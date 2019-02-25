從房車到集裝箱微型屋 英國沒房年輕人各出奇招

Image caption 哈麗特一家三口和他們的房車

誰都希望能擁有一個屬於自己的溫馨的家，但現實情況確不盡人意。即使在英國這樣相對富庶的發達國家，也有許多年輕人買不起房子。

在英國，大約40%的青年買不起他們所在地最便宜的房屋，或是付不起昂貴的租金來擁有屬於自己的一席之地。

那怎麼辦？英國一些具有創意的年輕人想出了各種奇招。

房車生活

Image caption 房車內部

24歲的哈麗特· 白格力和她25歲的男友湯姆·奧芬恩決定把他們的大眾牌汽車改裝成房車。他們還有一個2歲的兒子魯本。

他們自從去年4月就住在這部房車中。車子裏有取暖爐設備和簡易廚房，還加了保暖隔熱層等。

他們每隔幾天換個地點，但每周有兩三個晚上呆在親屬家，幫他們照看小孩。

房車雖小，但至少讓這個三口之家有個自己的落腳點，而且很划算。

當然，房車的生活有它的弊端，畢竟空間狹窄有限，多有不便。而且並不適合所有人。

Image caption 房車裏還有取暖爐子

但哈麗特說至少白天兩人各自有自己的工作，晚上回到屬於自己的空間。

目前，沒有法律禁止人們生活在房車中，只要車子有保險，並交稅就可以。

然而，法律對房車停在哪裏以及過夜有一定的限制，它取決於當地政府，各地的規定和限制有所不同。

當然，總住在房車中不是長遠之計。哈麗特和湯姆的計劃是將來能買一塊地，自己蓋房子，但現在還不完全確定。

集裝箱房

Image caption 奧布裏和妻子克萊爾用3萬英鎊買了兩個改裝過的集裝箱房，包括地面設施的一些費用等。

37歲的奧布裏·弗賴伊和他34歲的妻子克萊爾生活在一個改裝過的集裝箱房裏。起初，這只不過是一個臨時住所。

但3年之後，他們仍然住在這裏。這個40英尺長（大約12米）的集裝箱房成了他們甜蜜的家。

他們原本住在倫敦，但倫敦持續上漲的房價讓他們「望房興嘆」，因此決定搬回奧布裏老家海伊河畔（Hay-on-Wye）。他家在這裏有個農場。

Image caption 奧布裏和妻子克萊爾，以及他們的寵物狗在舒適的集裝箱房屋中

奧布裏一直希望能用遠洋貨輪的大型集裝箱改裝成一個家。他表示，像這種大集裝箱全世界到處都是。

就這樣，他們從利物浦的一家工廠購買了兩個已經改裝成家居的集裝箱。

他們把集裝箱房安置在農場上。他們開辦的獨木舟和室外活動業務就在附近。

他們一共花了3萬英鎊來打造這個集裝箱家園。

克萊爾說，他們的集裝箱家非常舒適，如果不是終於有了自己的新家，她會很高興繼續在這裏住下去。

Image caption 他們的房內安裝了地熱設施

克萊爾還表示，其實空間小也有好處，強迫你不積攢雜物，保持房間整潔。

但克萊爾警告任何希望以集裝箱為家的人，要考慮有關集裝箱結構方面的一些規劃限制和規定。

現在，這對夫婦很快就要搬入自己永久性的新居了，他們計劃出售自己的集裝箱房。

住了幾年已經對它有了感情，賣掉它還有點傷感。但克萊爾說，「希望它能夠派上用場，再給別人一個家」。

Image caption 集裝箱屋內

微型屋

Image caption 打造微型屋

30歲的湯姆是位自由衝浪者。他希望自己能有一個帶輪子的簡易微型屋，可以「隨身攜帶」，一個自己就能打造的廉價小屋。

這種微型屋現在越來越流行，建築工人也在學習如何修建這種「微型屋」。英國一些地方還專門開設短期課程傳授打造微型屋的知識。

「能擁有這樣一個微型屋最主要的是經濟自由，」湯姆說。

Image caption 湯姆是自由衝浪者。

對湯姆來說，這樣的微型屋再理想不過，因為他不想被房屋貸款所約束，而且讓他擁有追求自己鍾愛運動的自由。

在衝浪之餘，湯姆還有時間幫助別人做一些事。對許多人來說，工作與生活之間的平衡總是很難把握。湯姆覺得自己找到了一個好辦法。

當然，即使這種微型屋也需要佔據一小塊地，而且要遵守與建築有關的規劃條例。

Image caption 建築工人學習如何建建造微型屋。

但是湯姆希望能打造他的可移動微型屋，可以把它掛到拖車上，隨他遷移。

他可以輪流使用朋友的農場讓他的小屋臨時安營扎寨。

湯姆希望能在未來一年到一年半的時間裏花費1萬到1萬5千英鎊打造這個獨立小屋。

因為湯姆剛剛償還了大學學生貸款，再買房子根本不可能。

此外，湯姆覺得當前所生活的時代充滿了不確定性，特別是英國脫歐後，誰知道會發生什麼呢？萬一再來一場金融危機呢？

這種微型住宅運動在英國越來越日益盛行。它先是在美國興起，其最低耗資才2500英鎊。

Image caption 勞埃德瓊斯專門教授人們如何修建微型屋。

而那些住在小房子中的人說，他們節省了能源開銷，以及自己的碳足跡。

負責教授如何建造微型屋課程的勞埃德瓊斯說，它絶對吸引了那些想找到可替代居住選擇的年輕人。

他說，「這是因為他們想擁有自己的空間，但又沒有足夠的金錢買地建傳統型的房子」。