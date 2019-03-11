英國男子200米懸崖墜車「安然無恙」奇蹟生還

圖片版權 AFP Image caption 汽車殘骸

本周六（3月9日），英國一名男子在英國德文郡（Devon）的Lynmouth附近發生汽車墜崖事件。

他的汽車從近200米高的懸崖頂部墜落到崖底。

汽車已經被摔得面目全非，但令人驚奇的是該名男子竟然從車中逃出，幾乎沒受什麼傷，去打電話求救。

據說，出事的公路是英國最陡峭的公路（幹線公路A39）。出事後，救援人員趕去急救。

其中一位參與救援的人員表示，這是他所目睹的最不可思議的事情。

圖片版權 SIMON ELLERY Image caption 出事的公路是英國最陡峭的公路（幹線公路A39）

參與營救行動的當地組織發言人甚至說，該名男子應該去買英國六合彩，因為他是「最幸運的」人。

這輛車從懸崖頂端的公路一直落到崖底的海灘 ，距離水邊只有10米。

當地海岸警衛隊說，他們把這名男子送進醫院去檢查，但他基本沒受什麼傷。

救援人員稱，這一地帶曾發生過幾起汽車墜落懸崖事件，但從沒見過司機能幸運逃生的。

一名志願救援者佩林說，「這名司機能活著簡直太幸運了」。