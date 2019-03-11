英國男子200米懸崖墜車「安然無恙」奇蹟生還

  • 2019年 3月 11日
汽車殘骸 圖片版權 AFP
Image caption 汽車殘骸

本周六（3月9日），英國一名男子在英國德文郡（Devon）的Lynmouth附近發生汽車墜崖事件。

他的汽車從近200米高的懸崖頂部墜落到崖底。

汽車已經被摔得面目全非，但令人驚奇的是該名男子竟然從車中逃出，幾乎沒受什麼傷，去打電話求救。

據說，出事的公路是英國最陡峭的公路（幹線公路A39）。出事後，救援人員趕去急救。

其中一位參與救援的人員表示，這是他所目睹的最不可思議的事情。

圖片版權 SIMON ELLERY
Image caption 出事的公路是英國最陡峭的公路（幹線公路A39）

參與營救行動的當地組織發言人甚至說，該名男子應該去買英國六合彩，因為他是「最幸運的」人。

這輛車從懸崖頂端的公路一直落到崖底的海灘 ，距離水邊只有10米。

當地海岸警衛隊說，他們把這名男子送進醫院去檢查，但他基本沒受什麼傷。

救援人員稱，這一地帶曾發生過幾起汽車墜落懸崖事件，但從沒見過司機能幸運逃生的。

一名志願救援者佩林說，「這名司機能活著簡直太幸運了」。

圖片版權 SIMON ELLERY
Image caption 救援人員稱，這一地帶曾發生過幾起汽車墜落懸崖事件，但從沒見過司機能幸運逃生的。

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