英國脫歐無頭緒 世界各地在圍觀

圖片版權 Reuters Image caption 英國脫歐決定，事關整個歐洲甚至世界，意義非常重大。

本周，英國議會在脫歐問題上的最後決定，對英國的政治、經濟、社會未來至關重要，對全世界今後的格局同樣意義深遠。

周三（3月13日）晚間，英國議會將繼續投票表決：是否在3月29日無協議脫歐。

在脫歐前景極為不明朗的情況下，英國政府宣佈，如果3月29日果真無協議脫歐，英國將對大範圍的進口產品取消進口關稅。

周二（12日），英國議會以391：242票又一次壓倒性否決了首相特蕾莎·梅提出的修改協議。

這意謂著作為世界第五大經濟體的英國，將面臨以下幾種可能：

無協議脫歐

3月29日脫歐大限延期

舉行大選

二次公投

各界反應

普遍預計，英國議會在周三晚間的投票中，將否決無協議脫歐的可能性。如此一來，議會將在周四（14日）繼續表決：是否延遲脫歐。

歐盟理事會主席唐納德·圖斯克的發言人表示，英國如果要求延遲脫歐，必須拿出「確實可信的理由」。

英國脫歐事務部長斯蒂芬·巴克利（Stephen Barclay）「我們不知道延期多久，這得由他們來決定。我們也不知道會附加什麼條件。」

英國首相特蕾莎·梅面對執政保守黨內部在脫歐問題上的巨大分歧已經表態，黨內對議員如何表決不設要求，議員們可以「憑本心」自己決定。

脫歐與世界

2016年英國公投以52%支持、48%反對的微弱優勢決定脫離歐盟。

這一非常接近的投票結果本身說明英國內部在這一問題上的分歧之大，如今的脫歐僵局本身也說明無論是政黨內部還是社會各界都無法拿出一個受絶大多數人支持的決定。

如今，英國脫歐無頭緒的局面，也讓很多人擔心，在美國總統特朗普劍走偏鋒、俄羅斯和中國日益強勢咄咄逼人的局面下，脫歐會讓西方產生分裂。

英國風範

Image caption 歐洲媒體對英國脫歐協議又一次在議會被否決評論紛紛。

英國脫歐的亂局，成為歐洲內外媒體關注的焦點。

《愛爾蘭時報》（The Irish Times）在社論中表示：特蕾莎·梅倒霉的首相執政至今，已經名存實亡。

意大利《新聞報》（La Stampa） 認為，英國現在陷入一片混亂。「這個國家長期以來一直是政治穩定的象徵，但是現在其前景完全無法預測。」

法國《世界報》（Le Monde）認為，「英國與布魯塞爾在過去兩年多辛苦達成的脫歐協議已經死亡」，而特蕾莎·梅的政治處境也比死「好不了多少」。

捷克周刊《尊嚴》（Respekt）則不加掩飾地對英國政府處理脫歐表示鄙視：「可以肯定地是，3年前那次愚蠢的公投讓這個國家陷入讓一個發達民主國家政治系統無法應對的境地。」

西班牙加泰羅尼亞地區日報《先鋒報》（La Vanguardia）則評論首相特蕾莎·梅的努力雖然宏大卻是一場悲劇：「做出了泰坦尼克號般的努力」。

比利時《旗幟報》（ De Standaard）對首相在兩次失敗後仍然堅持留任表示驚訝：「繼續戰鬥，這是梅首相唯一可做的事情。這真是很有英國風範。她沒有得出那麼顯而易見的結論：她領導的政府辭職。」

德國法蘭克福《文匯報》（Allgemeine Zeitung）的評論員文章認為，更多的痛苦還沒有到來。「兩次被否決的脫歐協議很可能會再次復活，但是眼前看不到痛苦的盡頭。」

美國《紐約時報》（The New York Times）寫道：周二的表決結果雖然不出所料，卻讓幾十年來英國政府在和平時期所面臨的最大抉擇，陷入了更加深重的危機。

國內影響

周二英國議會的投票表決將塑造未來的英國經濟和社會，影響到英國人的收入、就業前景和其他。另外，還可能有一些直接的後果。

很多人擔心，無協議脫歐將在港口造成混亂，影響食品和藥品供應，造成長遠的經濟損失，很多大型跨國公司將撤出英國。

還有人認為，這些擔心都被誇大了，英國徹底脫離歐盟後一定會更加繁榮昌盛。