圖片版權 Sam Bennett

大大小小的石塊壘砌成一個個光怪陸離，匪夷所思，甚至挑戰地球引力概念的壘石藝術品，出現在英國的海灘上。

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這些作品，都出自26歲的園藝師薩姆·貝內特（Sam Bennett)之手。他搞創作的「工作室」，是家鄉德文郡濱海小鎮托基（ Torquay, Devon）外的海灘。

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薩姆的創作材料，是海灘上隨手拾來的大大小小，形狀各異的石頭。一把海草，一塊漂木，有時候會給壘石平添一份奇異。

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薩姆從12歲就開始在海灘上壘石頭。同齡人在打遊戲機X-box，在社交媒體上與陌生人互動，薩姆卻一門心思玩石頭。

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「在大自然中求得生存，我在這個癡迷中長大」，薩姆如是說。

薩姆這樣看他的壘石藝術：「瞬間存在，轉眼消失。沒有完美無缺的完成品，潮水一衝就散落了。明天重新開始」。

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薩姆在他的Instagram上分享他的壘石作品照片。一些人慕名而來，一些孩子跟著他一起玩石頭。

薩姆挑選的海灘往往是罕有人至。但如果是有遊人的地方，他會在離開之前把壘成的石雕推倒毀掉，以免石塊倒塌砸傷人。

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一年四季，風霜雪雨，薩姆每天都要到海灘壘石幾個小時。

有人批評薩姆玩石頭給海灘造成破壞。薩姆不以為然。

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他說，他從不從海灘上拿走任何東西，也從不把任何東帶到海灘上。壘石來自大自然，回歸大自然。

薩姆說：「我們正在毀滅我們生存的世界。如果我能呈現一種美麗，哪怕只存在5分鐘，它會帶給人們快樂」。