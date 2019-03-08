圖片版權 Getty Images Image caption 留英的中國學生數量近年來持續增長。

英國脫歐公投結果揭曉已經超過兩年，但英國議會仍就脫歐條件爭論不休，到底最後怎麼脫歐還是一頭霧水。

這一不確定性令許多國際企業和跨國公司舉棋不定，有些已經決定遷出英國，以防萬一。

但與此同時，英國國際留學生市場似乎並未受到太大影響。尤其是來自中國的留學生近兩年反而出現持續增長。尤其是倫敦，一場前所未有的留學熱潮正在顯現。

留學生人數劇增

圖片版權 Getty Images Image caption 海外留學生人數已經連續第 5 年顯著增長。

根據來自高等教育統計局 (HESA) 的最新數據，2017-2018 年度來倫敦就讀的國際留學生接近12萬，比 2016-2017 年度增長5.3%。

作為國際大都市的倫敦，海外留學生人數已經連續第五年顯著增長。

其中，中國仍然是倫敦最大的留學生市場。自2011 年以來，中國留學生人數增長89.6%。

目前，僅在倫敦就讀的中國留學生人數已經達到 21350 人。美國和意大利分別佔據第二和第三的位置。

此外，中國和印度仍然是增長最快的留學生市場，兩國留學生人數自 2016-2017 年度以來都有 20% 的增長。

倫敦主管商務的副市長阿格爾沃（Rajesh Agrawal）表示，最新數據說明倫敦和以前一樣對世界各地的年輕人才具有強大的吸引力。

他說，「倫敦和全球其他城市相比有更多世界領先的高等學府，以及豐富多樣的人文景觀，這吸引了來自 200 多個國家和地區的留學生。」

多樣和包容

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦以活力和文化多元化著稱。

的確，英國完善的高等教育體系以及世界一流的大學和科研能力，繼續吸引著包括中國在內的世界各地出類拔萃的年輕人到英國留學深造。

倫敦是一座充滿活力，集文化性、多樣性、包容性、創新性、趣味性為一體的獨一無二的城市。這些都是吸引全球各地學生前來就讀和開闊視野的原因。

2008年6月，英國政府曾簽發過名為PSW的簽證，允許在英國就讀的本科及以上學歷的國際學生在畢業後有兩年在英找工作或者開展商業活動。

但英國政府決定在2012年取消PSW簽證。

就中國學生而言，截至2018年3月，英國已經向中國學生簽發了約8.9萬份Tier4學習簽證，簽發量在過去12個月內增長了15%，簽發率達99%。

語言優勢

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普上台後發出的反移民信號以及收緊學生簽證政策，讓申請人「望而卻步」。

國際學生願意到英國求學的原因之一還有語言方面的考慮。畢竟，英國在歐洲國家中佔有語言優勢。

加之特朗普總統上台後美國政治環境的變化，使許多打算留美的學生選擇英國和其他講英語的國家。

美國非政府組織國際教育協會（或稱國際教育機構The International Institute of Education ）在調查時發現，國際學生不願意去美國留學的原因既有政治上的，也有留學費用和一些實際考量。其中最大的障礙來自簽證申請。

另外，學費高昂、「感覺在美國不受歡迎」以及擔心自己在美國的「人身安全」等都是讓人們不願選擇去美國的原因。

與此同時，在英國高校等各方呼籲下，英國政府近年來已經開始越來越重視留學生對英國經濟、就業和發展的重要性，將留學生群體與低技能移民群體區別對待。

2016-2017 年度，國際留學生為英國創造了30億英鎊的收入。