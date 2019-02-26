圖片版權 Equiscot Image caption 這是一個鐵路線模型世界，重現了60年前坐落在蘇格蘭中部的一條鐵路。

一列客運列車緩緩駛離火車站，經過一片草地保齡球場時逐漸加速，一些人閒散地坐在帆布躺椅上。

不遠處，一個男人站在橋上，目視一列運煤火車漸漸遠去…

然而，眼前的這一切都不是你在旅途中所見，因為那不是真實的。這是一個鐵路線模型世界，重現了60年前坐落在蘇格蘭中部的一條鐵路。

一群酷愛鐵路模型的專家花費了整整五年時間，將1960年代的蘇格蘭"阿羅車站"（Alloa Station）及其周邊世界，極為精細地重新塑造出來。

"阿羅車站"模型鐵路在2008年的一個英國模型鐵路展覽會上首次亮相，自那以來已經贏得不少獎杯。

這個34英尺（約為10.3632米）長的模型以1:76的比例完成，它的創造者是位於格拉斯哥的"蘇格蘭地區研究集團"（ Scottish Region Study Group ）的成員。

他們對比當時的歷史照片和藍圖，一點一滴地創作還原了當年的所有鐵路細節，包括信號燈、轉軌器、鐵軌、站台、建築物和當時的自然環境。

甚至列車也是當年的模型。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者帶您體驗1960年代的蘇格蘭"阿羅車站"（Alloa Station）

其中一個叫戴維•斯科特（ Davy Scott ）的人指著一個機車頭說，它的車廂裏裝的是真正的煤炭。

他說："我們把煤塊放進一個塑料袋裏，用榔頭把它們打碎成合乎比例的小煤塊。我們還重新油漆和做舊運煤火車，讓它看上去更加真實 － 這些機車只在剛剛出廠開始運行的第一天才是新鮮鋥亮的。"

為了追求完美，他們還將不少微小的人物模型，擺在這個重塑的模型鐵路中。雖然有些是從商店裏買的，但大多數都經過修改和重漆，以便與模型世界更加和諧。

另一位成員大衛•弗蘭克斯（ David Franks ）說，製作這個模型的高難部分包括從一張白紙開始製作這個精細的鐵路模型，而不是買現成的鐵路模型組裝起來，這需要很多種不同專業技巧。

"據我所知，這是唯一一個需要那麼多專業技巧的業餘愛好，你邊幹邊學 － 木工、電子、電工、工程、建築，還有調研，不一而足。"他說。

"這是為自己的嗜好付出的辛苦，當然任何嗜好都可能是這樣的 － 修復老爺車呀，自己造一架飛機呀，等等。"

那這些模型鐵路發燒友為什麼選擇修建一個過去時代的鐵路呢？

Interactive Alloa Station, circa 1960 Alloa, finescale model Real

68歲的斯科特說："對一些老年人來說可能是一種懷舊情緒，想回到那個速度沒那麼快的世界。1960年，你去格拉斯哥中心火車站，會發現它是挺現代的，已經有了電氣火車，但當時的一些郊區火車站就比較落後，還是煤氣燈，就好像回到維多利亞時代。"

蘇格蘭似乎有眾多模型鐵路愛好者，光模型鐵路聯合會（ Association of Model Railway Societies ）就有31個俱樂部， 蘇格蘭地區研究集團是其中之一。該聯合會每年都在格拉斯哥舉辦"蘇格蘭模型鐵路"展。

該展會的公關經理科林•瑞伊（ Colin Rae ）說，每個俱樂部都有各自的特色。

"模型鐵路多種多樣，你可以任意想像。它或許是一個模型火車和小軌道，可以讓你愉快幾個星期，你也可以創造一個超級精細的模型鐵路。它可以是完全臆想出來的，也可以是像阿羅車站模型那樣的真實車站。"瑞伊說。

他又接著說，"我想，人們對模型鐵路如此癡迷的原因是，它是一個完美的逃避現實的方式 － 你全身心地投入到那個你正在締造的小小立體世界中。它使你遠離日常生活的種種煩惱。"

締造了"阿羅車站"的發燒友們正在進行他們的新項目：一個長達40英尺的位於蘇格蘭中部的拉爾伯特車站（ Larbert Station ）模型，仍然來自1960年代。

到目前為止，他們已經為此工作了一年半了，他們說可能還需要幾年的時間才能完成。

而與此同時，這些精益求精的人們還在對"阿羅車站"模型修修改改，根據新得到的信息而增加更多小細節。

斯科特說："阿羅車站在2008年首次亮相，但當時並沒有達到完美。它雖然看上去是一個完整的模型了，但一些小細節總是可以做得更好。"