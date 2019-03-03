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自三年前脫歐公投之後，英國和歐盟的關係變得一言難盡，展望未來則充滿變數，英國、歐盟和世界的神經無時無刻不被這件事牽動著，從各個角度被探討、剖析、辯論。

BBC外交事務編輯蘭道爾指出，脫歐涉及內政和外交，而過去三年來英國政壇朝野和媒體談論脫歐時，落腳點基本上都是內政，關於英國退出歐盟之後的國際角色定位，以及建立和支持這種國際形像的外交政策，似乎很少認真思考。

離3月29日大限還有不到一月的時候，這個議題無可避免地被更多提及，而論戰的「瘸足」缺陷也更明顯。

外交大臣亨特（Jeremy Hunt）提出一個概念，聯結全世界民主國家的「無形鏈條」。

保守黨議員希利（Bob Seely）希望看到英國敦促世界貿易組織真正跟保護主義作戰。

工黨影子外相桑伯利（Emily Thornberry）提出需要增加「倫理道德維度」，更大力倡導人權和英國價值觀。

圖片版權 AFP/PRU Image caption 英國議會辯論激烈

自由世界衛士

在野工黨為脫歐後的英國設計外交政策，前提是工黨執政。如果工黨上台，會設法糾正外交政策的不平衡，更多推廣英國的價值觀，更多關注人權，重審軍火出口體系，而不是過於側重商業利益。

上一次工黨執政期間，外相庫克（Robin Cook）就曾倡導這個「倫理道德維度」。

工黨影子外相桑伯利說，下一屆工黨政府的外交政策將秉承這個維度，但會揉入適當的「務實主義」元素。

保守黨下議院議員希利是議會外交事務委員會成員。他為脫歐後英國的國際角色設定圍繞一個詞：自由。貿易的自由，免受迫害的人身自由，思想自由。

延伸出去，具體政策建議包括打擊現代奴役、推動WTO向貿易保護主義開戰、壯大英國廣播公司BBC國際部，以此挑戰威權、極權政府。

為了實現這些政策目標，就需要進行機構調整，國際發展部和國際貿易部要重新回歸外交部，英國海外援助撥款的限制需要放鬆。

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根據外相亨特對脫歐後的世界圖景展望，英國的國際形像設計是「無形鏈條」，負責串聯世界各地的民主政體。

這個「民主鏈」面對來自威權政體日益加劇的威脅，將致力於捍衛自由、民主、法治、公民權益和政治權益。

「民主鏈」的敵人包括伊朗、緬甸，還有對新聞自由的壓制、某些地區對基督教信徒的迫害，等等。

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「失之空泛」

BBC外交事務編輯蘭道爾認為，這些倡議的點評是失之空泛，而根源則是缺乏清晰的自我認識，自我定義。

從這些論述中可以看到脫歐後的英國可能具有什麼樣的「國際形像」嗎？

捍衛民主制度和價值觀將落實到哪些具體行動？工黨如果上台，對華政策會有什麼調整？政府機構大調整後各自將承擔哪些具體政策的制定和實施？

至於民主世界的「無形鏈條」，無形的政策本身就貼著空洞標籤，而鏈條給人的視覺聯想，對於一個前殖民主義帝國在國際間重塑形像真有助益？

「數十年來，我們的外交政策始終把英國放在歐盟和美國之間的橋樑的位置。但很少有哪份政策分析對未來英歐、英美關係做出明確表述。」

他認為，國民有強烈的國家認同感，經濟穩健，政權穩定，政綱明晰，這樣的狀態下通常會有良好的外交政策。

在討論脫歐後英國國際角色之前，需要先明確一點：英國是個什麼樣的國家。

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金融和工商

除了內政和外交，英國脫歐後的國際形像拼圖中的另一大塊是金融和工商界。

路透社今年一月完成的一項調查顯示，即使存在無協議脫歐的風險，英國金融業受到的影響不大，需要或已經從英國遷到海外的工作崗位大約是2000個。

調查覆蓋倫敦132家最大或最重要的國際銀行、保險公司、資產管理公司、私募股權公司和交易所。

但金融圈之外的跨國公司則不那麼淡定。

從2018年底到2019年初，有35家公司啟動了「走出英國」方案，把公司總部遷出英國；這些包括跨國公司和英國企業。

日本電子巨頭索尼（Sony）的歐洲總部從英國遷往荷蘭，預計今年3月底之前完成，總部註冊地改為荷蘭阿姆斯特丹。理由是為了確保公司能繼續享受歐盟關稅同盟權益。

英國家電製造商戴森公司（Dyson）宣佈總部遷到新加坡。不過，創辦人戴森一直支持英國脫歐，因此公司總部遷往亞洲之舉被指言行不一。

鐵行輪船公司（P&O）是有180多年歷史的老牌英國渡輪公司。為確保英國脫歐後公司能繼續沿用歐盟稅制，決定旗下6艘渡輪全部改變註冊地，今後掛塞浦路斯旗幟。

一些尚未明確宣佈離開英國的公司也頻頻施加壓力，包括負責生產空客（Airbus）機翼的空中客車（英國）公司和寶馬汽車，表示有意把生產線遷出英國。