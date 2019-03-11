英國男子200米懸崖墜車「安然無恙」奇蹟生還
- 2019年 3月 11日
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本周六（3月9日），英國一名男子在英國德文郡（Devon）的Lynmouth附近發生汽車墜崖事件。
他的汽車從近200米高的懸崖頂部墜落到崖底。
汽車已經被摔得面目全非，但令人驚奇的是該名男子竟然從車中逃出，幾乎沒受什麼傷，去打電話求救。
據說，出事的公路是英國最陡峭的公路（幹線公路A39）。出事後，救援人員趕去急救。
其中一位參與救援的人員表示，這是他所目睹的最不可思議的事情。
參與營救行動的當地組織發言人甚至說，該名男子應該去買英國六合彩，因為他是「最幸運的」人。
這輛車從懸崖頂端的公路一直落到崖底的海灘 ，距離水邊只有10米。
當地海岸警衛隊說，他們把這名男子送進醫院去檢查，但他基本沒受什麼傷。
救援人員稱，這一地帶曾發生過幾起汽車墜落懸崖事件，但從沒見過司機能幸運逃生的。
一名志願救援者佩林說，「這名司機能活著簡直太幸運了」。