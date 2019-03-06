Image caption 丘吉爾和克萊門汀大婚之前一星期

3月12日、13日、14日，決定英國命運的三天步步逼近。

大限之前，圍繞脫歐的辯論如火如荼不難理解，但是前幾日，英國歷史上最著名的前首相之一溫斯頓·丘吉爾也成了一場口水仗的中心。

起因是這樣的。工黨影子財相約翰·麥克唐奈在一次活動中稱丘吉爾是「惡棍」（Villain）——1910年在威爾士小鎮Tonypandy的罷工當中，時任內政大臣的丘吉爾曾動用武力鎮壓。

在今天的英國，批評丘吉爾，風險仍然是相當大的，招徠的可能是媒體、公眾和政客的一致口誅筆伐。麥克唐奈此言一出，立刻領教到了「萬炮齊鳴」的滋味。

丘吉爾的孫子尼古拉斯·索姆斯（Nicholas Soames）貶稱麥克唐奈是「減價版列寧」；前外相鮑爾斯·約翰遜立刻發推痛斥，說麥克唐奈應該為自己的言論感到「羞恥」。就連工黨都有議員加入了龐大的的「批麥」大軍。

丘吉爾曾經率領英國贏得第二次世界大戰。在許多中國人眼裏，那仍然是「英國最風光的日子」。在BBC一次民意調查中，丘吉爾評選為有史以來最偉大的英國人之一。

但是，丘吉爾一生中相當長的一段時間也是充滿爭議。比如，他的執政業績、外交政策都曾招致非議。

至於丘吉爾到底是英雄，還是「惡棍」，歷史自有評述。脫歐之際，他又成了口水戰的焦點人物，其實也不難理解。

歸根結底，和丘吉爾這位戰時首相密切關聯的話題，特別能在今天的英國人心中激起共鳴：維護國家主權、英國和歐洲的關係、英國在國際舞台上的地位......

英國作家丹尼爾·史密斯曾經在《如何像丘吉爾一樣思考》一書中講述丘吉爾非同尋常的一生，特別是關鍵時刻所作的決定和堅持的原則。史密斯說，了解一下幾個有關丘吉爾鮮為人知的小秘密，或許可以幫助我們理解他。

Image caption 1884年，10歲的丘吉爾

三歲不能看老？

三歲看老？不對！小時候的丘吉爾根本沒有偉人相。他體弱多病，而且有語言障礙（口吃、大舌頭）。至於學習成績，最客氣地說，也就是時好時壞。1888年7月，哈羅公學助理校長在發給丘吉爾母親的信中，列舉了丘吉爾的錯誤，包括健忘、粗心、遲到。綜合各項原因，丘吉爾成為校園欺凌的對象。不過，或許正是因為這樣的經歷，讓成年之後的他更堅強、不屈從強大對手。

活學活用「語錄」

丘吉爾酷愛讀書，而且速度飛快，最擅長迅速抓住要點。在英國，除了莎翁巨著，被人引用頻率最高的，恐怕一定包括丘吉爾「語錄」。丘吉爾本人也愛引述名言，他形容那是獲取知識的捷徑。

跌倒了就爬起來

丘吉爾常出事故，數次跌跤健康後果嚴重。1931年他捲入車禍、差點喪命。看起來命運好像對他不甚公平。但是，丘吉爾從來沒有低頭。事實上，反覆歷險，好像讓他更有勇氣冒險、挑戰命運。1900年丘吉爾寫過這樣一句話：要想演出成功，你必須把腦袋放進獅子嘴裏。

發明流行新詞

和他心目中的英雄莎士比亞一樣，丘吉爾也發明過幾個新詞。比如現在我們掛在嘴邊的峰會（summit，英文原意山峰）一詞，就是丘吉爾1950年代創造的。

數次「險獲」諾獎

丘吉爾好幾次險些獲得諾獎。1940年代，諾貝爾頒獎委員會曾經數次考慮授予丘吉爾文學獎，在爭論、權衡了好多年之後，直到1953才終於把文學獎給了丘吉爾，獎勵他「在描繪歷史與傳記方面的造詣和他捍衛人的崇高價值的傑出演講」。

腳踩兩隻船？

丘吉爾的初戀對象並不是後來執手一生的妻子克萊門汀·丘吉爾，而是是社交圈的名媛、美女帕米拉·普勞登（Pamela Plowden），後來，丘吉爾的女友還包括瓦奧萊特·阿斯奎斯（Violet Asquith）-- 英國前首相赫伯特·阿斯奎斯（Herbert Asquith之女）。而且，他和瓦奧萊特、克萊門汀約會時期好像還有一段重疊。

賣畫為生沒問題

1915年丘吉爾開始畫畫，一生作品累計高達500餘幅，主要是風景。以後一些年中，丘吉爾許多畫被印刷成明信片和賀卡。大師畢加索曾經這樣形容，如果那家伙的職業是畫家，掙份好錢應該也沒問題。丘吉爾其他的愛好包括園藝和砌磚。

抽煙喝酒樣樣行

丘吉爾真是懂得享受，吃好飯、抽好煙、喝好酒，一點也不能偷工減料。二戰中需要長途飛行，他甚至專門改造了氧氣面罩，以便空中仍能抽煙。丘吉爾從小就是大肚漢，在校期間曾因偷糖吃被體罰。去世前一年，妻子堅決要他節食。不過丘吉爾的對策是，買個給出讀數要比從前低的新體重計。