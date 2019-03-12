你的器材不支持播放多媒體材料 星人(starman)樣片音頻, 還有堅持（Hang onto Yourself ） 片段

大衛·鮑伊（David Bowie）的熱門歌曲《星人》（Starman）的第一盒試唱錄音帶正現身拍賣會。

這盒1971年的錄音帶被裝在一個盒子裏，近50年來「完全被遺忘」。

在這盒錄音帶中，鮑伊告訴當時正要終止錄製的吉他手米克·朗森（Mick Ronson），他還沒完成這首歌。

同年稍晚的時候，朗森把這盒錄音帶後來給了他的朋友凱文·哈欽森（Kevin Hutchinson）— 一位有富有理想的音樂家，以幫助後者學習這首歌。

但哈欽森聽了這首歌后，便將其標記為《大衛·鮑伊排練錄音帶》，並收進盒子放進倉庫。

該樣片還包含鮑伊名曲《白日夢》（Moonage Daydream）和《堅持》（Hang Onto Yourself）。

圖片版權 Getty Images Image caption 1973年，鮑伊在倫敦登台演唱。

現正拍賣這盒錄音帶的哈欽森說：「我記得當時在聽這首歌的時候我的感想是 『這首歌還行』 ，而不是，『這首歌太棒了』。」

「16歲時你不被任何事撼動」，「沒什麼能給你留下深刻印象」。

儘管搬家幾次，他仍保留著錄音帶，現在哈欽森認為這首歌「明顯是現象級的」 。

這首歌在1972年的齊格星塵（Ziggy Stardust）概念專輯中出版，讓鮑伊聞名於世。

鮑伊2016年去世，終年69歲，最後一次公開演出是在2004年。

圖片版權 PA Image caption 鮑伊2016年1月過世

這盒錄音帶將於周二（3月10日）在利物浦和曼徹斯特之間的紐頓·樂唯諾斯（Newton-le-Willows）的歐米茄拍賣行（Omega Auctions）拍賣，預估售價1萬英鎊。

哈欽森先生之前看了一部關於鮑伊的紀錄片後，從他的倉庫拿回了錄音帶。

哈欽森在2017年告訴BBC 漢伯賽德郡地方電台，稱他之前忘了這錄音帶，並且在聽到錄音帶的質量後只覺「顫慄。」

你的器材不支持播放多媒體材料 鮑伊是樂壇傳奇

哈欽森先生說，他的妻子克萊爾在憶起了關於朗森和他的故事後，幫他完成了關於這盒錄音帶的記憶。

他說：「我當時感覺是，她認為我根本沒那盒錄音帶。因為，當你跟別人說『我曾經和米克·朗森以及大衛·鮑伊做過些事情時』，人們會認為這不過是吹牛。」

當他發現並播放時音樂時，他說他簡直「無法置信」，並將這錄音描述為「精彩」。

圖片版權 Getty Images Image caption 鮑伊1947年出生倫敦布里克斯頓（Brixton）。

「你可以說米克錄音的時候尚未聽過這首歌，因為當最後他正凖備關掉錄音機時，鮑伊說：『等等，還有一段你沒聽到。』」哈欽森說。

歐米茄拍賣助理拍賣經理丹·漢普森說，這盒錄音帶中的內容可能是《星人》的第一個演出版本。

無內容

「這個永恆經典的創作過程中有許多鮑伊神話存在，從這裏聽到的原始樣片和後來真正美麗的版本，都有助於對這位偉大天才的創作過程有更美好之見解。」他補充道。