英國脫歐關鍵時刻 盤點棘手重要議題

圖片版權 EPA Image caption 英國首相特蕾莎·梅與歐盟達成的脫歐協議，周二（3月12日）將再次在議會闖關。

英國議會周二將就首相特蕾莎·梅與歐盟達成的脫歐協議再次投票。事關英國究竟是協議脫歐、無協議脫歐還是延遲脫歐，因此萬眾矚目。

然而，如此重要投票的前一天，英國首相府周一（3月11日）表示，英國與歐盟的脫歐談判仍然沒有進展，繼續陷於僵局。

英國廣播公司BBC政治事務編輯蘿拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析認為，梅首相與歐盟達成的脫歐協議周二在議會獲得通過的可能性「相當渺茫」。

英國脫歐進程關鍵時刻，有必要了解以下基本的情況：

議會何時投票？

英國議會當地時間周二（3月12日）將全天展開討論，晚間投票。具體投票時間未定，由英國政府宣佈。

就什麼問題投票？

議員將投票表決首相在過去兩年時間裏與歐盟達成的脫歐協議。

本次投票重要嗎？

非常重要！

如果議員否決脫歐協議，可能有以下兩種局面：英國要麼在3月29日無協議脫歐，要麼延遲脫歐。

如果議員通過脫歐協議，英國將在3月29日脫離歐盟，但是一切都將基本照常，要等到2020年12月英國與歐盟達成永久貿易協議之後才有實質變化。

議會否決過脫歐協議嗎？

今年1月否決過，而且是以壓倒性多數票否決了梅首相的脫歐協議。

協議有何改動？

外界尚不知曉。英國政府正在努力說服歐盟對協議部分內容加以修改，希望那些在1月投否決票的議員改變立場支持協議。

圖片版權 Getty Images Image caption 脫歐局勢不明朗讓很多英國人感到無可奈何。這位反對脫歐的抗議者舉著兩塊牌子，其中一幅畫說明英國搬起石頭砸自己的腳，另一幅質問：脫歐搞得一團糟，是不是！

如果議會再次否決怎麼辦？

如果議會周二再次如普遍預期那樣否決脫歐協議，那麼議會很有可能將在周三（3月13日）投票表決：英國要不要無協議脫歐。

如果議會同意無協議脫歐，那麼英國將在與歐盟沒有協議的局面下，於3月29日脫離歐洲。

如果議會不同意無協議脫歐，那麼將在周四（3月14日）繼續表決：是否要求歐盟推遲脫歐時間。

脫歐之前是否還有最後投票？

不一定。

如果反對梅首相脫歐協議的議員人數較少，那麼她可以要求歐盟從技術層面暫緩議程，以便爭取時間重新游說，再努力一次讓協議在議會「獲得通過」。

歐盟將在3月22日召開峰會，梅首相可以在此時最後一搏。

梅首相脫歐協議包括了什麼？

首先，這一協議並不包括英國與歐盟的貿易關係。

這一協議只是讓英國有序離開歐盟，將其對英國和歐盟的個人以及公司的影響最小化。

在正式脫歐日期3月29日之後，一切應該都會繼續照常進行至少21個月。

在這21個月當中，雙方將努力就永久貿易關係達成協議。

協議還承諾英國將向歐盟支付390億英鎊的「分手費」。在歐盟的英國公民，在英國的歐盟公民，都將繼續保持他們的居住權和社保福利。

對個人的影響？

周二，英國議會的投票表決將為未來的英國經濟和社會定型，影響到英國人的收入、就業前景和其他。另外，還可能有一些直接的後果。

很多人擔心，無協議脫歐將在港口造成混亂，影響食品和藥品供應，造成長遠的經濟損失，很多大型跨國公司撤出英國。

還有人認為，這些擔心都被誇大了，英國徹底脫離歐盟後一定會更加繁榮昌盛。

脫歐協議最大爭議點？

英國脫歐協議中最富爭議的內容是愛爾蘭的邊界問題。

英國北愛和愛爾蘭之間有約500公里的邊界線，這也是英國與歐盟之間唯一的陸地邊界。這段邊界究竟是否該重新設立邊檢呢？

在愛爾蘭邊界保障協議（backstop）問題上，歐盟與英國之間以及英國內部一直都無法達成共識。

邊界保障協議？

愛爾蘭邊界保障協議，將讓英國繼續遵守歐盟的海關規定，避免在邊界重新設立邊檢站檢查來往的車輛。很多人擔心，一旦重新開始邊檢，北愛曾經的政治麻煩將再次困擾英國。

這一邊界保障協議，只有在英國與歐盟之間未能在2020年12月達成貿易協議的情況下才會啟動，而且是臨時性的協議。

但是，因為協議上沒有明確註明屆滿日期，也因為沒有歐盟的同意英國不能退出協議，所以很多英國議員擔心這一臨時協議將會成為永久協議，使脫歐空有名而沒有實，變成笑話一場。

這些英國議員要求給邊界保障協議設定時間限制，而歐盟則不予同意。

圖片版權 Getty Images Image caption 愛爾蘭與北愛爾蘭之間的一個路標留下了子彈痕跡，上寫：歡迎進入北愛。英國脫歐後，與愛爾蘭的陸地邊境問題非常棘手。

歐盟表示，與梅首相達成的協議是最好的、唯一可以達成的協議，無法重新修改。梅首相自己也一直這麼說，直到今年1月這份協議被議會否決。

再次公投可能嗎？

這需要英國政府立法才可以，但英國現任由保守黨主導的政府表示不會這麼做。

而反對黨工黨領導人科爾賓此前在二次公投問題上一直不予明確表態，最近他表示不排除支持再舉行一次全民公決，但他希望通過舉行大選讓工黨執政，或者工黨拿出自己的脫歐章程。

軟脫歐的可行性？

工黨領導層似乎更趨向與歐盟達成挪威式的協議，這得到部分工黨成員和保守黨成員的支持。

如果是挪威式脫歐，那麼英國將繼續留在歐盟單一市場。支持者認為這將保障英國的就業。

挪威、冰島和列支敦士登不是歐盟成員，但是歐洲經濟區（單一市場）成員。它享受無限制市場凖入權益的代價是承擔一定份額的歐盟預算負擔，遵循共同規則和標凖等歐盟法規。歐盟國家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循歐盟在農業、漁業、司法和內政事務方面的法規。但是，挪威對單一市場的規則制定沒有發言權。