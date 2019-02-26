英國倫敦公交系統全面封殺垃圾食品廣告

圖片版權 PA Image caption 對高糖、高鹽、高脂肪的食品廣告禁令自2月25日生效，但還將需要一段時間才能在倫敦公交系統完全消失。

英國首都倫敦公交系統，對高糖、高鹽、高脂肪食品和飲料的廣告禁令周一（2月25日）開始全面生效。

不過，短期內，倫敦的公交系統範圍內應該還能看到一些此類廣告，因為有些公司早就預定了較長期的廣告位置。但今後的所有的廣告，都必須遵守這一禁令。

倫敦公共交通局（Transport for London） 表示，很多大品牌已經確認，他們將遵循新的廣告規定，繼續在倫敦公交系統宣傳他們的產品，但是這些產品都將是健康食品。

倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）說，倫敦兒童肥胖症問題就像一個「定時炸彈」，他希望禁止在公交系統投放垃圾食品廣告能夠幫助化解這一危機。

然而，英國廣告協會說，這樣的禁令對造成肥胖症的更廣泛的社會問題，「起不到什麼作用」。

倫敦公交

倫敦公共交通局作為倫敦市政的重要組成部分，負責大倫敦地區的公共交通系統，其中包括公共汽車、地鐵、通勤火車、輕軌等運輸系統。據估計，每天有 3000 萬人次使用這一龐大的公共交通系統，也帶來巨大的廣告商機。

根據最新生效的禁令，倫敦公共交通系統禁止投放垃圾食品廣告外，與之有關的很多場所也將遵守相關禁令。這些包括：由倫敦公交系統控制的道路、黑色出租車、私人出租車和其他應召服務車輛、輪船服務以及纜車和維多利亞長途汽車站等。

倫敦市長薩迪克·汗的發言人說，市長相信，這些變化將不僅僅減少兒童曝光在這些垃圾食品的廣告下，同時也讓倫敦市民們有更多自主權為自己和家人選擇更加健康地食品。

Image caption 廣告行業人士警告說，倫敦公交系統廣告收入的減少將對乘客造成影響。

廣告協會則表示，倫敦的公交系統乘客們可能會成為這一禁令的受害者。

廣告協會負責人斯蒂芬·伍德福德說， 「針對高糖高鹽分高脂肪食品的廣告投放，英國已經有世界上最嚴格的規定」，即不能把16歲以下的青少年作為廣告對象。

他說，倫敦公交系統將因此禁令失去部分收入，可能推動票價上漲，給通勤者造成壓力。

肥胖症

圖片版權 Getty Images Image caption 在倫敦公共交通系統禁止投放高脂肪、高糖、高鹽食物的廣告，被認為是倫敦改善市民消費觀念的方法。

倫敦市長薩迪克·汗曾引用數據稱，倫敦是歐洲城市中兒童肥胖最嚴重的城市，小學畢業孩童中約有四成屬於超重或肥胖。他將這一問題比作是「滴答作響的定時炸彈」。

在倫敦公共交通系統禁止投放高脂肪、高糖、高鹽食物的廣告，被認為是倫敦改善市民消費觀念的方法。

倫敦市政府依據來源於其他城市。倫敦市政府引用的案例是荷蘭城市阿姆斯特丹，後者在引入一系列類似的措施後，兒童肥胖率據稱有所減少。

阿姆斯特丹於 2017 年 9 月開始推進針對冰淇淋、薯片等高熱量、高糖、高鹽分等產品的廣告禁令，覆蓋範圍包括市政府的活動和全市地鐵站等。

此前，代表英國戶外廣告商的行業協會Outsmart曾統計，英國公共交通系統每年從此類食品賺取3500萬英鎊的收入。