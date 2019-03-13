英國脫歐：議員們拒絶無協議「硬脫歐」

你的器材不支持播放多媒體材料 首相特雷莎·梅表示，目前這一投票結果仍不具備法律效力。（英文視頻）

英國議員們周三（3月13日）拒絶了英國在3月29日無協議「硬脫歐」。

首相特雷莎·梅表示，「明顯多數」議員反對無協議脫歐，但這一結果還不具備法律效力。

議員們將在周四（3月14日）就延遲脫歐進行表決。若這一表決通過，且歐盟同意，那英國將不會在3月29日脫歐。

但目前尚不確定英國的脫歐日將推遲多久。梅首相表示，這取決於議員們是否在「未來幾天」支持她的脫歐協議。

這也就意味著，議員們可能將在3月20日前第三次就梅首相的協議進行投票。前一日，議會以391：242票又一次否決了梅首相提出的修改協議。

梅首相表示，若她的協議得不到足夠支持，那脫歐延期將更長，並可能與五月歐洲議會選舉衝突。

Image caption 一張圖看懂事態將如何發展

「確實可信的理由」

歐盟理事會主席唐納德·圖斯克的發言人此前表示，英國如果要求延遲脫歐，必須拿出「確實可信的理由」。

英國脫歐事務部長斯蒂芬·巴克利（Stephen Barclay）「我們不知道延期多久，這得由他們來決定。我們也不知道會附加什麼條件。」

英國首相特蕾莎·梅面對執政保守黨內部在脫歐問題上的巨大分歧已經表態，黨內對議員如何表決不設要求，議員們可以「憑本心」自己決定。

脫歐正反辯論

圖片版權 HOC Image caption 本周，英國議會再次成為焦點。

2016年英國公投以52%支持、48%反對的微弱優勢決定脫離歐盟。

這一非常接近的投票結果本身說明英國內部在這一問題上的分歧之大，如今的脫歐僵局本身也說明無論是政黨內部還是社會各界都無法拿出一個受絶大多數人支持的決定。

如今，英國脫歐無頭緒的局面，也讓很多人擔心，在美國總統特朗普劍走偏鋒、俄羅斯和中國日益強勢咄咄逼人的局面下，脫歐會讓西方產生分裂。

但也有人表示，這些擔心都被誇大了，英國徹底脫離歐盟後一定會更加繁榮昌盛。