英國脫歐：梅相協議再遭否 脫歐前景更不明

你的器材不支持播放多媒體材料 梅相脫歐協議被否瞬間。

英國首相特雷莎·梅的脫歐修改協議周二遭到議員們的否決。這讓原定3月29日的脫歐計劃再次蒙上陰影。

議員們以391：242票否決了梅首相前一日提出的修改協議。英國的議會仍然無法就何時及如何脫歐，或者是否進行二次公投達成共識。

針對英國的脫歐辯論已經讓英國的企業和銀行損失數十億英鎊。因脫歐前景不明，許多企業紛紛將總部移出英國。

梅首相此前的脫歐方案已在一月遭議員們的否決。脫歐「大限」將至，這一新進展將讓英國的政治和社會更加分裂。

梅首相的新協議裏有什麼？

圖片版權 Reuters Image caption 梅首相此前的脫歐方案已在一月遭議員們的否決。

在當天表決前，特雷莎·梅表示，與歐盟緊急會談後，已經獲得了「有法律約束力」的協議修改。

梅首相透露，這些修改意謂著愛爾蘭邊界協議——即確保在英國和愛爾蘭之間避免出現邊檢的協議，不會是「永久性」的安排。

然而特雷莎·梅所稱的協議突破，並沒有打消各方的疑慮。英國總檢察長喬夫利·考克斯（Geoffrey Cox）表示，英國受制於歐盟條款的風險「仍然不變」。

接下來將如何發展？

梅首相說，現在新方案遭到了議員們的否決，那麼接下來議員們將在周三（3月13日）就英國是否在本月29日以無協議脫歐。

如果議會同意無協議脫歐，那麼英國將在與歐盟沒有協議的局面下，於3月29日脫離歐洲。

如果議會不同意無協議脫歐，那麼將在周四（3月14日）繼續表決：是否要求歐盟推遲脫歐時間。

從目前歐盟的表態來看，成員國同意英國延遲脫歐的可能較大，但人們仍不知延期多久。

歐盟將在3月22日召開峰會，梅首相可以在此時最後一搏。

對個人影響幾何？

圖片版權 Getty Images Image caption 人員自由流動不但涉及人，還有經常隨主人旅行度假的寵物。

周二，英國議會的投票表決將為未來的英國經濟和社會定型，影響到英國人的收入、就業前景和其他。另外，還可能有一些直接的後果。

很多人擔心，無協議脫歐將在港口造成混亂，影響食品和藥品供應，造成長遠的經濟損失，很多大型跨國公司撤出英國。

還有人認為，這些擔心都被誇大了，英國徹底脫離歐盟後一定會更加繁榮昌盛。

脫歐協議最大爭議點？

圖片版權 Getty Images Image caption 愛爾蘭與北愛爾蘭之間的一個路標留下了子彈痕跡，上寫：歡迎進入北愛。英國脫歐後，與愛爾蘭的陸地邊境問題非常棘手。

英國脫歐協議中最富爭議的內容是愛爾蘭的邊界問題。

英國北愛和愛爾蘭之間有約500公里的邊界線，這也是英國與歐盟之間唯一的陸地邊界。這段邊界究竟是否該重新設立邊檢呢？

在愛爾蘭邊界保障協議（backstop）問題上，歐盟與英國之間以及英國內部一直都無法達成共識。

愛爾蘭邊界保障協議，將讓英國繼續遵守歐盟的海關規定，避免在邊界重新設立邊檢站檢查來往的車輛。很多人擔心，一旦重新開始邊檢，北愛曾經的政治麻煩將再次困擾英國。

這一邊界保障協議，只有在英國與歐盟之間未能在2020年12月達成貿易協議的情況下才會啟動，而且是臨時性的協議。

但是，因為協議上沒有明確註明屆滿日期，也因為沒有歐盟的同意英國不能退出協議，所以很多英國議員擔心這一臨時協議將會成為永久協議，使脫歐空有名而沒有實，變成笑話一場。

這些英國議員要求給邊界保障協議設定時間限制，而歐盟則不予同意。

再次公投可能嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 脫歐局勢不明朗讓很多英國人感到無可奈何。這位反對脫歐的抗議者舉著兩塊牌子，其中一幅畫說明英國搬起石頭砸自己的腳，另一幅質問：脫歐搞得一團糟，是不是！

這需要英國政府立法才可以，但英國現任由保守黨主導的政府表示不會這麼做。

而反對黨工黨領導人科爾賓此前在二次公投問題上一直不予明確表態，最近他表示不排除支持再舉行一次全民公決，但他希望通過舉行大選讓工黨執政，或者工黨拿出自己的脫歐章程。

軟脫歐的可行性？

工黨領導層似乎更趨向與歐盟達成挪威式的協議，這得到部分工黨成員和保守黨成員的支持。

如果是挪威式脫歐，那麼英國將繼續留在歐盟單一市場。支持者認為這將保障英國的就業。

挪威、冰島和列支敦士登不是歐盟成員，但是歐洲經濟區（單一市場）成員。它享受無限制市場凖入權益的代價是承擔一定份額的歐盟預算負擔，遵循共同規則和標凖等歐盟法規。歐盟國家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循歐盟在農業、漁業、司法和內政事務方面的法規。但是，挪威對單一市場的規則制定沒有發言權。