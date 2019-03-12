紀念霍金， 新版英鎊硬幣鑄上「大黑洞」
斯蒂芬.霍金教授(Stephen Hawking) 在黑洞方面的開創性研究，為其獲得了出現在新版50便士硬幣上的榮譽。
這位物理學家去年去年去世，享年76歲。
他加入了包括艾薩克·牛頓爵士和查爾斯·達爾文在內的一群精英科學家，出現在新版硬幣上。
設計師愛德威那·艾里斯(Edwina Ellis)說，「我想在這枚小硬幣上做出一個大黑洞，並希望他能在這裏，為此提案哈哈大笑。」
她說她想要反映霍金生前是如何讓難以令人親近的議題，成為引人入勝並讓人引起共鳴的題材，特別是黑洞議題。
霍金教授的女兒露西和弟弟丁姆日前一同拜訪了皇家造幣廠（the Royal Mint），看到了硬幣。
她說：「出現在硬幣上是極大的榮幸，我希望父親會很高興能與牛頓爵士和達爾文等科學家在貨幣上出現。」
霍金曾告訴BBC，他認為發現黑洞並非完全是黑色的將是他「最大的成就。」
22歲時，霍金被診斷出患有一種罕見的運動神經元疾病「漸凍症」，並被告知僅有幾年可活。
1964年，霍金與其愛侶簡成婚時，醫生估計他的壽命只餘兩至三年。霍金病情惡化的速度比預期的慢，至1970年無法行走， 他開始使用輪椅。其後幾年，肌肉萎縮情況日益嚴重，全身能夠活動的部分僅剩幾個手指。
1985年，霍金身體出現嚴重的併發症肺炎，醫生為其進行氣管手術，雖然救回性命，但霍金自此失去說話能力，只能依靠手指按動一個講話器按鈕表達自己的思想以及與外界交流。
在此情況下，霍金仍於1988年完成《時間簡史》一書。這本深入淺出介紹宇宙學的著作，在全球的發行量數以千萬計。
他在劍橋大學擔任盧卡斯講座數學教授30年。
霍金相信，自己的病況事實上帶來了好處，令他的生命歷程更加有意思。「我21歲時對生命已經是零期望，此後的一切都是額外的好處，」他曾在一次訪問中如是說。
2014年霍金表示，對生命絶望並自殺是錯的，除非你處於巨大痛苦之中，但是這個決定因人而異。
「我們不應該剝奪個人決定去死的自由。」
霍金也承認，在他接受器官切開術的時候，他曾經嘗試自殺。
2016年霍金教授表示，「強大人工智能的崛起可能是人類遇到的最好的事情，也可能是最壞的事情，但我們還不知道答案。」
他說，「未來智能中心」的一個簡單使命就是弄清楚人工智能是不是會毀滅人類。
霍金教授也被認為可能是今夏發行的50英鎊紙幣裏的新面孔。