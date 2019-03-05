3月5日是英國傳統的"懺悔星期二"（Shrove Tuesday），民間俗稱Pancake Day。

顧名思義，這一天要吃的"頭牌"，絶對是Pancake：也就是煎餅，用麵粉、牛奶、雞蛋打成糊攤成的薄餅。

薄餅日之際，想起中國的兩款「草根菜」：盛行大江南北的節日美食臘八粥和老北京的四季、家常美食糊塌子。

薄餅日從何而來？

先說英國的薄餅。懺悔星期二是基督教的傳統節日，標誌著"四旬齋"（Lent，也稱封齋節，復活節前為期40天齋戒、禱告）的開始。

Shrove一詞來源於古英語的Shrive，也就是懺悔。懺悔星期二是人們坦白罪過、淨化靈魂、請求上帝寬恕的日子。

四旬齋期間，基督徒們緬懷當年耶穌在沙漠裏禁食、禱告40天後遇難、升天。這段時間，需要放棄一些享樂，一來不忘耶穌受過的苦難，二來檢驗自律。

為什麼吃薄餅？

Image caption 英國薄餅也是可甜可鹹

在英國，懺悔星期二俗稱薄餅日。很久以前，四旬齋期間不准吃的食品包括雞蛋、黃油，因此，封齋前，人們一要大快朵頤、二要把家裏剩下的保存不了40天的東西趕緊吃光。攪和到一塊兒，烙成薄餅吧。

英國人喜歡新奇古怪，圍繞著薄餅日也逐漸形成了一些有趣的傳統風俗。比如薄餅賽跑。傳統上只許女性參加，看誰跑得快、煎餅翻得最高、次數最多。據說，這起源於當年家庭主婦為了趕上懺悔的截止時間、端著沒烙完的餅往教堂猛趕。

薄餅賽跑的奧林匹克要歸白金漢郡一個名叫Olney的小村。從1445年起，這個村子幾乎每年都要搞薄餅賽跑。參賽的婦女穿上傳統的家庭主婦"制服"：裙子、圍裙、頭巾，賽程415碼。

現在，牛奶、雞蛋都不在四旬齋的齋戒範圍了，人們仍會立志戒掉某種特定食品，比如，巧克力、酒、蛋糕、餅乾什麼的，宗旨是必須放棄自己的最愛之一。

平素就不吃青菜的人，絶對不能選擇封齋菜花！

臘八粥從何而來？

圖片版權 Xinhua

臘八粥的來歷，也有很深的宗教淵源。

相傳，佛祖釋迦牟尼在苦行中每日僅食一麻一米，餓得皮包骨時，在臘月初八吃過牧羊女煮的粥，後來在菩提樹下得道成佛。因此，臘八也就成了"佛祖成道紀念日"。最開始，寺院將臘八粥送給門徒分享，後來便在民間相傳成俗。

1960、70年代的文革期間，為了免提宗教，中國大陸的人們被告知，臘八粥的習俗起源於原來人們家裏很窮，到了年終歲末，便把廚房裏剩下的五谷雜糧、加上一點兒難得的年貨花生、核桃、紅棗什麼的，一塊兒熬成粥。

現在，日子好過了，拜佛也不是問題了。過臘八，初七晚上人們就開始忙碌吧，淘米、泡乾果、撥皮兒、去核，慢燉鍋熬一晚上……初八當日，不少商家還會擺出大鍋派粥呢。

糊塌子是什麼東東？

圖片版權 Web Image caption 上網搜一搜，糊塌子食譜還是滿天飛

懺悔星期二吃的英國薄餅，從製作工藝到外觀形像、以及其簡單易做、鮮美多樣等特點，也常讓旅英華人聯想起老北京的一款特色小吃。

第一次聽說糊塌子，許多人可能摸不著頭腦。糊塌子是用西葫蘆擦絲、和上麵粉、雞蛋攤成薄薄的餅。吃的時候根據個人口味，沾上以醋、蒜、醬油、糖、香油等調成的汁兒。貌不驚人，但主食蔬菜兼而有之，營養均衡、老幼皆宜，套用一句廣告用語：味道好極了！

英國薄餅可甜可鹹，能淋上檸檬汁、撒上白糖、抹上巧克力醬、果醬、包上香蕉、草莓，甚至雞片、烤蔬；糊塌子也一樣可以推陳出新。除了西葫蘆，可以用胡蘿蔔絲、土豆絲，甚至西瓜皮！

在國外呆久了的華人朋友還曾用橄欖油作過三文魚味道的糊塌子，感覺也很不錯！

煎餅憑什麼長盛不衰？

Image caption 墨西哥款薄餅

穀物磨成粉、加上富含蛋白質的牛奶、雞蛋，簡單好吃、又有營養。

現在，全世界各大菜系都能找到薄餅的身影。北京鴨餅、墨西哥軟餅tortillas、印度烤餅chapati、猶太人的土豆煎餅latkes……

而英國的Pancake，還登上了文學殿堂呢。英文中，女人平胸、車胎爆氣，任何平得不能再平的東西，都可以用「平如薄餅」--flat as a pancake來形容。

攤好煎餅有什麼秘訣？

薄餅既能做正餐、又能當甜點，英國人僅在懺悔星期二才想起來吃，似乎也是很大的遺憾。

作薄餅，除了簡單的廚具、原料，還需要許多、許多自信。

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