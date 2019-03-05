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英國維珍航空公司宣佈，取消空姐執勤期間必須化妝的規定。

維珍空姐的「標配」曾經是一襲明艷的緊身紅裙，今後，她們可以不用特別提申請即可自動獲發褲裝。

維珍自稱此次調整為「重大改革」。

英國更加新型的一些航空公司比如易捷航空（Easyjet）、瑞安航空(Ryanair)對員工著裝、化妝的要求早就比較寬鬆了，但是，航空業的老字號們仍然沿用對空姐儀容的嚴格要求。

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在長達70多年要求空姐只能穿裙子之後，去年8月，亞洲最大的航空公司之一國泰航空宣佈，將允許空姐穿褲子。

此前，國泰空乘人員工會呼籲公司廢除要求空姐只能穿裙子的政策。國泰空姐經典制服包括紅裙、黑襪以及黑色高跟鞋。

維珍第一款制服誕生於1984年。23歲的阿貝拉·波蘭（Arabella Pollen）設計出日後馳名世界的「維珍紅」。

現在維珍空服的制服是2014年由英國時裝大師薇薇安·威斯伍德（Vivienne Westwood）設計的。

維珍航空表示，空服人員今後可以素顏上崗，但是「歡迎」他們繼續使用員工手冊內推薦色系的口紅、粉底。

維珍發言人馬克·安德森（Mark Anderson）說，新規定將確保空服人員更加舒適，也將給團隊提供在工作期間表述自我的更多選擇。

說到員工的儀容、著裝規定，航空業一直是最為保守的行業之一，但是近年來也在逐漸改革。

2016年，英國航空（British Airways）取消空姐不得穿褲子的規定，但是仍然要求空姐必須化妝。

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圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯國際航空公司的空姐：公司認為她們是國家的名片。

一提起航空公司機艙服務人員，人們總聯想到世界各地航空公司宣傳廣告上的那些靚麗的"空姐"：她們總是年輕、健康、高挑、美麗、制服筆挺、笑容滿面、親切大方。

這樣的廣告當然是希望給顧客留下美好印象：所有的空中乘務人員都經過嚴格職業篩選和訓練，她們代表航空公司的形像、甚至可能代表國家的形像。

不過，也有航空公司在招聘機艙服務人員時，對年齡、身高、體重都提出要求。在某些國家和地區，這樣的要求招來了官司。