為無國籍人士。

貝古姆說，她用姐姐的英國護照前往敘利亞，但是護照在過境時被拿走。貝古姆據信擁有孟加拉血統，但她對BBC說，她沒有孟加拉護照，也從沒有去過該國。

而對於貝古姆的孩子，英國父母在被剝奪公民身份前所生的孩子仍然被視為英國人，雖然理論上英國可能取消其公民身份。

一名內政部發言人稱：「近日內政大臣明確表示，他的首要任務是英國和英國人的安全。」他表示，內政部不對個案發表評論，而取消國籍的決定是「基於所有現有證據」。

圖片版權 PA Image caption 貝古姆在2015年離開倫敦，她現在希望能回英國。

前恐怖主義立法獨立審查員卡萊爾勳爵表示，據信貝古姆的母親是孟加拉公民，如果真是這樣，那根據孟加拉法律，貝古姆應該也是孟加拉公民。

倫敦警察廳前總警司、貝古姆家人的朋友巴布（Dal Babu）稱，貝古姆從未去過孟加拉國，並稱「這看上去是一個奇怪的決定，我不確定這如何能在法律上站得住腳」。

「伊斯蘭國」已經失去了他們曾經控制的大部分區域，但據信在敘利亞與伊拉克邊境附近50平方公里的地區，仍有1000到1500名武裝分子。

倫敦國王學院激進化研究國際中心的數據顯示，2013年4月至2018年6月，來自80個國家4萬多名國際公民據信加入伊拉克和敘利亞的「伊斯蘭國」。英國內政部對BBC表示，其中有超過900名英國公民，但大約400人已經返回英國。

Image caption 倫敦警察廳前總警司、貝古姆家人的朋友巴布

英國內政大臣賈維德（Sajid Javid）本周早些時候對國會議員表示，超過100名雙重國籍人士離開英國支持恐怖組織後失去了英國國籍。

去年，兩名被指是「伊斯蘭國」小組「披頭士」成員的英國男子在敘利亞被捕後遭剝奪英國國籍。

「報復」

貝古姆說，如果她獲准與孩子返回英國，她已經做好進監獄的凖備。

她告訴BBC，自己對2017年發生在曼城競技場那次導致22人死亡的的襲擊案感到震驚。但她也把這次襲擊和「伊斯蘭國」遭到的打擊相比，並將其稱作「報復」。

Image caption 波特（Robbie Potter）在曼徹斯特襲擊時受了重傷，他對貝古姆的言論感到憤怒和噁心。

波特（Robbie Potter）在曼徹斯特體育館的門廳等孩子時受了重傷，他對貝古姆的言論感到憤怒和噁心。

2015年2月，貝古姆與兩名學校的朋友蘇丹娜（Kadiza Sultana）和阿貝斯（Amira Abase）離開英國。她們對父母說外出一天，但卻打包行李飛往土耳其，隨後前往敘利亞「伊斯蘭國」控制的區域。

圖片版權 Met Police Image caption 蘇丹娜（Kadiza Sultana）和阿貝斯（Amira Abase）與貝古姆（從左至右）

蘇丹娜據信在一場爆炸中身亡，阿貝斯目前下落不明。而貝古姆此前失去了兩個孩子，上周生下了一名男嬰。

貝古姆的丈夫是一名皈依伊斯蘭教的荷蘭人，據信大約兩周前向一群敘利亞武裝分子投降。貝古姆有權對內政部的決定提出上訴。